Cs y PP acuerdan 80 iniciativas para "ganar" el futuro de Granada

No se incluye en el acuerdo un punto importante para el PP en la Gran Granada, como el eje subterráneo Norte-Sur. Según Díaz, se considera que no es prioritario en esta postura de consenso y que todos tienen que ceder, "no se trata de forzar". "Lo que hemos hecho es recoger las medidas que compartimos, así como medidas del proyecto de Vox, todas el proyecto para Granada".

Cs y PP piden a Vox que sea "consecuente" y no juegue con las mociones de censura

El portavoz de Cs, Manuel Olivares, ha respondido hoy a las declaraciones de Vox sobre una moción de censura que mantiene sobre la mesa y ha pedido al portavoz de Vox, Onofre Miralles, que sea "consecuente" porque "no se han incumplido medidas". "Pidió ubicación digna y se la ha dado. No se ha incumplido nada, se le ha dado todo. Cumplimos con que no forma parte del gobierno y tendremos que hablar con todos. No se puede estar jugando con la moción de censura en la ciudad", ha dicho Olivares. El portavoz de Cs ha dicho que esos sillones "no se los va a dar Paco Cuenca" y duda de que la firma de Miralles y Vox se ponga junto a la del socialista y la de Podemos. "Me sorprendería que apoyase a Paco Cuenca imputado por tres delitos. Hay que ser consecuente con lo que se dice. Hemos presentado un proyecto con sentido común y ese es el que hemos encauzado PP y Cs dándonos la mano, que a día de hoy somos un solo equipo para dejarse la piel". Por su parte, el portavoz del PP, César Díaz, ha dicho que "la política hace extraños compañeros de cama" y que no quiere pensar en esa posibilidad de censura porque "incumpliría el primer punto del decálogo que exhibió Vox en su investidura porque cuesta trabajo que pongan la firma junto a la de Cuenca". Díaz lamenta que Vox "haya decidido pasar a la oposición" porque asegura que "hay espacio de confluencia con PP y Cs para desarrollar el proyecto importante donde Vox tiene perfecta acogida. Muchos puntos coinciden y hay que pedirles coherencia y responsabilidad. PP y Cs hemos hecho cesiones y más importante es Granada".