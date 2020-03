Cubikate, el primer coworking 24 horas en Granada

Coworking Cubikate Dirección: Calle Acera del Casino, 3 2ºB 18009 Granada Teléfono: 652 17 46 12 Email: info@cubikate.es

El coworking es ese espacio donde profesionales que no comparten ni empresa ni sector de actividad, se unen para trabajar juntos en un mismo espacio. Esta forma de trabajo es una práctica muy extendida en los últimos años en la ciudad entre autónomos, freelance, empresarios y emprendedores que en muchas ocasiones no entienden de horas. Es por ello que el grupo Mox -referente nacional de última milla con más de 1.000 trabajadores en plantilla y clientes como Just Eat, Uber Eats, Seur, GLS, entre otras empresas- ha puesto en marcha Cubikate, el primer espacio de coworking de Granada con disponibilidad 24 horas, los siete días de la semana.

La inauguración oficial será el próximo miércoles, 4 de marzo, a partir de las 19:00 horas y correrá a cargo de fundadores del grupo Mox, Antonio Valenzuela y Gregorio López, dos emprendedores residentes en Granada. Se trata de un evento gratuito y de entrada libre. La oficina se encuentra en la Acera del Casino, 3 2ºB, en pleno centro de Granada. Su excelente ubicación, junto a Correos, le dota de una posición privilegiada desde la que trabajar con gran cercanía de las principales administraciones locales.

Según palabras del propio Gregorio López, "Cubikate viene a completar la demanda existente en la ciudad y reinventar el concepto de espacio coworking trayendo a Granada una tendencia europea que aún no ha llegado a Andalucía". A esto añade la importancia de las sinergias en un espacio como este: "Nuestra intención es ser un punto de referencia para emprendedores, freelances y empresas y poderles aportar nuestra experiencia en startups creando sinergias".

Servicios

En concreto, se trata de un espacio creado para más de 30 coworkers que cuenta con posibilidades de media jornada o jornada completa, que cuenta con dos salas de reuniones, cocina office, conexión a internet de alta velocidad, zonas de relax, impresora y escáner, terraza además de servicio de café gratuito. Uno de los servicios adicionales que ofrecen es el de oficina virtual que permite poder tener una sede céntrica para la razón social así como para la recogida de correspondencia.

Además, este espacio de trabajo compartido cuenta con espacios destinados para la realización de talleres en los que empresas, asociaciones y autónomos puedan desarrollar sesiones formativas y charlas. Gracias a su concepto 24 Horas/7 días, Cubikate ofrece la posibilidad de que estos eventos se celebren los fines de semana, permitiendo a los organizadores tener mayor garantía de éxito gracias a la mayor disponibilidad de los asistentes.

Promoción especial

El espacio coworking actualmente cuenta con una promoción especial para nuevos coworkers consistente en un descuento del 20% sobre el precio de tarifa para aquellos que necesiten un espacio de trabajo a jornada completa durante los próximos 3 meses. Cubikate ofrece a los interesados tener 1 día de coworking gratis en el que poder probar el espacio y descubrir todas sus ventajas.

Actualmente el equipo de Cubikate está organizando visitas personalizadas al espacio que pueden concertarse en el 652 174 612 o en info@cubikate.es