¿Cubre el seguro las averías por culpa de la calima que ha habido en Granada?

El reciente episodio de calima que acaba de vivirse en Granada y prácticamente toda España ha dejado muchas recomendaciones para evitar sus efectos perniciosos, tanto en la salud como en la economía. Y es que la arenas que ha traído el viento del Sáhara en cantidades nunca vistas, en el momento de limpiar, si no se hace con cuidado puede generar averías en coches, aparatos eléctricos, o instalaciones del hogar variadas como pueden ser aires acondicionados o depuradoras de piscinas, ya que muchas se han llenado de tierra durante los últimos tres días. Con todo esto, y ante un fenómeno meteorológico como este, ¿los seguros cubren los posibles daños ocasionados por la arena?

La respuesta es que salvo que haya una declaración institucional por parte del Gobierno de zona catastrófica y que se hayan tenido que emplear efectivos del Ejército o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los afectados no pueden recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros que se utiliza para situaciones como terremotos, maremotos, inundaciones u otros fenómenos naturales. En todo caso, cada particular tendría que relacionar la avería o el problema que tiene con la calima o un suceso meteorológico para acudir a su seguro particular para ver si lo cubre o no. Y como último recurso, si la compañía aseguradora no se hiciera cargo del mismo, la recomendación de acudir a las asociaciones de consumidores como Facua.

En este caso, Mar Solera, de Facua Granada, explica que los servicios jurídicos de entidad recuerdan que "lluvias intensas, granizo, o nieve, se considera que si tienen que intervenir las Fuerzas Armadas, sí están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros". "Luego ya hay fenómenos que pueden estar recogidos, pero en la mayoría de las pólizas lo que van a establecer es que tenga que haber una notificación oficial, como una declaración de zona catastrófica, para poder considerarlo", añade Solera.

"Como tal, la calima no creemos que esté recogida, por lo que hemos consultado", explican desde Facua. Cada persona tendrá que mirar sus condiciones particulares y consultar también con su corredor de seguros, y en caso de que se planteen dudas, pasar por una organización como la nuestra y viendo su contrato y su caso concreto, podamos valorar que se pueda reclamar al consorcio", amplía Solera.

Por ejemplo, si un vehículo se ha estropeado, se necesitará un informe pericial que confirme que la avería es a causa de la calima. En el caso de otros aparatos, por ejemplo, una depuradora de agua, también se debe relacionar la avería con el fenómeno meteorológico, que "son complicados" de relacionar, recuerdan desde Facua.