Desalojadas 90 personas de dos locales de Granada que incumplían las restricciones de horario

La Policía Local de Granada procedió al desalojo de dos locales de hostelería por incumplir el horario establecido por la Junta, que marca las seis de la tarde como hora de cierre. En uno de estos locales se encontraban 40 personas y en el otro, 50, según los datos facilitados por el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, que apuntó que estas personas se encontraban consumiendo cuando se personaron los agentes.

En el balance del fin de semana también destacan las 42 actuaciones policiales por quejas de ruidos. De estas se propuso para sanción a 35 personas por fiestas en pisos en los que se incumplían medidas como la de exceder el número de personas no convivientes. Además, se denunció a 22 personas por no llevar mascarilla y a otras 21 precisamente por formar parte de grupos de más de cuatro personas no convivientes.

En el fin de semana, según el desglose del concejal, se registraron cuatro accidentes de tráfico en la capital. Dentro de los controles perimetrales, hasta seis, se registraron otras trece propuestas de sanción por parte de la Policía Local, que asimismo intensificó su presencia en puntos como el Albaicín, el Huerto del Carlos o los miradores.

A lo largo del fin de semana los distintos turnos han sido cubiertos por 38 agentes municipales. En cada uno de los turnos se recibieron, de media, 110 llamadas y, como promedio, se realizaron 31 servicios.