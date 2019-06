Investigada en Granada la vicepresidenta de Infancia Libre por desobediencia y sustracción de menores

La vicepresidenta de la Asociación Infancia Libre, R. O. I., ha comparecido hoy como investigada en los juzgados de Granada por dos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y sustracción de menores. Tal y como han confirmado fuentes de a Policía Nacional a Granada Hoy, una unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) se ha desplazado hasta la capital granadina para realizar la detención en caso de que la mujer no se presentara ante el requerimiento judicial.

Si bien, pese a que las citadas fuentes policiales confirman que la mujer habría sido detenida, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) matizan que la detención como tal no se ha producido, sino que la mujer se ha personado en el juzgado, ya que "estaba citada bajo apercibimiento de detención y que no había comparecido en anteriores citaciones". Así, desde TSJA afirman que "no ha sido necesaria su detención, puesto que ha acudido voluntariamente al Juzgado".

Tal y como ha podido saber este diario, la vicepresidenta había denunciado a su expareja por presunto abuso sexual a la hija que ambos comparten, de ocho años de edad, y pese a que tenía la custodia de la menor, llevaba cinco años incumpliendo el régimen de visitas del progenitor.

Ante ello, el padre interpuso una querella contra esta mujer y ha sido la mañana de este martes cuando tenía orden judicial de presentarse en los Juzgados y de no hacerlo sería arrestada. La vicepresidenta se ha personado en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, donde de momento se lleva esta causa, tras lo que el magistrado ha acordado como medida cautelar dar la guarda y custodia a una hermana del progenitor -tía de la menor-, hasta que el Juzgado de Familia finalmente decida sobre esta cuestión.