Detenido en Granada un conductor ebrio que iba en sentido contrario y casi choca contra un agente de la Local fuera de servicio

Agentes de la Policía Local de Granada procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de un individuo por conducir bajo los efectos del alcohol y provocar situaciones de riesgo mientras llevaba su vehículo. El hombre fue identificado como el conductor que iba en sentido contrario a la marcha y llegó a subirse a la acera en varias ocasiones por un agente de la Local que estaba fuera de servicio. Precisamente el conductor, que dio positivo, "casi" provoca un accidente de tráfico con el agente, según la información facilitada por el cuerpo policial a través de las redes sociales.

"Después de casi provocar un accidente, circular en sentido contrario y subirse circulando varias veces a la acera, consiguió estacionar su vehículo. Al instante apareció una dotación policial, identificó al conductor y le sometió a realizar la prueba de la alcoholemia", indica la Policía Local en el comunicado publicado en redes.

— POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) July 24, 2023

Tras ser identificado, el individuo pretextó que no era realmente él el que llevaba el coche, estrategia que se vio desmontada por el testimonio facilitado por el agente de la Policía Local que estaba precisamente en la zona y con el que casi colisiona el conductor detenido. Afortunadamente no se produjo la colisión gracias a los reflejos del local, que pudo esquivar al otro conductor tras dar un volantazo.

El agente estaba fuera de servicio, pero dio aviso a la Local de la situación. "Pero si no me habéis visto conducir, dijo de forma balbuceante y desprendiendo un fuerte olor a alcohol. No hace falta, te ha visto un agente fuera de servicio que ha tenido que dar un volantazo para evitar tener un accidente contigo", relata el texto de la Policía Local en redes.