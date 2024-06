La Diputación asegura que recibió Visogsa "en una situación crítica" en respuestas a las críticas del PSOE

La Diputación de Granada, ha través de un comunicado, ha manifestado su profunda decepción ante las "acusaciones infundadas" realizadas por el grupo socialista de la institución provincial en referencia a Visogsa (Empresa Provincial de Vivienda, suelo y Equipamiento de Granada), esgrimiendo que el actual Equipo de Gobierno heredó esta empresa pública en una situación crítica, "debido a la nefasta gestión del anterior gobierno socialista, liderado en la delegación de Obras Públicas y Vivienda por José María Villegas, actual diputado de la oposición y quien ha realizado estas desafortunadas acusaciones".

Ante la crítica esgrimida por Villegas en referencia a que las cuentas de Visogsa han sido "aprobadas por el PP a sabiendas de que no eran correctas porque no ofrecen la situación real de la empresa tal como figura en un informe aprobado", desde el organismo provincial se señala que las cifras aprobadas son "fruto de la mala gestión anterior y el actual equipo de Gobierno del PP, encabezado por el presidente Francis Rodríguez, trabaja incansablemente para revitalizar Visogsa y continuar construyendo viviendas para los jóvenes de la provincia". Además, la Diputación manifiesta que las afirmaciones desde el PSOE "suponen una falta de respeto hacia las familias de los 24 trabajadores de la empresa, que se ven afectados por acusaciones banales que buscan únicamente generar ruido político".

La institución provincial, tras recalcar que el grupo socialista está en la oposición, asegura que "no todo vale en política", por lo que invita a "la reflexión y al diálogo constructivo para trabajar juntos por el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Granada" porque así "se puede lograr grandes avances, dejando de lado las recriminaciones y centrando los esfuerzos en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia de Granada".

En sus declaraciones, el diputado provincial socialista José María Villegas, ha exigido al gobierno del PP "una gestión eficiente para evitar más pérdidas" en el ejercicio 2024, y recordó que "el pasado mayo se aprobaron las cuentas de 2023 en la Junta General de Accionistas de Visogsa con tan solo un beneficio de 2.000 euros y con un informe no favorable de auditoría al no confirmar los saldos de Emusur (empresa pública de Albolote)" y que de si confirman "las sospechas que teníamos en los últimos meses sobre el riesgo que corría Visogsa con un escuálido beneficio de 2.000 euros, a poco que el saldo que tuviera Emusur podría abocarnos a dar pérdidas. Con ese resultado y unas participaciones que pasan de valer 60.000 euros a cero, el resultado real de Visogsa para 2023 es de unas pérdidas de 57.000 euros que no vienen reflejadas en las cuentas anuales".