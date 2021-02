La empresa del cementerio de Granada mantiene sus tarifas, que cumplen cinco años congeladas

Emucesa es la empresa de servicios funerarios integrales del cementerio de Granada. Una empresa participada por el Ayuntamiento de la capital que gestiona el cementerio y ofrece servicios funerarios integrales de tanatorio, crematorio y cementerio.

Recientemente se acaban de publicar las tarifas para este 2021 y la noticia es que por quinto año consecutivo no hay subida de precios. Se han congelado, a tenor de la situación económica y social generada por la pandemia, que sigue causando estragos entre la ciudadanía. No se han actualizado con el IPC o cualquier otro concepto, salvo una excepción del servicio de marmolistas, inmerso en un proceso de concurso que quedó desierto y se ha vuelto a convocar.

Según ha explicado el concejal y vicepresidente de Emucesa, César Díaz, en términos generales se congelan las tarifas, algo que se hace cinco años, aunque haya servicios que no tengan esa antigüedad. “Respecto a 2020 se ha hecho algún ajuste técnicos pero no ha habido subida. Y son 400 servicios los que hay en el catálogo de Emucesa, una locura”, por lo que se van a simplificar. De hecho, por ejemplo, hay servicios como niños en primera y segunda fila, que no tienen demanda, o música por autores, que es algo ya antiguo de cuando estaba concesionada, que se eliminan. También se quiere que conceptos similares con el mismo precio se reúnan en un mismo servicio para reducir ese amplio catálogo de 400 entradas.

De entre los servicios, sí se ha actualizado el de marmolistas, el único que se hace, ya que “quedó desierto el concurso del servicio porque la oferta era inferior al mercado y nadie se presentó”, por lo que se ha sacado a licitación de nuevo con precio de mercado. “Sería llamativo que no tenga eses servicio. Eso no significa que no lo puedas traer de fuera, pero que se oferte. Si no se sacaba a concurso se suprimía a fecha 1 de enero”.

Salvo esto y algún ajuste técnico, las tarifas fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno municipal de enero.

“Yo consideraba que tras un año tan complicado con la pandemia teníamos que seguir haciendo un esfuerzo por congelar las tarifas, lo comenté con el socio privado y se ha hecho”, explica Díaz.Con esta congelación de las tarifas por quinto año consecutivo, los precios de Emucesa se sitúan en un rango inferior al de otras funerarias y servicios de la zona o de otras ciudades ya que se acumula ese mantenimiento de precios.

Así, por ejemplo, según el listado de tarifas de Emucesa para este 2021,a las que hay que sumar el IVA en todos los casos, en cuanto a gestiones administrativas, destacan los 893 euros de la modificación de titularidad de Unidad Enterramiento Inter Vivos cesión a terceros; los 1.120 euros de la prórroga de periodo de construcción de panteón (6 meses); o los 350 euros de la cesión de espacios y/o instalaciones por día. En floristería, los precios van de los 55 euros de un ramo de gladiolos, lo más barato, a los 190 euros de la corona con cabecera de rosas en aro de 90 cm.

El capítulo de derechos, uno de los que tiene más referencia, engloba todas las concesiones de nichos, columbarios, criptas o bóvedas. Y los precios son muy variados según la ubicación (según la fila), años de concesión (5, 15 o 75) y tipo de enterramiento. Por ejemplo, lo más caro es la Concesión Prenecesidad Tumba a 75 años, que cuesta 9.270 euros; y lo más económico son los 84,30 euros que valen la concesión de columbario en las filas 5 y 6 a 75 años; la concesión de columbario de párvulos en las filas 5 y 6 a 75 años; así como las segundas concesiones de estos espacios.

Otro capítulo son los servicios de cementerio, que incluye aperturas, inhumaciones, reinhumaciones, exhumaciones, trabajos auxiliares, reducción de restos y otros servicios de conservación. Aquí, abrir nichos, panteones o columbarios, con un precio que va de los 40 a los 402 euros. Las inhumaciones van de los 32 euros a los 446, las reinhumaciones pueden llegar a los 1.200 euros sin son con cadáver y las exhumaciones van de los 40 euros (de cenizas) a los 1.600 (de cadáver). Por conservación general, van de los 11 o 12 euros de los columbarios o nichos, a los casi 200 de los cinco años de un panteón.

También están los servicios de crematorio. Una cremación de cadáver puede llegar a los 800 euros, la incineración son 436 como máximo. El precio de las urnas tiene hasta 22 referencias. Según el tipo, va desde los 41 euros a los 440. Los recipientes para cenizas van desde los 30 euros de las miniurnas a los 320 de los colgantes de Crucifijo y de Cruz Latina, ambos en oro de 18 kilates. Lo más barato son las bolsas, por 12 euros.

En servicios tanatorio y ceremonias, una sala por día sale por 420 euros, los depósitos de cadáver en sala frigorífica son 280 euros por 48 horas y después 60 euros por día. Las técnicas de embalsamamiento suben a 680 euros. En cuanto a las ceremonias, el uso del espacio de culto y la sala de ceremonias son 60 euros y el funeral, 90 euros.

Los servicios de funeraria incluyen gestiones como certificados de defunción (3 euros), traslados internacionales (325 euros) o asistencia psicológica (145 euros). Los servicios de taxi para traslados son unos 45 euros. Las esquelas digitales cuestan 50 euros, el servicio de recepción de pésames por internet son 40 y las esquelas de aniversario murales o digitales, 50 euros. En complementos, hay un servicio de instalación de servicio fúnebre en domicilio por 180 euros; el servicio de vehículo fúnebre entre 95 y 170 euros. El precio de los ataúdes tiene 19 referencias y oscila entre los 300 y los 4.500.

Y es curioso el capítulo descuentos. Se informa de que “todo servicio funerario que incluya como mínimo las tarifas de ataúd, servicio de furgón en plaza/recogida y traslado, acondicionamiento, gestión y tramitación funeraria, envoltura sanitaria, libro de firmas e impreso certificado de defunción, tendrá un descuento del 5% en las tarifas de funeraria indicadas. El descuento será del 15% para aquellas personas o entidades que realicen con Emucesa un mínimo de 3 servicios funerarios en 1 mes o 15 servicios funerarios en 1 año. El descuento será del 10% para entidades sin ánimo de lucro”.

En cuanto a servicios de marmolistería, las lápidas están entre 300 y 600 euros para nicho, muy similar al precio de los columbarios. A eso hay que sumar las inscripciones, que oscilan entre los algo más de 100 euros y casi los 400.