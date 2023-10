Encuentran nuevos restos en la villa romana del Zaidín

Las obras de ejecución de la Plaza Rafael Guillén en la calle Primavera del Zaidín han sacado a la luz nuevos restos arqueológicos continuidad de la villa romana que ya se descubrió y que será musealizada en una segunda fase del proyecto.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha adelantado este hallazgo en una visita de barrio a la zona de Cervantes, la primera visita de barrio de su mandato y que se irán repitiendo cada miércoles en los distintos barrios de la ciudad.

Según Carazo, se trata de restos que forman parte de la misma villa y que con la ejecución de la obra se ha descubierto esta continuación de la misma. Ahora están de la mano con los arqueólogos y la Junta para comprobar la dimensión de este hallazgo y dar continuidad a la obra, que "va en tiempo".

La alcaldesa ha dicho que la intervención en esta primera fase, muy esperada por los vecinos para contar con la ansiada plaza, se completará a tiempo y se justificará la inversión de los Fondos Feder aplicados en la misma.

Con estos nuevos restos no se contaba en hipótesis de restos ni en estudio de georradar realizado en la zona. Afectan al desarrollo del proyecto de la Plaza, aunque no al plazo final de la obra, previsto antes de que finalice el año, ya que se van a simultanear los trabajos de arqueología y obra civil. No obstante, la zona de estos trabajos arqueológicos es un área bastante pequeña respecto al ámbito de actuación completo. Estos trabajos los financia el Ayuntamiento de Granada (64.747,80 €) y está prevista su terminación en noviembre.

Además, Carazo ha anunciado que Urbanismo ha presentado una solicitud de subvención a una convocatoria del Ministerio de Transportes para la segunda fase de la intervención en la plaza, que es ya la fase de musealización de los restos de la villa encontrada, que junto a los restos de los Mondragones, son los dos vestigios romanos de mayor interés desenterrados en la ciudad. Las obras de la primera fase comenzaron en julio.

En noviembre de 2022 el anterior equipo de Gobierno presentó el proyecto de la plaza tras años de trabajos con Cultura para poder ajustar la construcción de la plaza de uso vecinal con la conservación y exposición de los restos.

El proyecto se dividió en dos fases: una para la propia plaza, que es la que está en ejecución, y otra para la zona de musealización.

La subvención solicitada es de 4 millones de euros a cargo del 2% cultural y se tiene que resolver en enero. Con ella, el 75% lo aportaría el Gobierno y 1 millón de euros, el Ayuntamiento.

El proyecto enviado para la subvención recoge el plan de construcción de un edificio para exponer los restos y una pasarela cubierta que permitirá también ver las partes de la villa encontradas, una estructura acorde y también trabajada con Cultura que permitirá musealizar los restos, protegerlos y visitarlos y una solución parecida a lo que con el Plan Alhambra se ofrecerá para los restos de los Mondragones. La duración del proyecto sería de 26 meses. De conseguirse, se dotaría a la zona de un edificio para proteger y mostrar los importantes restos arqueológicos y que estos se integren en la actuación global propuesta sobre los espacios libres.

El Contrato de obras de ordenación de la plaza Rafael Guillén (FASE I) se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) Granada, "de tradición a innovación", cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020. Se adjudicó a la mercantil Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios S.A. El importe total de la actuación asciende a 555.600,92 euros (IVA incluido), su plazo de ejecución es de 6 meses y las obras comenzaron el pasado mes de julio.