Entrena fija el desafío de combatir la despoblación con un pacto provincial

El dirigente socialista recopiló los cuatro años de mandato en la parte inicial de su discurso para aseverar que estos años le han servido para comprobar que "la Diputación es más necesaria que nunca" . Entrena hizo una loa de la institución provincial insistiendo en la idea de que "las diputaciones no solo son necesarias sino que deben ser protagonistas en la España de hoy".

Pero no todo fue futuro en la intervención de un Entrena que fue proclamado presidente con 18 de los 27 votos que emitieron los diputados al sumar los 14 apoyos del PSOE, los dos de Ciudadanos, el de Izquierda Unida y el de Adelante . "Votos de confianza" que agradeció al mismo tiempo que tendió la mano a todo la oposición y a los que no le votaron.

En este sentido, refrescó iniciativas que pueden ser un "acicate" para que las personas no abandonen los pueblos y que son algunos de los pilares de este próximo mandato como el Geoparque de los pueblos de la zona Norte, "un proyecto que abarca a 50 municipios con riesgo de despoblación, pero que tienen recursos paisajísticos, monumentales, culturales, gastronómicos que pueden ser aprovechados para mejorar la calidad de vida de sus gentes". A lo que también añadió el impulso a todo lo relacionado con Sabor Granada , una marca "a la que se han se han sumado pequeñas empresas muy vinculadas a sus territorios".

"La Diputación es una pieza clave para que la despoblación no siga avanzando" , aseguró el dirigente socialista que se acordó de la situación límite de otras provincias donde ya hay prácticamente pueblos en venta. Entrena, consciente de que Granada no es ajena al fenómeno de la España de pueblo que se va vaciando y marchándose a las ciudades, indicó que la institución provincial "debe ser la encargada de cohesionar el territorio, de actuar conjuntamente con el resto de administraciones y asegurar los servicios públicos a esos pequeños municipios que pierden población poco a poco".

Casi 40 minutos de discurso a pulmón se marcó el socialista José Entrena en el día de su reelección como presidente de la Diputación, en una intervención en la que hizo un repaso bastante amplio del mandato que se cerraba ayer y esbozó las líneas de lo que quiere que sea su nuevo gobierno con la tranquilidad de la mayoría aunque acudiendo al diálogo y evitando el rodillo, de "gobernar como si no la hubiera" . Si se dividen los minutos por el número de municipios y entidades locales de Granada, la alocución sale a unos 20 segundos dedicado a cada uno de los lugares que conforman el territorio en el que el 'alcalde de la provincia' tendrá que seguir ofreciendo su particular visión de consenso y mano tendida para afrontar desafíos como el de la despoblación rural.

La tranquilidad de una mañana histórica

Hace cuatro años la sesión constitutiva de Diputación se alargó al 16 de julio. Este año, de mayorías serenas, no ha habido que esperar tanto pero el calor ha sido el mismo o más. O es lo que tiene la memoria que de un año para otro no se acuerda de que en verano siempre nos derretimos. Volvieron los abanicos a un Salón de Plenos de la Diputación repleto de autoridades y con la visita estelar de Susana Díaz, desde hace un tiempo sólo la líder del PSOE andaluz, que acudió a la llamada de 'su' Pepe Entrena. Porque cuatro años más tarde continúa siendo una incógnita porque en el PSOE uno se llama José cuando es presidente y Pepe cuando es secretario general. Igual pasa con el Francisco que fue alcalde de Granada, Paco durante la campaña. Un Cuenca que también estuvo en un acto al que acudieron su sucesor Luis Salvador que además es trabajador de la Diputación; la subdelegada del Gobierno; el delegado de la Junta; senadores y diputados nacionales; parlamentarios andaluces; el gerente de Cetursa; el presidente del Puerto de Motril; el teniente general del Madoc; el comisario jefe de la Policía en Granada; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, expresidentes de la Diputación, exalcaldes de Granada y actuales regidores de numerosos municipios de la provincia, sobre todo los que pertenece al PSOE. En definitiva, toda la plana mayor de la política y la sociedad local que vivió una jornada histórico que paradójicamente no pasará al recuerdo de lo tranquila que fue y en la que Entrena citó a Lorca para su discurso presidencial de presidente provincial: "Toda mi infancia es pueblo. Pastores, campos, cielo, soledad. Sencillez en suma…"