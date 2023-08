"Hay chorizos que estafan a los visitantes con las entradas y nos destrozan la reputación"

-El 14 de julio fue nombrado director del Patronato de la Alhambra a propuesta del consejero de Cultura ¿Cómo recibió el encargo de dirigir el principal monumento del país? ¿Le costó aceptar?

-La primera reacción fue un poco de sorpresa. Yo por mi trayectoria profesional en ningún momento hubiese hecho la conexión entre todo lo que he estado haciendo en esta vida y el cargo de la dirección del patronato de la Alhambra. Me van explicando el proceso y que han definido un perfil con un punto importante: que tiene que ser alguien de Granada, de alguna manera relacionado con el monumento; pero que sea un perfil empresarial, de gestión, de tecnología, de transformación y de evolución del patronato y de la gestión. Porque la Alhambra no evoluciona, la Alhambra es eterna, lo que tiene que evolucionar es cómo hacemos ese cometido principal del patronato que es proteger a la Alhambra, conservarla, ampliar el legado que tiene y compartirla. La estamos preservando para generaciones venideras pero esta generación también tiene que disfrutarla. Esa idea de aplicar innovación y hacer las cosas diferentes con tecnología, creatividad, una nueva visión, unas prioridades de tener cuadros de mandos, objetivos claros, medibles, que cualquier persona que trabaja en empresa entiende. En nuestro caso somos afortunados porque no tenemos unos objetivos de gestión comerciales. Gracias a Dios todo lo que podemos vender lo tenemos vendido y sobrevendido. Lo que tenemos es unos objetivos de gestión que tenemos que terminar de definir, y me gustaría hacerlo con la UGR, sobre lo que es nuestro impacto como fuente de riqueza de la ciudad y como progreso en la ciudad. Eso es lo que me ilusiona y no me lo pude ni pensar. No hay forma racional de tomar la decisión porque es muy emocional que te digan que puedes venir a tener el trabajo más bonito del mundo. Es querer servir a Granada y hacer cosas buenas por tu ciudad.

-Esa sorpresa también se la llevaron en otros sectores de la ciudad. Hubo críticas por la oposición, por el PSOE, que decía que la Alhambra merece un gestor más especializado en cultura y no en empresa. Su perfil se justifica en ese nuevo modelo de gestión y modernización que quiere la Junta.

-No voy a entrar en polémicas políticas. Yo entiendo esa sorpresa, que parte de una preocupación que tenemos todos los granadinos por el monumento y en ese sentido aplaudo que haya crítica siempre que sea constructiva. Lo que hago es la siguiente reflexión: ¿Cuántos expertos en conservación, en historia, en lo que es conservar el legado, estudiarlo y ampliarlo, hay en el patronato? Tenemos el mejor equipo del mundo en conservación patrimonial, un arquitecto conservador que es una referencia con conferencias internacionales, unos expertos en jardines con gran prestigio internacional. Yo creo que lo que yo aporto a la Alhambra se complementa con ese equipo. Y después tenemos un consejo técnico muy potente por el que pasa absolutamente todo. El director de la Alhambra es el que menos manda en la Alhambra. El último director general que tenía firma en la Alhambra, poder directo, fue Fernando el Católico y mira lo que hizo, puso su escudo en la Alhambra y se la cargó. Es bueno que el director esté sometido a controles y equilibrios y el patronato no soy yo sino un montón de profesionales que lo hacen muy bien y además los patronos que deciden lo importante en plenos donde hay luz y taquígrafos. Y antes de ir a ese pleno tenemos que pasar por interventoría de la Junta, secretaría general, jurídica y consejo técnico. Y mi compromiso personal es que para las grandes medidas vamos a generar grandes consensos. Y eso es lo más importante, esa idea de una política de estado para la Alhambra, que las cosas importantes de la Alhambra estén lideradas desde la Alhambra pero todos los grandes grupos de interés van a estar representados en la toma de los grandes procesos y no vamos a ser tan tontos de que gente que quiere opinar y darnos ideas, no escucharla. Otra cosa es que esto no puede ser un proceso eterno de debate, que es muy de Granada.

-Le han dado entonces cierta autonomía para que pueda aplicar las ideas que tenga sobre el monumento y su modernización aplicando su experiencia profesional en la empresa, la consultoría y el marketing.

-Si, me siento muy apoyado por el consejero Arturo Bernal y toda la Junta de Andalucía y también la delegación provincial de Cultura. Me he encontrado una acogida de manos abiertas. También por la alcaldesa y su equipo. Me han recibido con muchas ganas de trabajar.

-¿Cómo se puede aplicar su formación y experiencia en la Alhambra? ¿Qué líneas generales se propone? ¿Qué Alhambra quiere?

-Bueno llevo apenas un mes y apagando fuegos. En una empresa el proceso de planificación estratégica es largo, con mucha información y por lo general viene organizado desde mucho tiempo atrás. Esa idea del cuadro de mandos ya está hecha y todos los datos internos que lo alimentan también están. Y ese cuadro de mandos tiene mucho que ver con la estrategia, hacia dónde queremos ir. Esas reflexiones se hacen una vez al año en una reunión de mucho análisis. En una empresa como Telefónica hay un departamento estratégico para eso de 20 personas y consultores externos. Nada de eso existe en la Alhambra porque es una cosa distinta a una empresa, pero no hay en este momento las herramientas para hacer una reflexión estratégica absolutamente sólida y que genere el debate que se pueda sacar a la ciudad y a los grandes actores para que con ese debate se convierta en una política de estado y se convierta en la estrategia sólida de la Alhambra. Y hay una gran herramienta para eso que se llama Plan Director.

-Que hay que actualizar porque venció este año.

-Hay que actualizarlo e ir un poco más allá. Actualización es coger el mismo formato y cambiarle datos. Necesita una buena actualización. En cualquier organización estaría actualizado, aquí está prorrogado, que es distinto. Ya hay por parte de las mismas personas que lo hicieron un análisis autocrítico de la implementación del plan, que es el primer paso.

"La Alhambra tiene que estar en el Corpus, las Cruces y toda la vida cultural de la ciudad"

-La Alhambra es nuestro gran atractivo turístico. ¿Cómo puede ayudar a mejorar los datos turísticos?

-Si desde el punto de vista estratégico empezamos a traer a turistas de alto valor frente a otro tipo de turismo, que bienvenido sea todo el que quiere visitar la Alhambra, nosotros vamos reemplazando un turismo masivo, que no es el que está en nuestra expectativa, por otro turismo de otro tipo de calidad, otro tipo de actitud, turismo curioso lo llamo yo, que además puede ir segmentado por su inquietud, por lo que le gusta, por ejemplo a la gente que le gusta el Renacimiento. Granada es una gran ciudad del Renacimiento pero no nos vendemos. No se qué palacio se ve en Italia gratis. Aquí se ve uno de los mejores gratis. y además hay dos museos y una exposición gratis. Y esto va a seguir siendo gratis, pero no lo contamos. Y hay que decirle al de EEUU que ha ido tres veces a Florencia que venga aquí y vea San Jerónimo, la Catedral, la Capilla Real, además el Palacio de Carlos V. Esas cosas son la experiencia guau. Y hacer que la experiencia normal vaya un poco mejor y tengamos detalles con los visitantes que visitan nuestra casa y evitarles disgustos. Y ahí hay una serie de chorizos que lo que hacen es que estafan a los visitantes y les generan una experiencia muy negativa que nos quita el pan a los granadinos y nos destroza la reputación. Cuando a una persona se le ha vendido una entrada y le han dicho que es para entrar al monumento y después no se la dan y dicen que el monumento la ha cancelado, a parte de que es una chorizada y una estafa, hacen que el turismo bueno, el que va con agencia, no vuelva. Lo que ponen en Tripadvisor es Granada roba, los granadinos son unos chorizos. Y los granadinos no lo son.

-Para evitar esas "chorizadas" (por usar su mismo término) hay que cambiar el sistema de entradas.

-No, el sistema de entradas es maravilloso.

-Las agencias de viajes reclaman cambios desde hace tiempo.

-He tenido un primer contacto con la Federación y tenemos una mesa de trabajo y no me han expresado esa voluntad pero estamos en una mesa de trabajo. El sistema de entradas de la Alhambra es el mejor sistema de entradas de gestión de acceso de patrimonio mundial. Es un sistema nominativo con DNI.

-Pero quieren cambios en el reparto y precisamente ese tema de las estafas del que hablaba algo indica que hay que cambiar.

-No he entrado en el detalle operativo, quiero enterarme bien. Lo que entiendo es que tenemos herramientas para favorecer la pernocta y el gasto medio en Granada y nuestro compromiso es total, de la mano con el Ayuntamiento y la Diputación provincial y la Consejería.

-¿Qué otras líneas de gestión quiere implementar?

-Otra línea es Granada icono universal o Alhambra universal, para ver cómo hacemos para que la Alhambra ayude a vender Granada, Andalucía y España y traer empleo e inversiones. Y otro eje es Granada quiere a la Alhambra. Dentro de este está el Plan Alhambra, para meterse en la fibra de la ciudad y que esté en los momentos de alegría. La Alhambra tiene que estar en el Corpus, en las cruces, en toda la vida cultural de la ciudad. Tenemos el Festival, que nos define a la Alhambra y Granada, y quiero que haya más cosas, cosas de nivel, que tengan sentido hacerse en la alhambra. Y luego tenemos un teatro fabuloso, que se hizo para eso, que no está en zona de conservación especial desde el punto de vista patrimonial, que es el teatro del Generalife, y por qué no organizar más cosas siempre teniendo el nivel que la Alhambra y Granada se merece.

-Respecto al Plan Alhambra, que ya ha dicho junto a la alcaldesa que van a impulsar. ¿Qué se ha encontrado? El PP culpa al PSOE de una baja ejecución y los socialistas culpan a Junta de haberlo retrasado.

-Nos hemos encontrado unas ejecuciones maravillosas. Yo no me meto en política, pero estamos de la mano con el Ayuntamiento para ayudar en lo que podamos y ese dinero se ejecute porque es una buena idea que habrá que ejecutar, medir, analizar y ver cómo se vuelve a hacer, mejorada.