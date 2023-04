Iván Espinosa de los Monteros: "Han vuelto a usar a Granada como moneda de cambio con la AESIA"

Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971) se muestra confiado de cara a la próxima cita electoral, donde confía que Vox será "el partido que más crecerá" respecto a 2019, eso pese a que las encuestas vaticinan una caída del grupo de Santiago Abascal en las municipales. Confiado y serio, el portavoz del grupo en el Congreso, que se encuentra de paso en Granada con la iniciativa España Decide, no elude las preguntas, ni siquiera aquellas más espinosas, como su relación con Olona (a la que no teme en su hipotético regreso), sus posibles alianzas con el PP o la polémica sobre las facturas de su esposa, un tema que él ve como un caso de "enorme machismo".

¿Qué es España Decide?

Es una iniciativa en la que pedimos que los españoles tengan la capacidad de decidir sobre cosas que nunca le preguntan, porque tanto el Partido Popular como el PSOE toman decisiones que no estaban en ningún programa como que se acaben los coches de combustión o a disparar el precio de la luz por haber eliminado las fuentes de energía. Eso nunca se somete a elección y aquí proponemos recurrir al referéndum para que los ciudadanos elijan. Creo que mostraría la separación entre lo que piensa la opinión pública y los políticos.

Entre esos temas que quieren someter a referéndum está la inmigración, que afecta de lleno a Granada. ¿Qué propone Vox que debería hacerse ante la llegada de pateras a la Costa?

En la pregunta ya está parte del problema, qué pasa si llega la patera. No puedes dejar a nadie ahogarse en el mar, eso sería inhumano, pero también me parece terrible fomentar que la gente se lance al mar para venir. Estamos creando un efecto llamada y diciendo a jóvenes que se jueguen la vida para venir. Puede que necesitemos inmigración, pero por los conductos oficiales.

Ya que está en Granada ¿cómo ve al grupo de Vox de cara al 28M?

Creo va a sacar el mejor resultado a nivel nacional, es el que más va a crecer. Luego, va a ser decisivo en gran número de localidades y esa es la única garantía para que los políticos del PP se ciñan a lo que sus votantes quieren, porque un votante del PP se parece y desea casi lo mismo que uno de Vox, pero los políticos del PP coinciden más con el PSOE.

Pero le preguntaba por el caso concreto de Granada, que ha cambiado su cabeza de lista respecto a 2019. ¿Afectará ese cambio al voto?

Es cierto que Onofre fue nuestro cabeza de lista hace cuatro años, pero confío también en Beatriz y creo que va a hacer una labor fantástica, es una mujer muy preparada, tiene las ideas muy claras y tenemos mucha confianza en ella.

Predice que Vox va a crecer, pero la última encuesta del Centra, al menos en Granada, pronostica una caída del partido. ¿Cómo enfrenta estas encuestas?

Las encuestas siempre nos dan peores resultados de lo que luego sacamos, por eso tenemos muy poca confianza en ellas y más en lo que vemos en la calle y las sensaciones son muy buenas; lo vemos también en el número de afiliados, que sigue creciendo y eso es buena señal. En concreto creo que en Granada vamos a subir en votos.

La misma encuesta coloca al PP rozando la mayoría absoluta en Granada. ¿Estaría Vox dispuesto a ser la llave para que un cambio en el Ayuntamiento? Se lo pregunto porque muchos los líderes del PP ya han dicho que no quieren llegar a pactos con ustedes.

Nosotros somos contrarios también a la coalición y nos gustaría gobernar con mayoría absoluta, pero una cosa es lo que nos gustaría y otra lo que quieran los ciudadanos. Dicho esto, si el PP no alcanza la mayoría tiene tres opciones: gobernar con la izquierda, con Vox o en solitario y no hacer nada en cuatro años. Pero parece que la idea de Feijóo es gobernar con la izquierda, es legítimo, pero le pedimos que lo diga.

Pero ya hay lugares donde gobierna el PP y Vox, como Castilla La Mancha.

Tienes razón, pero el PP es incoherente, dice una cosa y otras veces la contraria, pero nosotros mantenemos el mismo discurso en toda España. Les tendemos la mano porque entendemos que es lo que los electores desean.

Le tiende la mano, pero no será un cheque en blanco. ¿Qué líneas rojas pondría Vox para llegar a acuerdos?

Quien quiera saber qué pasará con su voto, debe tener en cuenta tres cosas: la primera es 'programa, programa, programa', nos vamos a ceñir a nuestro programa y defenderlo; si cualquier partido quiere contar con los votos de Vox debe respetar a nuestros votantes; y por último no vamos a apoyar ninguna iniciativa liberticida, progre o globalista, venga del partido que venga.

Eso de "programa, programa, programa" recuerda a un 'progre'

Sí, Julio Anguita, pero no tiene nada de malo, otra cosa es lo que tiene el programa.

¿Se plantea repetir la fórmula del 2+2 llegado el caso?

No quiero predeterminar ninguna estructura programática ahora, pero quiero recordar que Granada se usó de moneda de cambio para gobernar en otros sitios, y esto es algo que no se debe olvidar, que Granada se entregó y además a un candidato que venía del PSOE.

Hablando del PSOE, su candidata en Granada pedía este viernes a Cuenca que interpusiese una demanda contra el Gobierno de Sánchez por la AESIA. ¿Cree que ese enfrentamiento pasará factura al grupo en Granada?

Granada ha perdido una oportunidad tremenda. La última vez que estuve aquí quedé fascinado del acelerador de partículas, que hubiera supuesto la mayor inversión en un proyecto científico en España, pero exigía una acuerdo entre Universidad, ciudad, Junta y Gobierno central, en aquel momento hablé con Pedro Duque [ministro de Ciencia] y parecía ignorar el tema y su sucesora no ha vuelto a hablar de él.

Pero el acelerador sigue adelante y, además, es un caso diferente a la AESIA.

No he visto ningún progreso en cuatro años y corre el riesgo de perecer y lo de la AESIA forma parte de nuevo de esas negociaciones en las que Granada es moneda de cambio, una moneda que se desprecia, del mismo modo que el PP despreció la Alcaldía hace cuatro años.

Una de las últimas veces que vino con Olona, ¿sería posible volver a verlos juntos en un acto político?

No. Macarena Olona no está en política ni con nosotros. Guardo un excelente recuerdo del tiempo que estuvo en el Congreso y fue una ayuda tremenda para el grupo de los 52 [diputados], fue una diputada a la que tuvimos mucho cariño e hizo muy buen trabajo.

Olona ha dejado la puerta entreabierta para regresar a política, un regreso que pasaría por Granada. ¿Teme Vox perder votos frente al partido de la abogada del Estado?

No.

Una repuesta muy rotunda

La política es libre, quien quiera tiene todo el derecho a presentarse. Nos ha costado mucho llegar aquí, hemos superado muchas barreras y son muchos años de trabajo. Cualquier persona que tenga ilusión de montar un partido, no tengo más que palabras de ánimo, con lo difícil que lo hemos tenido no vamos a poner barreras.

Llega en medio de una polémica por unas supuestas facturas falsas realizadas por su mujer, Rocío Monasterio. Aún no se ha pronunciado públicamente.

Bueno, he hecho varias declaraciones en redes sociales, pero al final me remito a lo que dijo Rocío. De cualquier forma me parece de un enorme machismo pensar que una arquitecta superior, que ha hecho todo con matrículas de honor, que ha tenido una carrera profesional de excelencia, pensar que esa persona que trabaja para una compañía en la que estoy yo está cobrando por porque es mi mujer, creo que eso nunca se lo dirían a un arquitecto de izquierda.