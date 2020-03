Más de 700 estudiantes de movilidad de la Universidad de Granada han regresado de sus destinos tras la crisis del Covid-19

La crisis del coronavirus ha repercutido notablemente en el día a día de la Universidad de Granada. Y, dentro de la institución, la incidencia de las medidas tomadas, como el confinamiento o el cese de la actividad presencia, ha sido notable entre los estudiantes de movilidad.

Según el último balance ofrecido por la Universidad de Granada, con datos del pasado viernes, han regresado a España un total de 784 estudiantes de movilidad. En total, 2.166 alumnos estaban fuera en este segundo cuatrimestre, bien por haber iniciado sus estancias a primeros de curso o por corresponderles en este segundo tramo del curso. Los datos han sido recogidos por el Vicerrectorado de Internacionalización y ofrecidos por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR.

La institución indica igualmente que siguen en las ciudades de destino 848 estudiantes, aunque subraya que la situación de estos alumnos es una "realidad que cambia a diario y que muy probablemente lo haya hecho a lo largo del fin de semana como consecuencia de los diferentes llamamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de las posibilidades muy cambiantes de desplazamiento en cada país". Las medidas se han extendido progresivamente desde que Italia diera el paso de confinar una decena de municipios y suspender la enseñanza presencial en algunas regiones el pasado mes de febrero.

De los 2.166 estudiantes de movilidad han renunciado a sus estancias 33 estudiantes. Otros 378 todavía no han contestado a los requerimientos de información que se les ha hecho desde la Universidad.

Otro dato aportado por la UGR indica que dentro del programa Erasmus han indicado que mantendrán la movilidad a través de la docencia a distancia que ofrecen sus universidades de destino 1.097. Una de las estudiantes que ha optado por esta vía es Paula Cuesta, estudiante de tercero de Traducción y Turismo de la UGR y que desde septiembre estaba en Newcastle (Reino Unido). Por vía telefónica indica que a mediados de la pasada semana no tenía previsto regresar, pero tras decretarse las primeras restricciones en el Reino Unido decidió tomar un vuelo y regresar a Granada. "Voy a seguir las clases on line", indicó antes de viajar a España. La gestión del vuelo fue uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente Celia. En un principio compró un billete para el día 29, pero los acontecimientos propiciaron que buscara regresar cuanto antes. "He tenido suerte", indicaba sobre el vuelo que iba a permitirle regresar a casa y que le costó 210 libras. Estaba previsto que regresara a Málaga, donde tendría que pernoctar en el aeropuerto para coger un autobús con destino Granada a primera hora del día.

Esta estudiante indica que ya había pagado el coste de la residencia en Newcastle de todo el curso, unos 4.500 euros. También ha perdido el dinero de varios viajes que había programado (y comprado billetes de avión) para estas semanas.

En cuanto al resto de datos ofrecidos por la UGR, se han aplazado otras 130 movilidades previstas para estas semanas.

La Universidad recuerda que "los estudiantes que hayan regresado a España tienen pleno derecho a las ayudas si están siguiendo la docencia on line ofrecida por su universidad de destino, de ahí la importancia de los datos relativos al seguimiento de la docencia virtual". Además, la UGR "va a aplicar este mismo criterio a todos sus programas de movilidad".

"La información ya analizada en este aspecto (de momento solo referida al programa Erasmus) permite ser optimistas, ya que el porcentaje de estudiantes con acceso a docencia virtual es elevado, alrededor de un 59%", señala la Universidad, que añade que "los vicedecanatos y subdirecciones de los centros están atendiendo a los casos en los que no existe esta posibilidad para asegurar una readaptación a la docencia no presencial habilitada en la UGR".

En cuanto a las 130 movilidades no iniciadas, se añade que éstas "se corresponden en una gran mayoría con movilidades de doctorado o estancias formativas breves, que se han aplazado o estaban previstas para los meses de mayo en adelante".

"En este momento, la prioridad del trabajo del Vicerrectorado de Internacionalización se centra en los estudiantes que aún no han contestado a los requerimientos de información sobre su situación del vicerrectorado y de sus centros de origen. Desde aquí les urgimos a que lo hagan lo antes posible", indica el comunicado de la UGR.

En Granada

Además de las movilidades afectadas por la crisis del Covid-19, la UGR recuerda que este curso estaba prevista la recepción de 3.191 estudiantes. De este total, 1.994 tenían previsto desarrollar su estancia en el segundo cuatrimestre. "El viernes 20 de marzo nos constaba que 343 de estos habían regresado a sus países de origen".

Además, desde Internacionalización "hemos atendido a los cinco estudiantes con destino inicial en Croacia para asegurar que están bien tras el terremoto ocurrido en este país".

Por último, desde la UGR se incide en que "se mantiene una estrecha coordinación" tanto con la Conferencia de Rectores (CRUE) como con el Servicio Español de Internacionalización de la Educación (Sepie) "para asegurar la mejor atención posible a nuestros estudiantes, sobre todo los que están teniendo dificultades para volver a España".

"Desde el equipo del Vicerrectorado estamos en contacto diario con consulados, universidades de destino y aquellos estudiantes individuales que tengan necesidades urgentes de ayuda", apostilla la nota, que concluye que en la web covid19.ugr.es se encuentra el listado de contactos para cualquier estudiante que necesite ayuda, incluyendo un contacto para casos urgentes