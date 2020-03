¿Debo devolver la beca Erasmus si regreso de mi destino por la crisis del Covid-19?

La Universidad de Granada (UGR) ha lanzado un nuevo comunicado destinado a los estudiantes de movilidad de la institución universitaria en el que aclara qué ocurrirá con el importe de las becas de los alumnos que hayan decidido volver de sus estancias y continuar con la enseñanza de modo no presencial. En el caso de la Universidad de Granada, son más de 2.000 los estudiantes que cada año disfrutan de una ayuda de movilidad, principalmente dentro del programa Erasmus.

La UGR indica que las indicaciones lanzadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) se hará "extensivo a todos los programas de movilidad internacional". En la UGR no hay enseñanza presencial desde el pasado 16 de marzo y el cese de la docencia en el aula se ha extendido por toda Europa a causa de la crisis del coronavirus.

"Como sabéis, la UGR ya tomó la determinación de reconocer la docencia no presencial organizada por las universidades de destino, incluso en aquellos casos en los que habíais tomado la decisión de volver a España, pero no teníamos información confirmada sobre las condiciones económicas que se aplicarían en ese caso", comienza el comunicado, en el que la Universidad afirma que "nos alegra" comunicar que Sepie ha determinado que las enseñanzas y prácticas no presenciales son "susceptibles de recibir reconocimiento al mismo nivel que la modalidad presencial". En este sentido, el Sepie "pide a las instituciones de origen que apliquen el máximo nivel de flexibilidad para que dichas actividades sean debidamente reconocidas, de acuerdo con lo establecido en los correspondientes Acuerdos de Aprendizaje".

"Esta recomendación es aplicable tanto a las movilidades que sigan realizándose en destino, como en aquellos casos en los que se haya producido el regreso de los participantes a su país de origen, por lo que en ambos casos, los participantes tendrán derecho a percibir las ayudas que correspondan al período efectivo de la actividad que finalmente se realice (presencial o a distancia).”

Tras recoger el comunicado de Sepie, la UGR indica que "os animamos por tanto a seguir la docencia que ofrecen vuestros destinos en modo no presencial, en todos aquellos casos en los que sea posible. Aquellos que se encuentren en esta situación y aún no lo hayan comunicado a su centro en la UGR deben hacerlo a la mayor brevedad".

Para aquellos que hayan regresado a España y no tengan la posibilidad de seguir con la docencia no presencial "deben contactar cuanto antes con sus centros en la UGR para acordar la adaptación de su situación a la oferta de docencia no presencial de la UGR. En cuanto tengamos confirmación por parte de la Comisión Europea y de la agencia nacional de las condiciones económicas que regirán estas movilidades, os lo haremos saber".