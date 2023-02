Expertos internacionales analizan en Granada la gestión de la docencia y la investigación durante la pandemia

La Universidad de Granada (UGR) ha sido anfitriona del cuarto encuentro de los equipos de investigación del Proyecto Minimizing the influence of coronavirus in a built environment (Microbe), financiado con fondos del Programa Erasmus+ de la Unión Europea, que ha reunido a expertos de diferentes disciplinas.

Al encuentro acudieron investigadores de Vilnius Gediminas Technical University (Lituania), de Tallinn University of Technology (Estonia), el Institute for Training of Personnel in International Organizations (Bulgaria), la Fondazione per l'Innovazione Urbana (Italia), representantes de los Ayuntamientos de Bolonia (Italia) y de Vilnius (Lituania), entidades que junto con la Universidad de Granada, forman el equipo Microbe.

Durante este encuentro se pusieron en común los últimos avances hallados sobre la gestión de la docencia y la investigación durante la pandemia de Covid-19 y se intercambiaron los resultados de las experiencias generadas, por cada equipo de investigación, tras el análisis de los comportamientos y estados emocionales medidos en la ciudadanía ante la interacción con los entornos construidos en el confinamiento.

Los resultados mostrados por cada equipo participante han permitido generar de manera adaptada a cada población los materiales docentes en formato MOOC, de acceso abierto y gratuito, que permitan el aprendizaje de estrategias de adaptación ante la pandemia.

El equipo Microbe de la Universidad de Granada está dirigido por el profesor Enrique Herrera-Viedma y se forma de expertos en diferentes áreas, desde la inteligencia artificial aplicada al análisis de datos, pasando por el urbanismo, la psicología ambiental y los aspectos sociales