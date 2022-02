Expulsan de la Alhambra a un hombre por llevar una bandera con una granada en la espalda

Juan Carlos López vive en Madrid, pero siempre que puede regresa a su ciudad, Granada. Por eso no se lo pensó cuando unos amigos "bajaron" a Andalucía el fin de semana y decidió aprovechar el viaje para visitar la Alhambra. Para la visita, López decidió llevar consigo uno de los símbolos más representativos de la ciudad, la granada, para lo cual se colocó una bandera a modo de capa para poder visitar el monumento junto a sus amigos.

Los problemas llegaron cuando la seguridad del monumento le llamó la atención, instándole a quitarse la bandera para poder seguir la visita. Según él mismo explica a este medio, había pasado varias horas caminando por las instalaciones de la Alhambra con la capa sin que hubiese problemas, y fue cuando trató de entrar a los Jardines del Generalife cuando surgieron los problemas.

Según el relato del propio implicado, el personal de seguridad le remitió a la normativa vigente sin más explicaciones, pero al ver él mismo que existía en dicho texto ningún punto referente a su situación volvió a sacar la bandera que había guardado en un primer momento. "Me parece indigno que no pueda llevar un símbolo que está en todos lados de la ciudad", se justifica el joven, quien posteriormente añade: "Acabo de pasar por la Chancillería y está el empedrado lleno de granadas".

Al volver a sacar la bandera, este joven asegura que volvieron a llamarle la atención y le retuvieron, impidiéndole seguir la visita. Tras sacarlo "por la puerta de atrás de la Alhambra, donde está el parking", el joven puso la primera de las tres reclamaciones y habló con el personal de seguridad le explicó que "si se considera que un elemento puede dañar el monumento, el visitante debe guardarlo", a lo que él consideró que en todo el monumento existen distintas banderas oficiales de tela que no generan ningún tipo de problema.

Tras este primer encontronazo, siempre según la versión del implicado, el guarda de seguridad le permitió volver a entrar y se dirigió hacia la Alcazaba, donde estaban sus compañeros. Pero por el camino volvió a toparse con el personal de la Alhambra quienes le cancelaron los datos después de solicitar su número de DNI al puesto de información.

Esta situación volvió a prender la mecha de la polémica y tuvo que personarse la Policía Nacional, quien se posicionó del lado de López, según él afirma en declaraciones a este periódico. "Los agentes pensaban que alguien se había columpiado y me pidieron que pusiese una reclamación", explica.

López se dirigió entonces al puesto de información, donde pidió que le devolviesen el dinero de la entrada, ya que no pudo ver la mayor parte de la Alhambra a raíz de los problemas generados, y al mismo tiempo una disculpa oficial por parte del Patronato. "No es una esvástica, ni ningún símbolo político, es un trozo de tela que lleva un elemento que aparece en el escudo de España", reflexiona el joven expulsado.

Según explican a este periódico desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG), el visitante fue desalojado en cumplimiento de la normativa en vigor, de 16 de enero de 2020, en la cual se recoge que “todas las personas visitantes deberán comportarse de manera correcta durante la visita, respetando los espacios que visitan y evitando en lo posible perturbar al resto del público”.

En dicha normativa también se indica que “los visitantes deberán atender en todo momento las instrucciones del personal empleado del PAG, así como del personal del servicio de seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su caso".

No obstante, y según las mismas fuentes, desde el servicio correspondiente se estudiará la queja del visitante para esclarecer los hechos y darle una respuesta correcta y adecuada.

Ha sido el propio Juan Carlos López quien ha denunciado estos hechos en sus redes sociales, exponiendo las fotográficas de las reclamaciones que ha interpuesto contra el Patronato y pidiendo a distintas personalidades políticas, como Marifrán Carazo o Rocío Díaz, explicaciones sobre lo ocurrido, aunque él mismo reconoce que no guarda muchas expectativas de que esto llegue a buen puerto.

Hola @alhambracultura. Estaba haciendo mi visita tranquilamente hasta que el personal me ha indicado que no puedo llevar una bandera con una Granada en la espalda. He pedido que me muestren la normativa en la que se indica que no puedo, pero no lo hacen. Me la podéis facilitar?