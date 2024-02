Un millar de alumnos participa en la Feria del Turismo organizada desde el CPIFP Hurtado de Mendoza

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha asistido a la VI Feria del Turismo organizada por el CPIFP Hurtado de Mendoza, un certamen que busca inspirar a los visitantes a explorar destinos turísticos de la mano de los alumnos del Ciclo Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas que han trabajado en su diseño y organización y de la que han podido disfrutar 1.100 alumnos.

Con el lema 'Dream it, visit it! Bring out the traveller in you', la feria cuenta con la participación de 14 países, representando tanto mercados emergentes como destinos turísticos consolidados. Entre ellos se encuentran Alemania, Dinamarca, Albania, Países Bajos, Colombia, Cuba, Brasil, México, Argentina, Corea del Sur, Japón, Bharat (India), Vietnam y Marruecos.

La delegada ha destacado el compromiso y la creatividad de los estudiantes, quienes han dedicado semanas al diseño del evento, recopilación de información de destinos y planificación de actividades. También, la colaboración entre diferentes ciclos del centro, especialmente con los alumnos de hostelería, quienes junto a sus profesores, elaboraron degustaciones y cócteles de los diferentes países para los visitantes.

El Centro Integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza, con oferta en DUAL, se integra de forma activa desde septiembre de 2023 en la Red nacional de Centros de Excelencia de Formación Profesional, donde se imparten certificados de profesionalidad. De esta forma, lidera la Formación Profesional relacionada con en el sector de la hostelería, un ámbito productivo clave de la economía andaluza e impulsa la innovación y el emprendimiento en esta enseñanza.

Para ello, colabora con empresas de su entorno, asociaciones empresariales y sindicales y centros de formación para convertirse en dinamizador de la innovación en todo el territorio, al mismo tiempo que promueve la internacionalización.

En el Centro Integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza se impulsará también un laboratorio bar-cocina I+D+I, además de espacios con recursos digitales para implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) relacionados con la hostelería.

La VI Feria Internacional de Turismo es un testimonio del compromiso educativo y la creatividad de los estudiantes, resaltando la importancia de la Formación Profesional como motor de desarrollo.