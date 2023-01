Fitur empieza con buenas noticias para Granada: un nuevo vuelo con Gran Canaria

Fitur no podía empezar con mejor pie para Granada: con un nuevo vuelo. Si bien no es de los que se espera encauzar durante esta feria, de carácter internacional, la provincia tendrá una nueva ruta operada por Binter dos veces a la semana con Gran Canaria, a donde ya vuela con otros dos aviones semanales de Vueling. Así da gusto empezar un cónclave que se celebra como ha sido casi siempre. Público, información en papel, reuniones presenciales por doquier, y tiempo también para fiestas promocionales. Granada regresa a la gran cita nacional del turismo, y la tercera feria más importante del mundo con la intención de recuperar el terreno perdido en la pandemia, es decir, el turista internacional de alto poder adquisitivo procedente de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón y China en gran medida. Los grandes mercados que aún no han regresado a la normalidad después del coronavirus y que todavía siguen en barbecho a pesar de la reciente apertura de sus fronteras tras relajarse las medidas anti-Covid. Las citas con turoperadores, agencias, pero sobre todo aerolíneas e incluso compañías ferroviarias serán los puntos claves donde buscar el salto de calidad en el turismo de Granada que aún aguarda regresar a los niveles previos a 2020.

La aerolínea canaria Binter ha anunciado este martes que a partir del mes de marzo fletará vuelos entre el aeropuerto de Gran Canaria y Granada. La compañía ha desvelado sus planes antes de Fitur con la novedad de la nueva ruta con el Federico García Lorca y la conexión con Ibiza a partir del verano. Los vuelos están programados para los lunes y los jueves y empezará a operar el 27 de marzo.

Los vuelos saldrán desde la base de Las Palmas de Gran Canaria los lunes a las 8:15 de la mañana en horarios insular para llegar a Granada a las 11:30 horas, mientras que la vuelta desde el Federico García Lorca está programada a las 12:10 horas. Los jueves la salida desde la isla será a las 8:25 hora canaria con aterrizaje a las 11:40, y el regreso 12:20 desde Granada con llegada a las 13:55, hora insular.

Los vuelos a estos nuevos destinos ya están disponibles en los distintos canales de venta de la aerolínea. Con motivo de este lanzamiento, la compañía ha puesto a la venta billetes a precios especiales: desde 27,45 euros por trayecto, en el caso de los residentes en Canarias, y 84,45 euros para los pasajeros no residentes.

Este vuelo refuerza la oferta entre Granada y Gran Canaria, que ya opera con Vueling una ruta entre ambos aeropuertos los lunes y los viernes. También la misma operadora fleta vuelos semanales con Tenerife Norte. Los aviones de la flota de Binter son, mayoritariamente, de hélices, mayormente ATR 72-600 que realizan vuelos regionales entre las islas Canarias y las cercanas como Madeira o Cabo Verde, pero también a la Península. La aerolínea, además, está sumando nuevos modelos de avión y cuenta en su flota con cinco modelos Embraer E195-E2 más modernos y tiene otros cinco encargados que irán recibiendo de forma escalonada hasta 2024.

Fitur se inicia hoy y se desarrollará hasta el domingo en el Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid, y entre las iniciativas más importantes que serán presentadas figura una guía gastronómica, en el marco de las acciones para lanzar Granada como destino gastronómico, un plan de promoción turística específico para la Costa Tropical y el proyecto de senderos que recorre varias comarcas.

La provincia contará con un stand de 340 metros cuadrados a la entrada del pabellón de Andalucía, situado en el número 5 del recinto Ferial de Ifema. Una imagen del Cristo de los Gitanos a su paso por el Paseo de los Tristes, con la Alhambra de fondo, dará la bienvenida a los visitantes de pabellón andaluz, y que hará las veces de reclamo ya que en el mes de septiembre, la ciudad acogerá el Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías. Por ello, y porque la Semana Santa es el momento de mayor pico de actividad turística en Granada, la pasión ocupa un lugar destacado.

Granada se mostrará en Madrid con varias grandes fotos más. Una del desierto de los Coloraos en el Geoparque, otra de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, el puerto deportivo de Marina del Este para promocionar la Costa Tropical, un combo de imágenes de Pitres, Pórtugos y Busquístar para representar a la Alpujarra, la Cueva de las Ventanas de Píñar y Colomera para el Poniente, y el Barranco Luna para situar el Valle de Lecrín. No faltarán en el stand de Granada imágenes de la Alhambra y el Albaicín, mientras que el Universo Lorca se palpará con el Museo Casa Natal de Fuente Vaqueros, mientras que el impulso gastronómico de esta edición lo pondrá un atractivo bodegón de productos marca Sabor Granada. Con estas imágenes se ilustrarán las cinco grandes áreas que pretende mostrar la provincia.

En el stand se acogerán cerca de un centenar de presentaciones entre municipios e iniciativas privadas e institucionales durante los días más importantes de la feria. Según ha explicado el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Fernando Egea, algunas de ellas conllevan inversiones millonarias como los Planes de Sostenibilidad Turística de Motril o de Lanjarón y recordó que hasta la última convocatoria "la provincia de Granada ha recibido un total de 21,44 millones de euros de estos planes, muchos de ellos han sido presentados en Fitur en ediciones anteriores".

Entre lo que Granada mostrará en Fitur, Egea también destaca el Museo para la Casa de los Penalva de Huéscar, la visita virtual al teatro romano de Guadix, el Pósito de Caniles, en el que la Junta ha invertido un millón de euros, y el puerto deportivo de Almuñécar. Asimismo se promocionará la Semana Santa y la Procesión Magna, "donde Turismo Andaluz tendrá un papel importante", y la Copa de España de fútbol sala, que se celebrará en Granada. En la cita internacional se presentará también el vídeo promocional de la espectacular pasarela de Torrenueva Costa, un icono de la Costa Tropical, entre otros "proyectos muy interesantes de los que muchos son fruto de ayudas de Patrimonio Cultural o de las de fomento de la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales (MUNITIC)", precisa Egea.

Según datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, el sector alcanzó en 2022 cifras cercanas a la normalidad: 31 millones de visitantes en Andalucía y más de 4 millones en Granada. Las ocho provincias cuentan con espacios propios de más de 300 metros cuadrados por los que desfilarán en estos días alcaldes, concejales y técnicos de Turismo mostrando principalmente mejoras tecnológicas aplicadas al sector y a sus recursos turísticos. "Todos los pabellones son posibles con el apoyo de la Junta de Andalucía", precisa Egea. Andalucía quiere seguir siendo la locomotora del Turismo en España y eso se va a reflejar en la edición número 42 de Fitur, que verá de nuevo a Andalucía ocupando el Pabellón 5 con 5.300 metros cuadrados de superficie. No hay país o región que tenga esa superficie en la Feria.

Asimismo, unas 60 empresas andaluzas estarán en Fitur en un espacio reservado de 500 metros cuadrados para reuniones de profesionales. Este año se incorpora a la oferta de Andalucía la zona denominada DemoLAB que contará con la presencia de 45 startups andaluzas. Todo ello complementado con un área destinada a coworking o 400 metros de salas de presentaciones. Así en el Pabellón 5 se mostrará ese vínculo tan necesario para la industria turística como es la colaboración pública-privada en un modelo de cogobernanza que se pretende reforzar.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha hecho una inversión que supera los dos millones de euros para aprovechar este escaparate al mundo que es Fitur. Los objetivos que pretende alcanzar el gobierno de la Junta en relación al Turismo son: empleo de calidad en el sector, la búsqueda de la recuperación del mercado nacional y europeo con una apuesta clara por el turismo de calidad y no tanto por la cantidad.

En la feria, a la que acudirá el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el diputado de Turismo, Enrique Medina, además de numerosas autoridades provinciales junto a alcaldes y alcaldesas, incluido el de la capital Francisco Cuenca, está prevista una intensa labor promocional y en el stand se ha habilitado un amplio espacio de negocio para las empresas y destinos que conforman la industria turística de la provincia. La primera será este mismo miércoles de parte del Ayuntamiento de Granada con el GastroRock, mientras que el plato fuerte llegará mañana con la celebración del Día de la Provincia.