Otro Fitur en busca del turista extranjero perdido tras la pandemia en Granada

Fitur tiene mucha pompa y boato. Siempre se ve la parte más expositiva: los stands son imágenes sugerentes de la Alhambra o de la playa, vídeos que hacen de Granada un paraíso aún mayor, y a los representantes políticos e institucionales hacer mil y una fotos. Pero la mayor feria mundial del turismo, con permiso de la WTM de Londres y la ITB de Berlín, tiene un trabajo de fondo que es clave y son los pequeños cónclaves con los principales actores del sector. Y es esa agenda secundaria donde Granada juega sus partidos más importantes, los cuales no están dando los resultados esperados. La provincia acude a Fitur con los mismos deberes desde 2021, la primera edición después de la peor parte de la pandemia, que es recuperar el turismo internacional. La excusa o justificación de los dos años anteriores, 2022 y 2023, ya se quedan obsoletos: no es que no se haya recuperado el ritmo previo a la crisis sanitaria, sino que en todo el mundo, en España y en Andalucia, se ha superado, mientras que Granada sigue esperando volver a formar parte de los grandes circuitos. Ya no hay excusa.

Así llega Granada a este Fitur, unida en todas las instituciones que, tras varios años, además tienen el mismo color político. Junta, Diputación y Ayuntamiento salen a la cancha de Ifema con una amplia carta de actividades pero sobre todo con hasta más de medio centenar de citas con los principales turoperadores que trabajan en España, y sobre todo reuniones con aerolíneas, que son las que se llevan con mayor secretismo. Solo está confirmada una con Vueling, la misma que anunció la vuelta del vuelo entre Granada y Londres la pasada semana, y que es la que opera la ruta con Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca. El resto, a la espera de algún acuerdo. Hasta ahora las aerolíneas se mostraron reticentes a incluir Granada entre sus destinos. En los primeros meses posteriores a la pandemia, por la reestructuración de las mismas compañías, las cuales habían perdido personal y aviones para poder operar a los mismos destinos de antes.

Por ejemplo, Granada contaba con EasyJet en su aeropuerto hasta la crisis sanitaria por el Covid operando vuelos a Londres, Manchester, Nápoles, Milán, Berlín, Nantes y Burdeos, siete destinos internacionales que el aeropuerto no ha sido capaz de recuperar. La provincia acude a Fitur en busca, si no de todos, de algunos destinos y mercados nuevos. La estrategia será aprovechar el tirón que tuvieron las Cumbres Europeas del pasado octubre para promocionar la provincia los hasta 47 países participantes y establecer algún tipo de conexión. Además, con los turoperadores se buscará de nuevo traer a la ciudad sobre todo al turista asiático, preferentemente coreano, y el estadounidense.

Marina de Playa Granada

A la espera de los posibles nuevos vuelos que puedan venir a Granada, el mar empieza a emerger como una opción más de turismo para la provincia. La potenciación de las marinas deportivas como la prevista en Almuñécar tendrá un momento cumbre con la presentación en sociedad a todo tren de la Marina Deportiva de Playa Granada, la cual avanza y que supondrá un antes y un después en el turismo de Motril y de la Costa. El proyecto, un puerto interior que ocuparía ahora una zona sin uso residencial ni espacio natural, aunque se encuentre en las proximidades de la Charca de Suárez, está compuesto por dos dársenas separadas por una península transitable para el público general, con una capacidad para 662 atraques para embarcaciones con esloras de entre 10 y 30 metros. La bocana se abriría en sentido oeste en la Punta del Santo para reducir la energía del oleaje y se crearía una playa apta para la práctica de deportes náuticos. La presentación tendrá lugar el miércoles a las 10:00 horas en la sala Crush, una de las principales del pabellón de Andalucía en esta feria.

La provincia también busca atraer a ese turista de alto nivel a través de promocionar el turismo de festivales y de congresos. Así, también se mantendrán reuniones fuera incluso de la propia feria de Ifema de Madrid, donde se celebra el evento, con representantes y empresarios para vender Granada como provincia para celebrar eventos de este tipo. Será este miércoles a las 20:30 en la estación de ferrocarril de Chamartín cuando se presente Granada Festival Hub, para promocionar a la provincia para festivales; mientras que el jueves, en el Hotel Pullman, organizada por la Granada Convention Bureau, tiene lugar un desayuno de trabajo con empresarios para potenciar Granada como provincia de congresos.

El deporte será también un punto fuerte de la promoción de Granada. El jueves está previsto que la Diputación y los Ayuntamientos de la capital y Motril presenten la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España de este año en suelo provincial, que unirá Motril con la capital en un exigente recorrido con tres puertos de primera categoría como El Purche y Hazallanas, que se subirá en dos ocasiones consecutivas. Justo después, el Consistorio de la capital presentará el recorrido de la Media Maratón Ciudad de Granada. Asimismo, Loja presentará la prueba ciclista de gran fondo Guad Al Xenil, reconocida por la Unión Ciclista Internacional.

Primer día

La jornada inaugural será intensa con la presentación a primera hora del balance turístico 2023, cuyos datos hará públicos el Instituto Nacional de Estadística en la misma mañana del miércoles. El provincial correrá a cargo del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y una hora más tarde, será el turno de los datos centrados en la capital, donde Marifrán Carazo y el concejal del ramo, Juan Ramón Ferreira, alumbrarán el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad, presentarán la campaña 'Patrimonio Mundial 2024', y la programación cultural para este año en la capital.

Sin embargo, el plato fuerte para el Ayuntamiento de Granada llegará por la tarde con la presentación de la que será la Nueva Oficina de Turismo, donde no solo se incluirán las bondades de la ciudad, sino de Sierra Nevada y la Alhambra. En ella estarán presentes la alcaldesa Carazo, además de los directores de Cetursa y del Patronato del monumento, Jesús Ibáñez y Rodrigo Ruiz-Jiménez, respectivamente. Entonces se sabrá la intención municipal. Si cerrar la actual en plaza del Carmen o mantenerla para abrir una segunda de más alcance. Será a las seis de la tarde en la zona central del Pabellón de Andalucía, el escenario principal.

También en un escenario imponente como la mismísima plaza de Callao de Madrid, en las pantallas gigantes del conocido cine de la capital del reino, tendrá lugar la presentación de publicidad exterior de Granada, que tendrá lugar a las cinco de la tarde. El proyecto Ecochiringuitos de la Costa, la promoción de las Capitulaciones de Santa Fe, la puesta en valor de la Puerta de la Mina de Alhama, la nueva Federación de Empresarios de Almuñécar y La Herradura, la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo, el Festival Flamenco de Ogíjares, Dílar y su "duende", la gastronomía de Albolote, la cultura de Padul, Fermasa para ferias y la guía gastronómica de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo completan la ajetreada primera fecha de Granada en Fitur.