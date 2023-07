Francisco Rodríguez promete "consenso" y "diálogo" en su toma posesión como presidente de la Diputación de Granada

Tras ocho años, el Partido Popular toma el mando en la Diputación provincial de Granada. Lo hace con Francisco Rodríguez, alcalde de Alhendín, que toma el relevo del socialista José Entrena, que sumó dos mandatos al frente de la institución con un discurso siempre muy medido y ponderado. En los próximos cuatro años, los que durará el periodo de gobierno de Rodríguez, el cambio en la Diputación no será sólo de color. El ente supramunicipal deberá acometer reformas profundas, acuciado por la necesidad de dar respuestas a un territorio, la provincia, que se desangra como consecuencia de la despoblación y que sufrirá más que otros las consecuencias de la sequía si ésta se prolonga.

El nuevo presidente de la Diputación prometió en su discurso de investidura "diálogo" y "consenso". Comenzó su intervención con un recuerdo a la memoria del concejal de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco y prosiguió su alocución con una defensa de los "valores democráticos". Recordó Rodríguez que es el primer presidente de la institución nacido ya en democracia e hizo suya la "voluntad" de que la administración que ahora presiden sea "útil, eficaz y eficiente". El nuevo responsable de la institución supramunicipal adelantó que su gobierno tendrá una delegación para el Reto Demográfico y se marcó como objetivo que los municipios "fijen población", especialmente joven. Para ello, expuso que es necesario que vivir en un pueblo "sea atractivo".

Sobre la mesa, las primeras propuestas a desarrollar en los próximos cuatro años, con acento especial en las políticas del agua, según Rodríguez. "Hay que invertir" en ese terreno "y hacerlo de manera decidida porque es una prioridad inmediata", instó el también alcalde de Alhendín. Como una de las primeras medidas lanzó que se pondrá en marcha un servicio provincial que garantice el abastecimiento, la potabilización y suministro de agua en municipios como el de Dúdar "que no dispone de agua potable en su red" y se abastece con camiones cisterna. También mencionó Rules. "Tenderemos la mano al Gobierno de España para que las canalizaciones sean una realidad", interpeló antes de afirmar que "hay que ejecutar todos los desglosados pendientes". También lanzó un mensaje de entendimiento a la Junta. En esta línea, Rodríguez reseñó que se apostará por la modernización de los regadíos.

Rodríguez sumó catorce votos en la sesión constitutiva de la corporación de la Diputación de Granada celebrada en el Parque de las Ciencias, por once de la candidata del PSOE, Fátima Gómez, y uno para el representante de Vox, Gustavo de Castro, y otro para Carmen Pérez, de IU Para la Gente . Al acto asistieron, entre otros, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, además de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y los presidentes de las Diputaciones de Málaga, José Francisco Salado, y Almería, Javier Aureliano García Molina, entre otras autoridades.

"Creemos en una Granada verde, sostenible", aseveró Rodríguez ante los asistentes. Su apuesta, enfatizó, es hacer compatible el medio ambiente con las energías renovables, dijo, además de fomentar "la colaboración público-privada" y el impulso al reciclaje. Otra de las propuestas para su mandato es la modernización de la planta de tratamiento de Alhendín "que le permita ser la planta más vanguardista de España".

Fondos europeos para empleo

El empleo fue otro de los elementos con los que jalonó su discurso el nuevo presidente de la Diputación y con el que vertebró parte de sus anuncios. Avanzó que se buscarán fondos europeos y se dialogará con empresarios y sindicatos. Abogó por colaborar con la Universidad de Granada para "crear nuevas sinergias" que "generen polos de crecimiento económico".

Relacionado con la economía estuvo otro de los argumentos para estos cuatro años de Rodríguez, que abundó en un "ambicioso plan de recuperación de espacios agrícolas abandonados" y la incentivación de la incorporación de jóvenes al sector agro. Precisamente la promoción agroalimentaria tendrá una delegación con competencias propias en la Diputación. En sus manos estará, según el nuevo presidente, impulsar la marca Sabor Granada, poner en marcha la ruta Sabores de Granada, trabajar con las denominaciones como jamón de Trevélez o la apuesta por el comercio de proximidad, "auténtico creador de empleo" en los pueblos.

Carreteras

Consciente las singularidades de la provincia, Rodríguez subrayó que se hará un "plan global de mejoras de carreteras" en coordinación con la Junta. Dentro de las competencias en comunicaciones, el presidente anunció mejoras en las conexiones de los polígonos industriales, una red provincial de carriles bici, finalizar las obras de la carretera de Los Yesos a Sorvilán, desdoblar la carretera de Albuñán, ampliar el puente de Albuñuelas, arreglar la carretera de Calicasas, Güevéjar y Albolote y también la de Algarinejo o ensanchar la carretera de La Sagra.

En su toma de posesión también hubo mención a la agenda social. Rodríguez estableció que hará programas de ayuda a familias con menos recursos que vivan en pueblos y que se luchará contra la "violencia de género" con programas de "autonomía personal y acción comunitaria". Además, abrirá la Residencia de Turismo Tropical en Almuñécar e informó de que trabajará para evitar la "soledad de nuestros mayores".

Senda litoral y Semana Santa

Dentro del capítulo de medidas dedicadas a la promoción del turismo, enumeró varias propuestas, como el desarrollo de la senda del litoral desde La Rábita a La Herradura y el proyecto de "nuestro Geoparque", que contará con programas que "revitalicen" esta iniciativa. Hizo hincapié en las posibilidades de "castillos y fortalezas", como el de La Calahorra o Íllora, anunció que apoyará la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2021, añadió que pondrá "en valor nuestra Semana Santa" y que apostará por la ruta de Boabdil en la Alpujarra, además de proteger el patrimonio de Baza o recuperar las casas cueva. Del mismo modo, expuso que apoyará a Guadix en su apuesta por ser Patrimonio de la Humanidad y que se abrirá la Cueva del Agua, en Iznalloz.

De vuelta a las comunicaciones, apostó por promocionar el aeropuerto para abrir Granada a "nuevos mercados" mientras que en el plano cultural Rodríguez lanzó que desarrollará un plan estratégico de desarrollo cultural con el fomento del Centro José Guerrero, la ruta del Barroco y el Renacimiento o la apuesta por el proyecto Experiencia Lorca. En este terreno, el presidente provincial se mostró predispuesto a mejorar la comunicación entre dos de los municipios lorquianos por excelencia, Fuente Vaqueros y Valderrubio.

Piscina olímpica

Otro anuncio destacado en el discurso fue la creación de una piscina olímpica cubierta en la ciudad deportiva de Armilla-Ogíjares, que se seguirá potenciando. En el terreno deportivo, además del apoyo a los equipos de la provincia, Rodríguez abogó por "poner en valor el Puerto de la Ragua". También entró otro anuncio importante, que es el de asumir la Agencia de Extinción de Incendios y garantizar, dijo, la prestación de servicios en toda la provincia.

Además de la intervención de Rodríguez, en la sesión tomaron la palabra los representantes del recto de partidos presentes en la corporación de la Diputación. Por parte de Vox, Gustavo de Castro mostró su "compromiso para que en 2027" más municipios cuenten con concejales de Vox en sus equipos de gobierno, De Castro pidió que no se den más subvenciones a proyectos de "ideología de género" y, en clave electoral, aseguró que "no hay PSOE bueno". Ya en el terreno de las políticas provinciales, aseguró que hay que apostar por el turismo y el relevo generacional en el campo.

Carmen Pérez, de IU, por su parte, reclamó "más descentralización y más escucha a los municipios", además de una financiación "justa". "Seguiremos presentando propuestas para los más vulnerables", relacionadas con el medio ambiente y contra el cambio climático, expuso. Pidió asimismo que se prestigien las zonas rurales y, también barriendo para casa de cara al 23 de julio, recordó los efectos de la reforma laboral para el empleo.

Por el PSOE dio la réplica Fátima Gómez, que lamentó el posicionamiento del diputado provincial de Vox en su discurso, porque considera que la Diputación es un foro para construir y no destruir. Gómez recordó que el PSOE pasa a la oposición con el mayor número de alcaldías de la provincia y defendió la labor de Entrena. "Estos años hemos avanzado en cohesión territorial". "Dejamos una provincia mejor", aseveró, al tiempo que pidió a Rodríguez que no haya "sectarismos ni paternalismos" en el trato con los ayuntamientos granadinos. "Esperemos que no repitan errores del pasado, que recuerden como son los ciclos políticos", lanzó la socialista, que esgrimió que "nos sumaremos con lealtad" si consideran las propuestas positivas, "sin siglas políticas".

Nicolás Navarro habló por el PP para exponer que la Diputación "debe ser motor para desatascar proyectos estratégicos" de la provincia que dependen de otras administraciones. Desglosó el papel de la agricultura como generador de empleo y las posibilidades de Granada como lugar de implantación de grandes empresas. Pidió un plan de infraestructuras "ambicioso" y otro de vivienda que alcance a los municipios en riesgo de despoblación.