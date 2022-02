Fusiones y segregaciones de municipios en Granada: radiografía de una provincia atomizada

Granada es una provincia muy atomizada, con múltiples núcleos de población repartidos a lo largo y ancho de sus 12.635 kilómetros cuadrados de superficie. Unos municipios que en total suman hasta 174 localidades, y que convierten a ésta en la provincia andaluza con más núcleos, muy lejos de su inmediata perseguidora (Sevilla, con 106).

El reciente referéndum de adhesión celebrado en los municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito, en la comunidad autónoma de Extremadura, podría parecer impensable en una provincia como Granada, en la que el sentimiento de pertenencia a un pueblo parece estar muy arraigado a lo largo de la historia, y en la que en los últimos 42 años se han producido hasta 8 independencias.

Pero también existen casos de fusiones en Granada. Una unión como la votada este domingo en Badajoz no es algo ajeno a nuestra provincia, que ya cuenta con experiencias en su historia reciente como provincia. De hecho, en los últimos 50 años, son once las fusiones entre municipios que se han producido, aglutinando a 28 municipios, y en este tiempo no se ha perdido la entidad propia de cada uno de ellos. De estas uniones, que no vinieron por referéndum, destacan dos.

Vegas del Genil

La más actual data del 30 de abril de 1976, y fue la que unificó a las localidades de Purchil, Ambroz y Belicena en una sola: Vegas del Genil, situada en el Área Metropolitana de Granada y limitando directamente con la propia capital nazarí.

Vegas del Genil aprovechó el artículo 9 de la Ley y Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 17 de mayo de 1952, en vigor durante la Dictadura, y en el que se ofrecía a municipios limítrofes la oportunidad de constituirse en uno solo, bien de oficio por acuerdo del Consejo de Ministros, o bien por iniciativa de las propias localidades interesadas.

Tal y como queda recogido en el archivo histórico de esta localidad, recopilado por la historiadora local Nuria Moreno, Ambroz, Belicena y Purchil separadamente carecieran de medios económicos para prestar servicios mínimos obligatorios a su población, por lo que consideraron que podían optar a formar un solo municipio.

Vegas del Genil apostó por iniciativa propia a la fusión, pudiendo optar así a la percepción de ayudas económicas que no se contenían en la legislación vigente para las fusiones de oficio. Y así, tras varios acuerdos en distintas sesiones extraordinarias de plenos llevadas a cabo en los tres municipios, su exposición pública a los habitantes, el examen de reclamaciones y la Resolución del Consejo de Ministros quedó constituida Vegas del Genil.

La publicación del Decreto 243/76 de 23 de enero fue la que oficializó la fusión. Este textualmente dice: "se aprueba la fusión de los municipios de Ambroz, Belicena y Purchil en uno solo con el nombre de Vegas del Genil y capitalidad en el de Purchil".

La creación de Vegas del Genil hizo que el municipio prosperara económicamente, e incrementó su población hasta convertirlo en el decimoctavo municipio granadino con más habitantes, en la actualidad con 11.678 personas empadronadas en ella según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021, 45 años después de la fusión.

El actual alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín, ya nació como vegueño, y está seguro de que la fusión de los dos pueblos extremeños, bajo la experiencia vivida en el municipio granadino, va a ser un éxito como lo fue la unión de Ambroz, Belicena y Purchil.

El regidor explica su experiencia a Granada Hoy: "Ahora que han pasado más de 40 años y puedes verlo en perspectiva, desde luego la fusión fue un acierto rotundo. En aquellos entonces el municipio más grande no superaba los 900 habitantes. Los equipos de gobierno de la época lo hicieron muy bien y consiguieron una unidad que podía parecer difícil, pero que a día de hoy es palpable y está presente", ha comentado.

La localidad aún cuenta con servicios repartidos pese al tiempo de unión, como los centros de salud, algo que al regidor le gustaría cambiar y conseguir unificar. También se encuentran divididas las fiestas locales de los tres núcleos, pero eso está en proceso de cambio, ya que la localidad busca conservar las fiestas de cada uno de los pueblos, y además celebrar en la primera semana de junio una feria que aúne el sentimiento vegueño.

"Cierto es que todavía queda algo de identidad separada, pero la mayoría de la población actual ha nacido como vegueño y esa transformación es una realidad. Las nuevas generaciones ya no dicen ser de Purchil, Belicena o Ambroz, dicen ser de Vegas del Genil. Y eso es la muestra más palpable del éxito de la fusión", ha asegurado.

Y con la experiencia de 45 años unidos, el alcalde de Vegas lanza un consejo a los regidores extremeños: "Quien gobierne en la nueva localidad tiene que tener el tacto de mantener las tradiciones y la identidad, y lo demás va cambiando con el paso del tiempo. Pero es importante que nadie sienta que se le quita un pedacito de sí, y seguro que con eso crearán una sociedad más unida y fuerte".

Villamena

Pero la fusión de estos tres municipios cercanos a la capital vino precedida por la de otros en varias comarcas de Granada, como por ejemplo la que en 1974 fusionó los municipios de Cónchar y Cozvíjar para crear uno solo: Villamena.

En este caso la unión a través del artículo 9 de la Ley y Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 17 de mayo de 1952 no fue una unión voluntaria, sino que se actuó de oficio por acuerdo del Consejo de Ministros.

El Ayuntamiento decidió entonces tomar el nombre de Villamena derivado de los antiguos condes de Villamena, que residían en Cozvíjar y tenían posesiones por toda esta zona. De hecho es Cozvíjar el que asume la capitalidad y donde se sitúa el Consistorio local. En la actualidad, cuenta con 963 habitantes según los datos del INE en 2021, manteniendo una población estable en el paso del tiempo.

Resulta curioso que pese a llevar 47 años anexionado, la localidad carecía hasta hace menos de un año de símbolos oficiales. Fue en abril de 2021 cuando, tras muchos años sin escudo heráldico y ni bandera que representaran al municipio, se oficializaba la inclusión de ambos símbolos en el Registro de Entidades Locales de Andalucía, creados por un vecino, José Luis Palma Salmerón.

El alcalde de Villamena, Manuel Luis Vilchez, ha asegurado a este diario que, desde la fusión, siempre ha habido una especie de riña entre ambos núcleos de población, algo que él personalmente quiere tratar de eliminar cuanto antes.

"Es un pique sano. Uno piensa que está más discriminado que otro, pero eso está lejos de la realidad. Desde el Ayuntamiento de Villamena se gasta el dinero público de impuestos y subvenciones donde realmente hace falta, sea uno u otro, y no porque un núcleo sea X y el otro Y", ha indicado.

Vilchez, quien lleva 51 años viviendo en la localidad y dos ejerciendo como regidor local, si vivió el momento de la fusión, aunque era muy pequeño. Y recuerda que antes de la fusión tanto Cónchar como Cozvíjar se llevaban bien, pero que los habitantes se empezaron a mirar con recelo a partir de entonces, considerando que existían tratos de favores que "nunca han sido ni serán reales".

"Yo pretendo hacer ver que esto no es así, que los recursos son del municipio de Villamena. Y estamos para los dos núcleos de población. Es una guerra inútil y en la que no entramos. Ni Cónchar, ni Cozvíjar, Villamena. Esta es la denominación de la localidad y con ella tenemos que luchar hasta el fin del mundo, con unidad y hermanamiento. Así lo veo yo como alcalde", ha apostillado.

Fusiones entre 1972 y 1976

Las nueve fusiones de localidades restantes, unidas todas en el periodo comprendido entre 1972 y 1976 fueron Alpujarra de la Sierra (Mecina Bombarón y Yegen), La Tahá (Pitres, Mecina Fondales y Ferreirola), El Valle (Melegís, Saleres y Restábal), Las Gabias (Gabia la Grande y Gabia la Chica), Los Guájares (Guájar Faragüit, Guájar Fondón y Guájar Alto), el Valle del Zalabí (Alcudia de Guadix, Charches y Exfiliana), Nevada (Laroles, Mairena y Picena), Morelábor (Moreda y Laborcillas), y El Pinar (Pinos del Valle e Ízbor).

Separaciones de pueblos

Además de fusiones de municipios, Granada también ha experimentado la otra cara de la moneda, las separaciones de anejos, barriadas o pueblos de sus matrices para independizarse y constituir una entidad independiente. Y en esto la historia es más reciente.

El ejemplo más claro, y sin que sea necesario bucear muy profundo en el archivo, está en el año 2018, cuando se declaró como municipios independientes a Torrenueva Costa y a Fornes, tras conseguir separarse de Motril y Arenas del Rey respectivamente. Una independencia que la Junta de Andalucía aprobaba por Decreto Ley tras un largo expediente y múltiples peticiones de ambos pueblos.

Con estas dos separaciones, Granada ascendía al puesto número 24 en el total de las 50 provincias españolas (excluyendo Ceuta y Melilla), empatando con la provincia de La Rioja en 174 localidades, y situándose en mitad de una tabla que lidera la provincia de Burgos con hasta 371 pueblos en su territorio.

Antes de ellas ya se separaron otras, una historia de división que se inicia en el año 1980, cuando Cuevas del Campo cortaba su relación con Zújar. Después, el municipio de Zagra se segregó de Loja en 1987, y desde entonces se creó un paréntesis de 26 años que duró hasta 2013, año en el que la Junta aprobó que Valderrubio se desvinculara de Pinos Puente y creara una localidad independiente, y en 2014 Dehesas Viejas hiciera lo propio de Iznalloz.

Después llegarían las independencias de Játar y Domingo Pérez de Granada en 2015, separados de Arenas del Rey e Iznalloz respectivamente, y las dos últimas ya mencionadas. Siguen unidas otras, como por ejemplo Carchuna-Calahonda a Motril, o La Herradura a Almuñécar, sin que haya de momento ruptura por ninguna de las dos.