Garamendi, sobre la jornada de 37,5 horas: "Es intervencionismo, populismo. Hay que decir ya vale"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha participado este jueves en Granada en el XXII Congreso de Directivos CEDE, donde ha hablado del anuncio de PSOE y Sumar sobre un acuerdo para la nueva legislatura de reducir la jornada laboral en España a 37,5 horas. Y ha sido claro ante un auditorio de más de 2.000 empresarios y directivos: "Hay que decir ya vale". Garamendi ha hablado de la medida como "populismo" y ha apelado a la importancia del diálogo social, que ha defendido como garante de la paz social en los últimos 45 años en España.

"Voy a aclarar lo que se ha anunciado. Lo primero que hay que mirar es el coste por hora. El coste por hora es superior e incluso el de la Seguridad Social, que por hora subirá un 7%. Si algo funciona en este país son los acuerdos sociales y lo hemos demostrado. Si algo se ha demostrado en España son las 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva en el país. El diálogo social es la mejor infraestructura del país, la paz social es ejemplo en Europa y algunos parecen que se lo quieren cargar. Muchos convenios ya marcan menos de 37,5 horas pero hacerlo por ley es intervencionismo, populismo, y va a afectar a los pequeños. Y lo peor es que lo hace gente que no ha visto una empresa en su vida, gente que debería pagar alguna nómina para ver qué es esto", ha explicado.

Garamendi ha preguntado si ya no vale el acuerdo firmado hace tres meses con los sindicatos: "¿Tiene validez hasta que al regulador se le ocurre cambiarlo? Eso devalúa el diálogo social".

Además, el presidente de la CEOE ha dicho que el problema no es solo de las horas. "Hablamos de algo más grave. Nos han metido la palabra cogestión. Cuando uno monta una empresa, ¿va a venir gente que no sabe a gestionar? Son temas más peligrosos que lo de las horas. Yo tengo que decir que rotundamente estamos en contra del populismo que lo único que puede conseguir es que vayamos hacia abajo. Hay que decir ya vale. Estamos dispuestos a dialogar, sentarnos, yo me siento las veces que haga falta pero decir que lo voy a hacer por ley dentro del diálogo social, no se qué diálogo es. Con ese diálogo entre todos es como funcionan las cosas. Ahora parece que los extremos mandan y yo represento a la moderación".

Garamendi ha pedido a lo público "gestión y no populismo", "no aplicar fórmulas populistas, que solo van en contra de las empresas. Estamos oyendo no al Gobierno sino a dos partidos pero con fórmulas que pueden entorpecer el crecimiento", asegura.

El presidente ha pedido que "nos deberían dejar trabajar, que no nos pongan trabas, que bastante complicado está".

Escenario geopolítico

Garamendi ha insistido también en la importancia de retener talento y pagarlo y ha defendido el objetivo de la empresa de "ganar dinero" en una mesa sobre El nuevo escenario geopolítico: su incidencia en la economía española, con Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y exministro de Asuntos Exteriores de Israel; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y moderada por Ramon Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE