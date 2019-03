García Montero pide su baja del Partido Popular

Más información Sin efecto el congreso del PP de Granada por infracción de la Ley de Partidos

El que ha sido uno de los hombres fuertes del Partido Popular de Granada durante las últimas décadas, Juan García Montero, acaba de anunciar su baja como militante en este partido. Esta "dolorosa decisión", según sus propias palabras, se debe a las "discrepancias" que admite mantener con la actual dirección provincial, encabezada por el presidente Sebastián Pérez.

García Montero, que actualmente es concejal del Ayuntamiento de Granada, matizó que a pesar de su salida del PP mantendrá el acta de edil en la capital como "independiente" por su "afán de servicio, responsabilidad y compromiso con Granada". Pero en principio no tiene previsto pasar al grupo de concejales no adscritos, sino que pretende mantenerse dentro del grupo municipal del PP en su nueva condición de no afiliado.

Ese grupo popular, del que era portavoz Rocío Díaz (que va a ser la nueva directora de la Alhambra), tendrá que cambiar en los próximos días su composición y será Juan Antonio Fuentes (que no repetirá en la lista electoral del PP) quien asuma ese papel titular en los últimos meses del mandato.

García Montero explicaba hoy a este periódico que su decisión de salir del PP no tiene relación con dar el paso a otra formación política por el momento: "No es el primer paso del escapista, aunque no descarto nada". Afea a los dirigentes regionales y nacionales del partido que no lo hayan "atendido" ni "protegido" cuando ha denunciado una situación de "desamparo".

En un comunicado difundido aseguraba que su decisión viene después de "mucho meditar y reflexionar sobre la situación política actual y el contexto en el que se encuentra el PP de Granada". García Montero, que fue concejal del Gobierno del exalcalde José Torres Hurtado, no ha ocultado su enfrentamiento con Sebastián Pérez, especialmente tras la dimisión del regidor y la pérdida del gobierno local por parte de los populares.

El ya expolítico del PP (hoy ha pedido formalmente su baja) se presentó como contrafuerza en el partido para obtener la presidencia en el último congreso provincial que ganó Pérez. García Montero recurrió a la Justicia por supuestas irregularidades en el proceso de elección y ha ganado el pleito en primera instancia.

La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Granada, acordó el pasado septiembre dejar sin efecto el XIV Congreso Provincial del PP de Granada y retrotraer el proceso congresual a su inicio por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del reglamento de organización de esta formación.

Pero la actual dirección provincial del PP recurrió la sentencia, que será revisado el 23 de julio por la Audiencia Provincial de Granada, y García Montero no pidió la ejecución provisional de la sentencia porque en aquel momento dijo que prefería no dañar al partido en el proceso preelectoral de las autonómicas.

Un vez pasados esos comicios y con el acceso del PP al Gobierno andaluz, el político granadino se ha visto desplazado de cualquier nombramiento en cargos o listas conocidas hasta la fecha, todo ello a pesar de su larga experiencia en la gestión cultural del Ayuntamiento de Granada.

García Montero ha encabezado un grupo de militantes del PP también críticos con la actual dirección y desde hace meses se especula con su paso en bloque al partido VOX de Granada.

"Hay momentos en la vida en los que se deben tomar decisiones con la cabeza y el corazón a la vez, por eso he cerrado una puerta, guardando con gran respeto cada uno de los momentos vividos hasta hoy en la familia del Partido Popular. Me voy demostrando cordialidad, y un amplio respeto a los compañeros a los que les deseo mucha suerte", agregaba hoy García Montero en un comunicado.