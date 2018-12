Juan García Montero renuncia a pedir la suspensión del Congreso del PP

Juan García Montero ha apelado a la "responsabilidad" para dar un paso atrás en su intención de pedir la ejecución de la sentencia que deja sin efecto el XIV Congreso Provincial del PP celebrado en mayo de 2017.

"No voy a ser un obstáculo para conseguir por fin un cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía después de 40 años", ha afirmado el concejal del PP a este periódico. "No me lo planteo, ahora lo único importante es apoyar a Juanma Moreno y a Pablo Casado para conseguir un Gobierno de centro-derecha en Andalucía", ha confirmado García Montero.

Con esta decisión se despeja el panorama de Sebastián Pérez en su camino a las elecciones provinciales del mayo de 2019, después de que el actual presidente provincial se impusiera a Gacía Montero en el congreso y que este último impugnara los resultados.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia 7 de Granada dejó sin efecto el Congreso Provincial del PP y acordó retrotraer el proceso a su inicio por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del reglamento de organización de esta formación.

Y aunque Juan García Montero había anunciado que, tras las elecciones autonómicas, pediría la ejecución de la sentencia para repetir el congreso, ahora está posibilidad queda arrinconada ante el nuevo escenario político que ha dejado el 2-D. De momento, hasta que se clarifique el panorama, el concejal seguirá en un modesto segundo plano.