Gegsa aprueba el puesto de gerente y mantendrá los otros tres directores

El bipartito ha aprobado hoy la recuperación de la figura de gerente de Gegsa. Lo ha hecho doce días después de que lo retirara del Consejo de Administración para buscar consenso por las críticas de la oposición pero esta mañana, sin ese consenso, se ha seguido adelante con la pretensión de nombrar gerente, cuyo puesto ya ha salido a concurso.

Desde Podemos-IU, el concejal Francisco Puentedura asegura que "es inadmisible" que el equipo de gobierno plantee "una estructura de puestos directivos elegidos a dedo en Gegsa que supondrán un coste de más de 1 millón de euros en cuatro años. Una cantidad que se necesita para políticas sociales pero no para financiar la red clientelar de quienes han estado y están arruinando el Ayuntamiento".

Según Puentedura, el Consejo de Administración de Gegsa de esta mañana ha aprobado la reorganización del organigrama y la figura del gerente, que se recupera tras siete años vacante. Pero mientras el bipartito dijo que se iba a amortizar la figura del director económico con la del nuevo gerente, dejando sólo ese puesto y los otros dos directores generales, el cultural y el deportivo, no es así y se mantendrán los tres puestos pero reconvertidos con otro cargo.

Por tanto, se pasará en 2012 se pasó de un gerente a tres directores generales y ahora se pasa de tres a cuatro directivos. El máximo responsable será el gerente, el director administrativo, que es el puesto que la vicepresidenta de Gegsa, Eva Martín, dijo que se iba a amortizar, va a seguir con el cargo de letrado asesor; el director cultural pasa a ser coordinador cultural y el director deportivo, coordinador técnico deportivo.

Los sueldos serán 57.000 euros de salario para el gerente más los seguros sociales, lo que sube a 73.000; 55.000 euros anuales para cada uno de los coordinadores y 52.000 para el letrado.

"No tiene justificación alguna esta decisión ya que además no se ha eliminado ningún cargo directivo como se prometió y el concurso para la elección del gerente no refleja cuál será la baremación y en última instancia será de libre designación y por tanto a dedo, por lo que es un puesto directivo más en una decisión además que va a en contra del plan de ajuste en cargos directivos que se iba a aplicar también en Gegsa", ha denunciado Puentedura.

La reorganización del organigrama y la aprobación del concurso para nombrar gerente ha salido adelante con los votos a favor de PP y Cs y el contra de PSOE, Podemos-IU y Vox, por lo que ha salido por 5 votos a favor y 4 en contra.

En un comunicado, el equipo de gobierno insiste en que el cambio se enmarca en el objetivo de "racionalización de los recursos humano" para "optimizar la gestión". Además, indica que en esta semana se publicarán en el BOP las bases de la convocatoria del puesto de gerente y una mesa técnica integrada por funcionarios municipales de nivel 30 se encargará de valorar los currículum finalistas "para seleccionar el perfil más adecuado".

Aunque se ha hecho por concurso, la oposición sospecha que ese puesto tiene ya nombres y apellidos y está vinculado al mundo del deporte y en la lista eletoral de un partido.