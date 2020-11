Gerardo Cuerva considera "inconcenbible" que no haya planes de rescate para las empresas

El presidente de Cámara Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, ha lamentado que los gobiernos "no estén sabiendo dar soluciones económicas" a las medidas de restricción que están aplicando, que están teniendo, dice, un efecto "devastador" para las empresas de la provincia.

Cuerva ha considerado "inconcebible" que las decisiones que afectan a las empresas, como las últimas adoptadas por la Junta de Andalucía y las que viene adoptando el Gobierno central, no estén acompañadas de planes de rescate para los sectores cuya actividad se impide por decreto.

"Eso era comprensible hace ocho meses, hoy no", ha dicho Cuerva, para quien no se está comprendiendo la gravedad de la situación económica a la que las decisiones de los distintos gobiernos están abocando a la provincia de Granada, que desde mañana martes y hasta el 23 de noviembre mantendrá cerrada toda actividad no esencial como medida extraordinaria debido a la incidencia de la pandemia.

Ha subrayado que las empresas están cumpliendo a rajatabla con las medidas de protección laboral y hacia los clientes establecidas por las autoridades, por lo que considera "insólito que quien está cumpliendo se vea penalizado".

Cuerva, también presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, dice que el sector es el primero en considerar que las medidas sanitarias son prioritarias, de ahí que hayan acometido importantes inversiones para cumplirlas.

Por ello, entiende que el cese de la actividad "debe ir necesariamente acompañado de medidas de apoyo", y ha pedido a todas las administraciones que pongan sobre la mesa planes específicos, ayudas directas, especialmente para el comercio y la hostelería, pero también exenciones y bonificaciones en impuestos "acordes con el 'estado de excepción' al que se ha llevado a las empresas".

Cuerva dice echar en falta una estrategia del Gobierno central que vaya más allá de prórrogas de ERTE e ICOS y que no asfixie al pequeño empresario por vía impositiva, así como nuevos planes de impulso por parte de la Junta y que los ayuntamientos analicen "con seriedad" si en tasas como la de recogida de basuras o en el cobro de IBI, están haciendo lo suficiente para ayudar a sus empresas.

Ha alertado sobre la situación en la que puede quedar Granada tras las últimas restricciones, teniendo en cuenta que tras el confinamiento de la pasada primavera, estaba siendo "una de las provincias andaluzas y españolas con la recuperación más lenta".