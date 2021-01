Sin reparto de comida a domicilio en Granada este domingo: los riders de Glovo en huelga

Si tiene pensado pedir shushi, hamburguesa, una pizza o comida china en Granada esta noche de domingo, sepa que lo tendrá complicado si el lugar al que pide reparte con riders de la compañía Glovo (la de las cajas cuadradas amarillas). Los autónomos se ponen en huelga, ya que consideran su situación muy precaria y no harán envíos durante esta noche.

Una plataforma de trabajadores que viajan con bicicletas y motos para hacer sus repartos ha informado de este parón de envíos con reparto de comidas u otros víveres a casas entre las 19:00 y las 00:00 horas. Es decir, todo el servicio de cenas a domicilio que se hagan con Glovo, en un momento en el que la restauración está cerrada y la alternativa de la comida online está a la orden el día.

Los denominados glovers, un colectivo que es la cara visible de la precariedad y las nuevas formas de consumo en las urbes, se ponen en pie de guerra. La razón, la rebaja en las tarifas por reparto.

"Tenemos una tarifa base por cada reparto que se complementa con un bonus dependiendo de la hora, la demanda y si hay lluvia", señala uno de los representantes de esta plataforma señalando que dicho bono suele estar a 1,40 euros pero llevan un tiempo en el que lo han bajado. "La mayor parte del tiempo es 1,15 euros, lo cual hace que nuestras ganancias no sean dignas", asegura este trabajdor que remarca cómo se nota cuando se acaba el turno y el bono está tan bajo.

Un problema económico que se suma a las propias dificultades de quienes se pasan el día haciendo repartos para junta un salario lo más digno posible, y a veces como en este frío enero en condiciones difíciles de lluvia y frío.

"No vamos a hacer manifestación por el tema Covid, lo hemos organizado todo de manera online para no incumplir ninguna medida", aseguran desde esta plataforma en la que indican que "simplemente lo que haremos será quitarnos las horas de 19:00 a 00:00 para que Glovo no se vea en condiciones suficientes de ofrecer el servicio. Glovo ya está enterado de nuestro descontento pero prometen y prometen y no vemos cambios, por ello la decisión de hacer esta huelga".