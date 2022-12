Granada ya tiene a su Bruixa d'Or para la Lotería de Navidad: en Soportújar, el pueblo de las brujas

No diga Sort, diga Soportújar. No diga La Bruixa d'Or, diga Abracadabra. Hasta el paisaje montañoso se repite en ambas poblaciones: del pirenaico ilerdense donde está radicada la famosa administración de lotería a la Alpujarra más profunda camino del barranco de Poqueira. Lo mismo en esta localidad han encontrado otro filón turístico más allá de ser 'el pueblo de las brujas', que aquí quien más quien menos habrá pensado que algo han tenido que ver en que se hayan repartido más millones que lo que de verdad ha dejado el Primer Premio del Gordo de Navidad en Granada. Atentos a sus pantallas que ya mismo la peregrinación a Soportújar será para algo más que hacerse fotos con las arpías y la marmita en la plaza del Ayuntamiento.

El sorteo de Navidad ha dejado cerca de ocho millones de euros en la provincia de Granada, lo cual supone casi cuadruplicar el montante del año pasado (2,5), pero muy por debajo de los 180 del año 2020, el de la pandemia, que salió a pedir de boca con el Gordo. Precisamente esta vez el premio mayor no ha sido el Primero, sino el segundo Cuarto Premio que ha repartido más de seis millones en una de las comarcas más necesitadas de la provincia, la Alpujarra. En concreto en Soportújar, un pueblo que lleva unos años de moda gracias a sus misterios y su decoración esotérica, que le ha llevado a atraer a miles de turistas bajo el reclamo de ser el 'pueblo de las brujas'. Son en concreto 6,64 millones de euros de los 7,9 que en total ha dejado el Sorteo Extraordinario de Navidad este año en Granada, y prácticamente todo repartido entre los vecinos de la localidad.

En resumen se han vendido treinta series de diez décimos cada una del 25.296, que en total suponen seis millones de euros. La alegría fue por barrios porque, aunque en menor medida, también se dejaron caer pellizcos de este premio en Motril, en la calle Nueva, con la venta de una serie completa (200.000 euros) y dos en la administración número 2 en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla, con dos series vendidas (400.000 euros). Una 'migaja' buena también se repartió por la administración 22 de Granada capital, 'los dos patitos', con dos décimos por valor de 20.000 euros cada uno de ellos. En total, 6,64 millones.

La alegría, además, ha llegado casi cuando nadie la esperaba. Los premios en este Sorteo Extraordinario de Navidad se han hecho de rogar y hasta que ha caído el Gordo en el 05.490, en Granada no había tocado nada: ni el Segundo, ni el Tercero, ni el primer Cuarto ni ninguno de los ocho Quintos Premios. Así que hasta las 13:08 horas estaba siendo un sorteo muy decepcionante para las ilusiones de los jugadores granadinos. A algunos les pilló resfriados, como a la administración del Nevada, que por enfermedad de sus dueños no abrió hasta cerca de las dos y media de la tarde. "Justo hoy decidís por salud no abrir, el colmo de la lotería", les decía con voz socarrona una amistad a la mujer de José Antonio Escobar, dueño de la administración, y su hija, que fueron las que levantaron la persiana. "Estamos muy felices porque es el primer premio navideño que damos, estamos en una buena racha", decían en la 22 de Gran Vía Mariola Salcedo y María Martín, dos de las regidoras.

Hasta ese momento solo el Gordo, que ya está bien, había dejado alegría en Granada. Pero tampoco mucha. Solo tres premiados que ni se sabe quién son, y que además corrían el 'riesgo' de ser turistas o visitantes que, por casualidad, se llevaron el número. El Kiosko Chalo de Plaza Nueva vendió dos décimos por máquina del 05.490, número agraciado con el Gordo de Navidad. Este tradicional puesto de venta de prensa con licencia desde 1932 ya vendió dos quintos el año pasado, un año emocionante y difícil por un atraco que sufrió la sucursal. Desde entonces la suerte a ido a más con el premio más grande que puede dar un lotero en España.

De la misma forma se vendió uno en una conocida librería de Almuñécar, la Jofi, que también dio primeros premios de Navidad en 2012 y 2018. Su dueña Teresa Gamarra bromeaba entre la euforia: "A este paso le vamos a quitar el puesto a doña Manolita, y nos conocerán como doña Teresita". Cada décimo se llevó 400.000 euros que en total hacían que el montante global fuera un pellizco de 1,2 millones de euros. Previamente a esto se tenían que sumar 60.000 de una serie de un Quinto Premio, que cayó en Benidorm, pero que se vendió en Benamaurel una vecina residente en la ciudad alicantina.

Sei bella come un gol al 90', reza una famosa pintada en Italia. Sí, las cosas bonitas, si llegan al final, saben mejor. Que caigan seis millones de euros con el pitido final, más todavía.