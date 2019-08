Granada, campo de concentración

En este paseo por las Granadas del mundo ya se dio buena cuenta de que en la 'mayor democracia del mundo' (sic), en los Estados Unidos de América, había varias poblaciones con el nombre de la universal ciudad nuestra. Pero hubo una de la que no se habló, en pleno Cinturón del Trigo, en el último confín del estado de Colorado, limítrofe con el de Kansas. Allí donde los ferrocarriles de la National Old Trails Road y las diligencias de la Santa Fe Trail no podían continuar por culpa del Granada Creek, un pequeño arroyo que servía para lavar la maquinaria.

El origen del nombre de la Granada de Colorado se cree que guarda relación con este riachuelo, según el libro Place names in Colorado: why 700 communities were so named, 150 of Spanish or Indian origin, que además aporta un nuevo significado a la palabra Granada: "fin del camino". Al menos así lo decía su autor, John Frank Dawson, en 1897. De ahí a que como en este pueblecito de granjas dispersas se acababan los raíles y las carreteras, se adoptara el nombre por el arroyo y la población.

Granada está en pleno corazón de Estados Unidos, y apenas cuenta con 496 habitantes según el censo de 2017. Solamente una vez ganó en el Condado de Prowers, donde se sitúa el pueblo, un candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos, que aquí, en esta Granada, arrasó en las últimas elecciones Donald Trump, más que nada porque Hillary Clinton logró el peor resultado de la historia del partido demócrata en esta región. Una Granada que quería hacer "América más grande de nuevo".

Sin embargo, la Granada de Colorado es más conocida porque allí se estableció uno de los diez campos de concentración para personas de origen japonés que ordenó levantar el presidente Franklin Delano Roosevelt después del ataque de Pearl Harbor, y que significó la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Por aquel entonces había pánico a todo lo que oliera a japonés en Estados Unidos. Incluso a los nacidos en la misma América eran sospechosos de poder colaborar con el enemigo, por eso fueron internados en estos campos, oficialmente llamados de 'reubicación', actualmente denominados con la expresión neutral de 'internamiento', pero que sus detractores, y a la postre la práctica, llaman de 'concentración'.

Porque tenían vallas de alambre de espino, agentes armados y torres vigía. La diferencia es que en algunos a estos ciudadanos se les permitía salir de ellos, como sucedía en el de Granada, que al contrario que en otros de estos campos, nunca se llegaron a usar las armas. 'La democracia más grande del mundo' (sic, de nuevo).

El campo de concentración para japoneses de la Granada de Colorado se abrió en agosto de 1942 y no se cerró hasta la primavera de 1944. Albergó al mismo tiempo a 7.318 personas y en todo su periodo de funcionamiento llegó a superar las 10.000. De todos los construidos, el de Granada era el más pequeño.

De repente, en mitad de las llanuras de norteamérica, miles de japoneses llegaban a una zona hostil con lo de fuera, y donde en la actualidad todavía la población blanca es mayoritaria, superando con amplitud el 60%. En las salidas que hacían estos japoneses-americanos al pueblo había quienes criticaban que el Gobierno les dejara hacerlo. Pero la gran mayoría de la población hizo su agosto particular haciendo negocios con ellos.

El campo de concentración, también llamado Camp Amache, vivía de su propia producción agrícola, vivió también de la instalación de una imprenta textil, y varios de sus ocupantes participaron en la construcción del instituto de Granada en junio de 1943. Por tener, hasta compusieron un grupo de boy scouts.

A día de hoy, se está procediendo a la restauración como lugar de memoria de este campo, que se abandonó en mitad de la llanura, azotado por fuertes vientos procedentes de las Montañas Rocosas, y que se eleva levemente sobre un promontorio. Un cementerio militar en una de las esquinas alberga a algunos de estos estadounidenses de origen japonés que lucharon contra el fascismo en el 442 Regimiento de Combate, la unidad más condecorada del Ejército de los Estados Unidos... Y conformado en buena parte por estos japoneses cuyo único delito era tener los ojos rasgados.