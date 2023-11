Sigue en directo la Gala de la Guía Michelin España 2024, en la que Granada tiene en juego su única estrella Michelin

La provincia de Granada volverá a estar presente un año más en la gala de la Guía Michelín 2024, que este martes se celebra en Barcelona. Este evento estará por primera vez separado de Portugal, puesto que siempre se hacía para el conjunto de la Península Ibérica, y servirá para conocer qué restaurantes consiguen nuevas estrellas, cuáles la mantienen y cuáles pierden la distinción.

La Gala de la Guía Michelin España 2024, conducida por el humorista Andreu Buenafuente, se está celebrando ya desde las 18:30 horas en el Auditori Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

La única estrella Michelin de Granada se encuentra en Loja, concretamente en el Restaurante La Finca, del Hotel Royal Hideaway La Bobadilla. Gestionado por el chef Fernando Arjona, el año pasado consiguió la más alta distinción de la gastronomía mundial por primera vez, poniendo por fin a la provincia en el mapa gastronómico internacional. Porque hasta entonces nadie lo había conseguido.

La Finca aspira, como mínimo, a mantener esta distinción. El trabajo de Arjona ha sido muy reconocido a nivel nacional durante todo el año, llegando incluso a formar parte del grupo de cocineros que dio servicio a los jefes de Estado y sus acompañantes que participaron en la Cumbre Europea de Granada de octubre.

¿Una nueva estrella Michelín en Granada?

Otros restaurantes de la provincia también aspiran a conseguir su primera Estrella Michelín. Muchos han sonado en las quinielas las últimas semanas, pero esto no garantiza que los prestigiosos críticos de la publicación valoren el trabajo como para dar esta calificación.

El pasado mes de febrero, nueve restaurantes de la provincia se incorporaban a la Guía Michelín 2023 como recomendados. Estos fueron Arriaga, Cala, Faralá, FM, Le Bistro by El Conjuro, María de la O, Puesto 43, todos ellos en Granada capital, Ruta del Veleta en Cenes de la Vega y El Conjuro en Calahonda. También hay que incluir entre los rumores a los tres restaurantes Bib Gourmand de la provincia: Atelier Casa de Comidas, La Cantina de Diego y El Chaleco.

La propia organización de Michelín destaca que si un restaurante ya aparece en la guía, no es necesario que solicite ser evaluado para recibir una estrella, "pues todos los restaurantes de la Guía se reevalúan periódicamente". Por esto, los 12 restaurantes de Granada que ya aparecen de una forma u otra en la guía, aunque sin estrella, tienen posibilidades de conseguirla. Aunque eso no significa necesariamente que lugares que no aparezcan en la publicación puedan entrar de golpe y recibir su merecida estrella.