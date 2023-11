Granada, con su única estrella Michelin, pendiente de la gala gastronómica de este martes en Barcelona

La provincia de Granada volverá a estar presente un año más en la gala de la Guía Michelín 2024, que este martes se celebra en Barcelona. Este evento estará por primera vez separado de Portugal, puesto que siempre se hacía para el conjunto de la Península Ibérica, y servirá para conocer qué restaurantes consiguen nuevas estrellas, cuáles la mantienen y cuáles pierden la distinción.

La única estrella Michelin de Granada se encuentra en Loja, concretamente en el Restaurante La Finca, del Hotel Royal Hideaway La Bobadilla. Gestionado por el chef Fernando Arjona, el año pasado consiguió la más alta distinción de la gastronomía mundial por primera vez, poniendo por fin a la provincia en el mapa gastronómico internacional. Porque hasta entonces nadie lo había conseguido.

La Finca aspira, como mínimo, a mantener esta distinción. El trabajo de Arjona ha sido muy reconocido a nivel nacional durante todo el año, llegando incluso a formar parte del grupo de cocineros que dio servicio a los jefes de Estado y sus acompañantes que participaron en la Cumbre Europea de Granada de octubre.

La directora de La Bobadilla, Cristina Domínguez, ha señalado a Granada Hoy que el primer año de La Finca con la distinción de la Estrella Michelin ha sido "muy positivo", y que la distinción les ha permitido "llegar y posicionarnos dentro del turismo gastronómico, puesto que cada vez más gente que se mueve solo por eso, por degustar comida".

"Hemos sido capaces de captar muchos visitantes de toda Andalucía y nacionales, y gente que no se ha alojado en el hotel y que vienen el fin de semana sólo para probar el menú de Fernando. Además, cada vez más gente viene regalando estas experiencias, sobre todo de Granada", ha valorado.

La Finca cerró su temporada hace dos semanas, pero las expectativas para la apertura en la primavera de 2024 son muy elevadas. Domínguez no ha desvelado mucho de cara al año que viene, pero sí ha confirmado que habrá cambio de menú y productos de un huerto ecológico propio.

¿Una nueva estrella Michelín en Granada?

Otros restaurantes de la provincia también aspiran a conseguir su primera Estrella Michelín. Muchos han sonado en las quinielas las últimas semanas, pero esto no garantiza que los prestigiosos críticos de la publicación valoren el trabajo como para dar esta calificación. Y el propio ejemplo es el de La Finca, que no aparecía entre los rumoreados, aunque sí que fueron invitados y finalmente se llevaron el galardón.

El pasado mes de febrero, nueve restaurantes de la provincia se incorporaban a la Guía Michelín 2023 como recomendados. La publicación les daba la Placa Michelin, un símbolo tangible que identifica a los restaurantes a pie de calle y cuya distinción reconoce una cocina de calidad de la mano de un chef. No es una estrella, pero es un comienzo.

Estos restaurantes fueron Arriaga, Cala, Faralá, FM, Le Bistro by El Conjuro, María de la O, Puesto 43, todos ellos en Granada capital, Ruta del Veleta en Cenes de la Vega y El Conjuro en Calahonda.

También hay que incluir entre los rumores a los tres restaurantes Bib Gourmand de la provincia: Atelier Casa de Comidas, La Cantina de Diego y El Chaleco. Esta distinción de Michelin reconoce o identifica a los establecimientos con la mejor relación calidad/precio del territorio nacional. Ellos podrían tanto renovar esa distinción, como quizá algo más. Situados en la capital, Monachil y Almuñécar respectivamente, ascenderían de categoría si reciben esa estrella Michelin.

La propia organización de Michelín destaca que si un restaurante ya aparece en la guía, no es necesario que solicite ser evaluado para recibir una estrella, "pues todos los restaurantes de la Guía se reevalúan periódicamente". Por esto, los 12 restaurantes de Granada que ya aparecen de una forma u otra en la guía, aunque sin estrella, tienen posibilidades de conseguirla. Aunque eso no significa necesariamente que lugares que no aparezcan en la publicación puedan entrar de golpe y recibir su merecida estrella.

Una Estrella Michelin es un reconocimiento que la marca otorga a los restaurantes que "proponen una cocina excepcional". Para ello, se tienen en cuenta cinco criterios, sea cual sea el lugar donde se encuentra el restaurante: calidad de los ingredientes, armonía de los sabores, dominio de la técnica, la personalidad del chef plasmada a través de su cocina y la regularidad a lo largo del tiempo y de la propuesta en su conjunto.Las Estrellas se conceden cada año. Quienes toman las decisiones son los famosos inspectores anónimos de Michelin, todos ellos empleados a tiempo completo y antiguos profesionales de la hostelería y la restauración. Una vez que varios inspectores han comido en un restaurante, se reúnen y ponen en común sus diferentes experiencias para tomar la decisión final en equipo. Además de buscar nuevas Estrellas, reevalúan constantemente las que ya han sido otorgadas para garantizar que el comensal disfruta siempre de los mismos estándares de calidad.

La Gala de la Guía Michelin España 2024, conducida por el humorista Andreu Buenafuente, se celebrará en el Auditori Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona a partir de las 18:30 horas, y se podrá seguir por el canal de Youtube oficial de la publicación.