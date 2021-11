Granada se alía con Guadix y Almería para exigir la conexión al Corredor Litoral

El último paso en las reivindicaciones al Gobierno central para que mejore las conexiones ferroviarias de Granada, tanto en frecuencia como en calidad, y para que conecte a la ciudad y a la provincia con el Corredor Mediterráneo tuvieron lugar ayer en el municipio granadino de Guadix. Los alcaldes de la capital, Francisco Cuenca, del propio Guadix, Jesús Lorente, y de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se aliaron para aunar un frente común y solicitar el Gobierno central que modifique los Presupuestos Generales del Estado (PGE) e incluya partidas concretas destinadas conectar por ferrocarril Andalucía Oriental a través del citado Corredor Mediterráneo Litoral.

Los regidores de las tres ciudades firmaron un Manifiesto en el que, entre otros puntos, piden “la puesta en marcha inmediata de los trabajos administrativos y la ejecución de las obras pertinentes para conseguir que la línea Almería-Granada pueda estar adaptada a los estándares europeos en 2023, tal y como prometió el Ministro José Luis Ábalos, ya que, en su defecto, Andalucía y el Levante español quedarían sin conexión directa al Corredor Mediterráneo Litoral”.

A pesar de representar a partidos opuestos, Francisco Cuenca al PSOE y Jesús Lorente y Ramón Fernández-Pacheco al PP, los tres ediles coincidieron en “por encima de cualquier otro tipo de condicionante político está la defensa de nuestras ciudades”, como destacó, concretamente el alcalde de Guadix.

Francisco Cuenca, por su parte informó que “hemos tenido una reunión con el alcalde de Almería para establecer un marco de alianza con lo que considero que es justo para Granada y, en este caso, para Almería, que es formar parte del Corredor Mediterráneo Litoral, un eje que va a articular el desarrollo de personas, de mercancías y de negocios y del futuro de Granada y de España. A esto añadió que “como ya lo dijo Bruselas, este recorrido debe articularse entre el norte de África, el sur de España, el Levante español, hasta salir por Cataluña hacia Francia y terminar en Ucrania”.

Cuenca enarboló la lucha y aseveró que “no voy a permitir que se esté limitando la posibilidad de formar parte de este Corredor Mediterráneo Litoral”, por lo que “hemos establecido una agenda de trabajo donde lo primero que haremos será reivindicar ante las administraciones, en este caso el Gobierno de España, un cronograma para conocer los tiempos de la puesta en marcha y el desarrollo de los proyectos Granada-Almería en doble ancho internacional y en las mis prestaciones del resto de ciudades de España.

Al mismo tiempo, agregó el edil socialista, “solicitaremos a la Junta que intervenga para el desarrollo del centro de transportes y mercancías, que es el nodo logístico que debe existir entre Málaga y Almería, en este caso en Granada, para el que no he visto ni un solo euro del prepuesto previsto para ello”.

Para ello, argumentó Cuenca, “tanto el alcalde de Almería como yo hemos acordado que tenemos que remar las dos ciudades juntas para poder defender lo que es de justicia, que es ser parte del Corredor Mediterráneo Litoral, puesto que hoy en día no hay ningún proyecto puesto en marcha, entonces pedimos que se pongan los proyectos en marcha ya”.

En cuanto el anterior anuncio de una petición reunión con el Ministerio de Transportes, realizada en una crítica a los PGE el mismo día que hacía balance de sus primeros 100 días de mandato, el alcalde socialista anunció a Granada Hoy que “espero mantener una reunión con el gobierno de España en los próximos días”.

Cuenca señaló que “ya les he trasladado por escrito que la sociedad granadina no va a renunciar a lo que nos corresponde, que es estar en este Corredor Mediterráneo, y que nosotros tomaremos las medidas sociales y políticas que tengamos que tomar”. Para ello, el regidor de la capital explicó que “se lo he trasladado todo a los grupos parlamentarios y hemos trasladado también las mociones aprobadas en pleno”.

“Si no tengo una reunión en los próximo días y respuestas en positivo, convocaremos la Mesa del Ferrocarril para tomar medidas más contundentes”, contrapuso Cuenca, quien indicó que de momento “no hay plazos, me han dicho que en los próximos días mantendré una reunión con el Ministerio y estoy esperando que me digan día y hora, si no, hablamos de elevar el tono y será la mesa del ferrocarril quien decida qué tono y cómo se eleva”.

A la espera de cuál será el próximo movimiento, si bien en forma de reunión o bien en forma de nuevo movimiento consensuado por la Mesa del Ferrocarril, queda casi en el tintero la manifestación ‘Por un Tren que vertebre el territorio y enfríe el Planeta’, que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en la capital, convocada por asociaciones y colectivos afectados por la falta de conexiones, que, a su vez, también buscan un medio de transporte sostenible. Esta marcha fue secundada por solo un par de cientos de personas y con los grupos municipales del Partido Popular y de Unidas Podemos.

Tras esta escaramuza, llega esta nueva acción llevada a cabo en Guadix llega tras una serie de acontecimientos, sucedidos desde verano, que han sido desoídos por el Gobierno central. El 19 de julio se producía una unión histórica en Granada, donde se firmó el Manifiesto del Pacto Provincial por el Corredor Ferroviario del Litoral Mediterráneo, impulsado por la Diputación de Granada y con el respaldo de todas las instituciones, los partidos políticos, sindicatos y agentes sociales y económicos de la provincia.

El siguiente hito reseñable fue la vuelta de la Mesa del Ferrocarril, el 28 de septiembre, después de dos años sin ser convocada. Poco antes de que salieran los PGE se hacía la petición directa al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Transportes, además de a Renfe y Adif, la mejora de las frecuencias y los horarios de los trenes que unen Granada con el resto de España “de forma inmediata”, por parte de Cuenca, quien ya calificó la situación de conexiones actual “lamentable, corta y escasa”, y que “limita la capacidad de desarrollo de esta ciudad y esta provincia”.

Tras conocer los PGE a primeros de octubre, Granada quedaba desatendida de partidas para el ferrocarril, mientras que sí que se contemplaban para el Corredor Central y su paso por Córdoba. A esto, cuando hacía balance de sus 100 días de mandato, Cuenca anunciaba alegaciones a los Presupuestos y pedía “partidas presupuestarias concretas” para el ferrocarril en Granada. Esta misma petición salió de nuevo a la luz el día que el ministro Bolaños visitó la capital, aunque el compromiso del dirigente nacional no quedó claro.

Una hora entes del último pleno municipal, el 29 de octubre, Cuenca salía de la mano del portavoz de UP en el Ayuntamiento, Antonio Cambril, para unirse con más fuerzas y solicitar a sus parlamentarios más contundencia en sus peticiones de alegación a los PGE. Lo último que se supo de esta propuesta es que se aprobó en el correspondiente pleno una moción del PP en contra de los Presupuestos, pero sin el apoyo del equipo de gobierno ni de sus socios Luis Salvador y José Antonio Huertas.