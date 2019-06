Gobierno para 4 años

Sobre la polémica ante si la coalición de PP y Cs será para cuatro años o 2+2, tanto Salvador como Pérez no han querido profundizar más en lo dicho hasta ahora. Pérez ha dicho que no va a empañar que "Granada tiene un gobierno sólido, fuerte y serio y y un gobierno para cuatro años. A partir de ahí ya he dicho lo que tenía que decir y no digo nada más", en referencia a su posicionamiento sobre que en 2021 la Alcaldía tenía que ir al PP. Salvador, ante Pérez y su equipo, ha reafirmado que será para cuatro años y que ya no entra más por respeto a los granadinos.