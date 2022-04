Granada acogerá acto central Primero de Mayo de Andalucía y reivindicará subida salarial

El acto central de Andalucía con motivo del Día Internacional de los Trabajadores se celebrará en Granada y centrará sus reivindicaciones en la subida de los salarios y la exigencia de más igualdad. "Primero de Mayo. La Solución", es el lema de este Primero de Mayo, que incluirá manifestaciones en las ocho provincias andaluzas, según han avanzado en conferencia de prensa las secretarias generales de CCOO y UGT Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente.

"Es una absoluta barbaridad que las empresas congelen los salarios cuando se han puesto tantos recursos públicos en sus manos", ha clamado Nuria López, quien ha advertido de que los sindicatos van a "combatir" la actitud "egoísta" de la patronal, a la que ha exigido que deje de "bloquear" los convenios colectivos. Ha avisado además de que habrá "conflictividad social creciente" si no se suben los salarios porque los trabajadores "ya no tienen más agujeros para apretarse el cinturón".

Ha recordado el "enorme esfuerzo" realizado por los trabajadores durante la pandemia, especialmente los que han estado en la "primera línea de batalla", y ha lamentado que ahora "nos toque otra vez afrontar una situación compleja" por las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Por su parte, la secretaria general de UGT Andalucía ha subrayado que el Primero de Mayo es "el día más importante del movimiento obrero", y ha incidido también en la necesidad de la subida de los salarios a los trabajadores. "¿Cómo piensa el empresariado que el trabajador puede enfrentarse a la inflación sin una subida del salario?", se ha preguntado.

Castilla ha coincidido en que habrá "conflictividad laboral y en las calles" si no se suben los salarios porque los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, y ha apostillado: "la paciencia se está acabando". "Estoy harta de ese 'mantra' de que el empresariado es el que genera riqueza; los que generan riqueza son los trabajadores, que no están en las empresas como jarrones chinos", ha espetado.

En este Primero de Mayo, los sindicatos mostrarán también su "solidaridad y fraternidad" con los trabajadores de Ucrania y también con los trabajadores rusos que "no quieren la guerra". "Emplazamos a los líderes mundiales para que trabajen por la paz, pero no vale con decirlo, hay que hacerlo", ha subrayado Nuria López.