Granada alcanzará la inmunidad de grupo frente al coronavirus a finales de agosto

La pasada semana finalizó en Granada con un buen avance en la vacunación, algo que sirve de antesala para comenzar el mes de agosto con la inmunidad de grupo en el punto de mira. Según la Organización Mundial de la Salud, este término se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad. Y es que el objetivo de alcanzar este porcentaje de personas inmunizadas es no permitir que una enfermedad deje de propagarse.

Los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía indican que durante la última semana de julio se inocularon un total de 50.439 dosis de la vacuna, de las cuales 24.285 han sido segundas dosis, lo que supone un incremento del 2,6% de la población granadina con la pauta completa inoculada.

Esto se traduce en que el 58,5% de la población de Granada (537.448) se encuentra vacunada al completo, lo que significaría que la provincia se encuentra a tan sólo un 11,5% de población de alcanzar la ansiada inmunidad de grupo que, si se continúa con este gran ritmo de vacunación, podría lograrse en el mes de agosto. Manteniendo este incremento porcentual cada semana, la provincia alcanzaría la inmunidad de grupo a durante la última semana de este mes.

Hasta el momento, un total de 633.110 han recibido al menos una dosis de la vacuna, por lo que actualmente el 68,88% de los habitantes de la provincia se encuentran total o parcialmente inmunizados.

Granada capital, el municipio con mayor población de la provincia, cuenta con dos vacunódromos masivos: la Feria de Muestras de Armilla y el Parque Norte de Bomberos. Además, la Junta de Andalucía ha ido recuperando personas no vacunadas de los grupos de inmunidad que deberían estar vacunados al completo, pero cuyos integrantes no habían recibido la cita o no habían podido acudir. Los camiones de vacunación han sido los encargados de realizar esta labor localidad a localidad.

Durante la semana pasada se dio inicio a la vacunación de los nacidos en los años 1999, 2000 y 2001 en toda la provincia y Andalucía y, además, los menores de edad ya pueden pedir la cita para la primera dosis. El grupo diana de la Junta de Andalucía –el próximo al que se dirigirá la vacunación– es el de los 12 años de edad, ya que actualmente se trata de inmunizar a los más afectados por la quinta ola: aquellos que tienen entre los 15 y los 29 años.

Según los datos, la quinta ola parece haber llegado a su pico con registros de contagios por encima de las cuatro centenas en los últimos días y un nuevo récord de incidencia acumulada en la última jornada, pero el avance de la vacunación parece haber frenado la que puede ser la última oleada de la pandemia.

Alcanzar la inmunidad de grupo es el principal objetivo de la campaña de vacunación. Las predicciones para la provincia coinciden con el objetivo marcado por el Ministerio de Salud al inicio de la vacunación contra el coronavirus, que tuvo lugar en navidades del año pasado. España es actualmente el primer país del mundo en cuanto a porcentaje de población completamente inmunizada con un 56,8% de la población con amabas dosis inoculadas.