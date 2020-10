Granada busca el equilibrio entre salud, ocio y economía

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha dicho esta mañana que está "orgulloso" del trabajo que ha hecho la Policía Local en este fin de semana de lleno y descontrol juvenil en la ciudad, lo que llevará a la Junta a tomar más restricciones en la jornada de hoy.

Díaz ha insistido en que la Policía "se ha multiplicado" con más de 300 llamadas diarias requiriendo atención, destacando también la coordinación con la Policía Nacional. Pero no fue suficiente para no ver imágenes de incumplimientos de las normas. Porque Díaz ha reconocido que "es verdad que Granada estaba repleta de gente durante todo el fin de semana".

Con todo, insiste en que las imágenes virales se dieron cuando salieron todos los clientes a la vez de los negocios de ocio nocturno y que "esas miles de personas salen a la calle y es imposible al instante disuadir y evitar aglomeraciones. Se tardaron escasos minutos con Policía Local y Nacional pero es verdad que han salido esos vídeos que no hacen nada bueno para la imagen de la ciudad y lo lamento".

Díaz no recuerda un dispositivo policial mayor en fin de semana (50 agentes, 37 de la Policía Local y 10 de la Nacional). "Podríamos haber tenido más policías, el ejército, pero todo esto pasa por una colaboración más que policial, individual; más que por otras actuaciones, por un convencimiento individual de que tenemos que ser responsables. La responsabilidad nos lleva a la libertad. Si tenemos sanidad tenemos economía. No recuerdo ninguna comparecencia en la que no insista en lo mismo. Tenemos un serio problema de salud, de propagación del virus y la mejor manera de combatirla es cada uno teniendo sentido de responsabilidad en las distancias, el uso mascarilla y en la higiene personal".

"No podemos pretender tener a un policía detrás cada uno. Por tanto insisto en que Granada es una ciudad universitaria, ha estado este fin de semana repleta de personas que nos han visitado y hay que hacerlo compatible, buscar el equilibrio entre la economía, la diversión y la salud", dice Díaz.

El balance del fin de semana es de 938 establecimientos de ocio nocturno inspeccionados, casi un centenar de sanciones por no usar mascarilla, 70 denuncias de botellones, 12 establecimientos sancionados por incumplir las obligaciones de cierre a la una y de distancias y mascarillas en el interior, 51 denuncias por fiestas en pisos de estudiantes, puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria.