Granada capital saldrá del confinamiento perimetral este sábado después de un mes encerrada dentro de sus propios límites municipales al rebajar la tasa de contagios por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. La ciudad está en un nivel de casos aún de urgencia, según los baremos de la OMS, por lo que la capital seguirá estando sujeta a restricciones generales como el toque de queda a las 22:00 y los cierres de bares y comercios a las 18:00, aunque podrá cambiar de municipio a otro que también esté abierto. No se permite, salvo motivo justificado, el movimiento entre provincias y entre comunidades autónomas.

Con la actualización de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de hoy, y con la que el Comité de Alertas de Granada decidirá hoy (reunión que estaba prevista sobre las 13:00 horas) qué municipios empeoran y mejoran su situación epidemiológica, la capital es la principal población que aspira a ser 'dada de alta' en cuanto al confinamiento perimetral, única medida que ha afectado a la gran ciudad, en la que no ha hecho falta finalmente cerrar bares y actividades económicas no esenciales al no rebasar nunca en esta tercera ola la tasa 1.000. Hoy está en 339,4.

Con los datos de hoy, cada vez hay menos municipios sujetos a restricciones duras de movilidad y actividad, quedando seis por encima de los 1.000 casos y solo 16 confinados perimetralmente, por lo que la mayoría de la provincia podrá moverse libremente a partir de la medianoche del sábado.

Busquístar, Aldeire, Galera, Domingo Pérez, Orce y Huéscar presentan una tasa superior a 1.000 casos, por lo que seguirán sin poder salir de sus municipios ni abrir bares y negocios no esenciales al menos una semana más. Mientras, Zújar, Castilléjar, Fonelas, La Calahorra, Guadix, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Vélez de Benaudalla, Purullena, Pórtugos, Loja, Montillana, Benamaurel, Pedro Martínez, Benalúa y Láchar permanecerán aislados en su perímetro, por lo que no se podrá entrar ni salir.