Granada, entre las tres capitales españolas con una inversión social "excelente"

Granada es una de las tres capitales de provincia que han alcanzado el nivel de "excelentes" en inversión social. Junto a Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, la capital ha sido señalada en la clasificación hecha pública este viernes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta entidad ha realizado, por séptimo año consecutivo, un análisis de los presupuestos que los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social, con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2022 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

A partir de esa información oficial han calificado a los ayuntamientos en diferentes categorías en función de una serie de criterios de su inversión social. Entre ellos figuran 37 ayuntamientos "excelentes" porque alcanzan el 160 % de la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los municipios (94,57 euros por habitante) hasta llegar a una inversión mínima de 151,31 euros por habitante y año. En primer lugar aparece el municipio jienense de Alcalá la Real (320,55 euros por habitante), seguido del granadino Baza (288,24 euros), el tinerfeño Los Llanos de Aridane (273,64 euros), Barcelona (254,82 euros) y el cordobés Puente Genil (236,89 euros). Andalucía también aporta a este listado los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, San Roque (Cádiz), Cabra, Montilla, Priego de Córdoba (Córdoba), Ayamonte, Lepe, Moguer (Huelva), Martos (Jaén), Nerja (Málaga), Alcalá de Guadaíra y La Rinconada (Sevilla) -además de los mencionados Granada y Puente Genil-.

Tras conocerse el dato, el exalcalde y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha valorado la gestión en servicios sociales "no solo en cantidad sino en calidad" al ser señalados "como de excelencia en años anteriores" con ayudas para familias, niños, programación de mayores o la propia dotación de personas que atienden a los mayores. "Me siento muy orgulloso de haber formado parte y vamos a vigilar para que no se retroceda ni un solo euro con el presupuesto presentado en estas políticas", ha dicho Cuenca.

En conjunto, la comunidad que aporta un mayor número de ayuntamientos con un inversión económica en excelencia vuelve a ser Andalucía, con 16, por la considerable incidencia económica del servicio de ayuda a domicilio del sistema de la dependencia gestionado por las entidades locales andaluzas. Cataluña suma seis, la Comunidad Valenciana cuatro, País Vasco tres, Baleares y Canarias dos cada una y Aragón, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia uno, mientras que no tienen representación en este 'ranking' Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra y Madrid. Frente a los "excelentes", este análisis señala como "pobres" en inversión social a 37 ayuntamientos que realizan una inversión en Servicios Sociales por habitante inferior a 56,74 euros, que es el 60 % de la mediana de gasto realizada por el conjunto de los 404 municipios analizados. Dos de ellos son andaluces, San Fernando (Cádiz) y Benalmádena (Málaga); uno balear, Manacor; uno canario, Telde (Las Palmas); dos cántabros, Camargo y Piélagos; dos castellano-manchegos, Puertollano (Ciudad Real) y Cuenca; uno catalán, Roses (Girona); dos extremeños, Mérida (Badajoz) y Plasencia (Cáceres); y uno gallego, Pontevedra. Madrid es la comunidad con más ayuntamientos en este grupo, 15: Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Galapagar, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, Torrelodones y Villaviciosa de Odón. Murcia suma dos, Caravaca de la Cruz y Cieza; y la Comunidad Valenciana ocho: Mutxamel, Rojales, San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, Villena (Alicante), Gandía, Llíria y Moncada (Valencia).