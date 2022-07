Granada constituirá en septiembre una mesa para luchar contra la despoblación en la provincia

La Diputación de Granada constituirá a partir del próximo mes de septiembre una mesa para abordar, junto al resto de instituciones y agentes económicos y sociales, la lucha contra la despoblación.

El presidente de la institución provincial, José Entrena, ha confiado en poder trabajar con el nuevo Gobierno andaluz "de la mano y con lealtad" sobre este y otros asuntos que afectan a los ayuntamientos, sobre los que la Junta, dice, tiene "competencias claras" que debe afrontar.

"No estoy contento con la colaboración que hemos tenido con el último gobierno de la Junta. Nos hubiera gustado que nos hubieran acompañado en muchas de nuestras iniciativas, y no lo ha hecho. Espero que nos acompañen a partir de ahora con el nuevo gobierno, porque tienen competencias respecto a la Administración Local y no pueden lavarse las manos. Son imprescindibles, y luchar contra la despoblación también depende de ellos. De nada sirve nuestro trabajo si los servicios básicos no llegan a los pueblos. Espero que podamos trabajar de la mano, compartir objetivos, y ayudar a la provincia", ha declarado.

Entrena ha comparado este caso con la colaboración que han mantenido Diputación y el Gobierno central, quienes, según ha asegurado, han tenido multitud de contactos con muchos ministerios "desde la lealtad y con el objetivo de la defensa de los ayuntamientos".

"Solo hay que fijarse en la llegada de la Alta Velocidad a Granada, la finalización de la Segunda Circunvalación, que empiecen a construirse los espigones o las canalizaciones de la Presa de Rules" como los grandes proyectos realizados mano a mano. "Todas estas demandas, algunas cubiertas y otras en proceso, todo se ha trabajado desde la lealtad", ha valorado.

De las medidas impulsadas contra la despoblación en la provincia de Granada ha puesto como ejemplo las relacionadas con la exclusión financiera, que han permitido, a través de los acuerdos con dos entidades financieras, que todos los municipios cuenten con cajeros u oficinas ambulantes.

Pero ese plan global también incluye proyectos como el de impulsar el desarrollo de un turismo sostenible en la zona del Geoparque, que abarca a más de 40 municipios de la zona Norte.

En materia turística, la institución tiene entre sus objetivos terminar de recuperar el turismo extranjero, fundamentalmente el procedente de Estados Unidos, Japón y China. Según Entrena, todavía falta un 43% de visitantes para situarse en cifras anteriores a la pandemia. Esta vuelta del turismo, así como reforzar los vuelos internacionales una vez recuperados los de Londres y París, son la principal misión de la institución

La apuesta por las iniciativas relacionadas con un turismo inteligente, que ya se ha llevado a cabo en los municipios del Geoparque y en la ruta lorquiana, es otro de los objetivos de la Diputación de Granada, que en materia cultural seguirá impulsando la oficina 'Film In Granada', destinada a que la provincia sirva de escenario para actividades cinematográficas, ya sean películas, anuncios o documentales.

En un acto de balance de los tres años de gestión del equipo de gobierno al frente de la institución provincial, Entrena ha asegurado que el objetivo de la Diputación ha sido "proteger a las personas, contribuir a la recuperación económica y social, ayudar a los ayuntamientos y luchar por la mejora de todos los municipios de Granada".

Según el presidente, para ello se han realizado inversiones por valor de más de 358 millones de euros, tanto de fondos propios como de subvenciones obtenidas de la Unión Europea. Unas inversiones que han sido más elevadas y extraordinarias de lo inicialmente previsto debido al uso de los ahorros de los remanentes, permitidos legalmente a causa de la pandemia.

"Hemos sido la administración más inversora de la provincia en los últimos tres años. Los fondos que hemos utilizado nos han supuesto un sobreesfuerzo importante, y quiero agradecer por ese trabajo bien hecho a las áreas de Economía y Contratación, porque han redoblado su trabajo ordinario. El volumen de contratación administrativa ha sido extraordinario y el suspender las reglas de gasto nos ha permitido usar todos los remanentes", ha valorado Entrena.

El presidente de la institución provincial también ha asegurado que, en el año de trabajo que aún queda por delante, los objetivos van a seguir siendo los mismos, centrados en la "convicción y seguridad de que Granada tiene mucho desarrollo, desde la ciudad hasta los municipios más pequeños".

"Tenemos que ayudar al tejido de la provincia, y que a los ayuntamientos no les falte. Necesidad que tengan, necesidad que trataremos de solventar", ha asegurado, en una comparecencia junto a varios miembros del Gobierno provincial.

Medidas en ámbito social

En el ámbito de las políticas de protección social, el presidente ha informado que se han invertido más de 200 millones de euros, a través de la Red Provincial de Servicios Sociales Comunitarios, del Servicio de Provincial de Drogodependencias y de los programas de cooperación social con el tejido asociativo de la provincia.

"Nos ha tocado enfrentarnos a una situación nueva y desde la Diputación de Granada se ha actuado con rapidez y se han activado con eficacia las políticas de protección social para atender las demandas ciudadanas", ha declarado.

Además, ha destacado una inversión de más de 140 millones de euros en materia de atención a la dependencia, y ha resaltado que el presupuesto destinado a ayuda a domicilio ha pasado de 37,2 millones en 2019 a 59,4 a finales de 2021. Por otra parte, ha afirmado, en estos años se han destinado recursos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y social a través de ayudas de emergencia, ayudas económicas, familiares y de urgencia social.

"Con estas ayudas hemos llegado a 123.603 personas, con una inversión de más de 19,6 millones", ha indicado. Igualmente, se han puesto en marcha programas especiales de urgencia social, que se desarrollan a través de los ayuntamientos y que en estos años han supuesto unos 4.000 contratos de apoyo a personas vulnerables. También se ha impulsado un programa extraordinario de apoyo económico a los municipios para la contratación de técnicos de inclusión social, con una inversión, de 5,1 millones de euros.