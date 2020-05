¿Por qué sigue Granada en la fase 0? Los datos de movilidad en la provincia

La noticia cogió por sorpresa a algunas zonas de la provincia de Granada (Costa, Alpujarra y Nordeste) que llevan muchos días libres de coronavirus: todo el territorio se quedaría en la fase 0 de la desescalada a partir del 11 de mayo. Y la pregunta fue inmediata: ¿Por qué en Granada y Málaga no es posible separar los distritos o áreas sanitarias menos perjudicadas, como sí ocurre en otras zonas de España? Y Fernando Simón respondió: apuntó a "criterios de movilidad" y "aplicación real" de las medidas de confinamiento "dentro de los territorios". Sin embargo, los datos con los que cuenta el Ministerio de Transportes sobre los movimientos internos en las provincias andaluzas no son superiores a los de otras del país cuyas zonas costeras han pasado de fase.

El Análisis de la Movilidad en España con tecnología Big Data durante el estado de alarma del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que es el estudio a tener en cuenta en la valoración que aparecía en el panel de criterios de la desescalada) revela que en Granada el porcentaje de variación de la movilidad diaria respecto al día de referencia (a finales de febrero, antes del estado de alarma) fue del 54% el pasado 7 de mayo, un día antes de la decisión del Ministerio. Es decir, que en esta provincia se han reducido los desplazamientos a más de la mitad.

En realidad, el índice que aparece en ese panel del criterios para la vuelta a la normalidad es el de movilidad interior (dentro de la propia provincia). En Granada, el porcentaje de ese día que tomaremos como referencia fue de -46%. Esa es la tasa de reducción de los desplazamientos dentro de la provincia. Como es lógico, se han alterado menos que las salidas hacia fuera del territorio granadino (-61,4%) o las entradas a la provincia desde fuera (-60,6%).

Pero hay que volver a esa movilidad interprovincial, que es la que cuenta para la desescalada y la que el responsable del Ministerio de Sanidad Fernando Simón ha puesto de relieve como posible motivo para la negativa a que la provincia quedara dividida en zonas en diferente fase de desconfinamiento, como pretendía la Junta de Andalucía.

En Granada, los desplazamientos de más de 100 kilómetros se han reducido un 60%; los de 50 a 100 kilómetros, un 58,7%; los de 10 a 50 kilómetros, un 50,6%; los trayectos de 5 a 10 kilómetros, un 41%; los de 2 a 5, un 35%; y los de menos de 2.000 metros, un 39%. Todo ello en el conjunto de la provincia y tomando como referencia el 7 de mayo, un día con datos similares a los de cualquier otro laborable de esa misma semana. Los fines de semana, los movimientos se reducen mucho más, con porcentajes que superan el -80%.

En la provincia de Málaga, que en esta decisión del Ministerio y en sus explicaciones ha ido de la mano de Granada, los datos de movilidad son muy similares. En el territorio vecino, la movilidad global bajó un 59% el 7 de mayo y la interna un 48%. Es decir, que hubo algo menos de movimiento que en Granada.

Con estos datos ahora la cuestión es saber si Granada o Málaga se diferencian de otras provincias, sobre todo aquellas en las que el Ministerio de Sanidad no ha considerado que haya problema en dividir el territorio y pasar a fase 1 solo algunas zonas. Para que la similitud sea mayor, tomamos como referencia provincias del Levante español, cuyas localidades costeras han iniciado la desescalada al margen del interior, que era lo que pretendía la Costa Tropical de Granada o la Costa del Sol malagueña.

Alicante, con seis departamentos de salud en fase 1 desde hoy y algunos de ellos en la costa (como Denia, Torrevieja o Alcoi), registró el pasado 7 de mayo una reducción global de movilidad del 51% (3 puntos menos que Granada), un índice que si se ciñe a los desplazamientos intraprovinciales es del 42,5% (un 4% menos de reducción que en la provincia granadina).

Otra provincia en condiciones similares, Valencia, cuya localidad costera de Gandía ha pasado a la fase 1 al margen del resto, ha tenido una reducción de movilidad del 48% y del 45% si se limita a los desplazamientos interiores. De nuevo una merma en los desplazamientos respecto a antes del estado de alarma muy inferior a la de Granada.

En Tarragona, que también cuenta con áreas costeras que han pasado de fase, la movilidad quedó reducida el 7 de mayo a un 43% y los desplazamientos internos solo bajaron un 37%, casi diez puntos menos que los de la provincia de Granada.

Se podría inferir de las palabras de Fernando Simón, que el freno en la desescalada para zonas como la Costa de Granada o el Nordeste de la provincia (sin casos de coronavirus en los últimos días) era la movilidad que se habría registrado dentro de la provincia de Granada y que podría poner en duda la efectividad de una división interna, para evitar el paso de personas entre zonas en distinta fase de desconfinamiento.

En la orden ministerial para la transición a la nueva normalidad, Sanidad especificaba que en caso de que las Comunidades Autónomas propongan la desescalada en un ámbito territorial diferente al de la provincia tendrá que aportar "las garantías de movilidad y aislamiento que se aplicarían en ese territorio respecto al resto de la provincia". También establecía que esta propuesta ha de ser consultada previamente con los ayuntamientos afectados.

Efectivamente, los datos tomados de la ubicación de los teléfonos móviles (las compañías han aportado esa información al Gobierno) demuestran que en la provincia de Granada se siguen produciendo desplazamientos, que llegan a superar los 50 kilómetros de distancia, durante el estado de alarma y con las restricciones vigentes. Ahora bien, esos índices en Andalucía no son superiores a los de otras provincias españolas en las que este factor no ha debido de ser un obstáculo para dividir el territorio en zonas que pasan de fase y otras que no lo hacen por ahora.

Argumentos del Ministerio: movilidad y diagnóstico

Según publicó el domingo el periódico Málaga Hoy, fuentes próximas al Ministerio de Sanidad señalaron que la Junta carece de un plan “para garantizar que no haya movilidad entre zonas en fase 0 y zonas en fase 1 dentro de la misma provincia, así como para aislar esas zonas en caso de un posible repunte”.

A esto se suma que, según las mismas fuentes, la Administración autonómica tampoco especificaba un plan para diagnosticar desde los centros de salud con PCR. Las fuentes recordaron que uno de los criterios de valoración en el proceso de transición “es la capacidad para hacer PCR a todos los sospechosos”. Un elemento añadido es el repunte de casos de Covid-19 detectado en los días previos a la propuesta, si bien las fuentes aseguraron que si la Junta hubiese garantizado su capacidad para controlar los nuevos casos “Málaga y Granada habrían pasado de fase”.