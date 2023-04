Así son las nuevas cámaras para controlar la entrada de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones de Granada

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Granada sigue su curso según el calendario previsto y ya se están implantando las primeras medidas para restringir el tráfico en el Centro de la ciudad según la normativa europea. Estos días se están instalando ya las 18 cámaras que vigilarán que no entren coches no autorizados en la 'almendra central' que incluye esta ZBE.

Según ha explicado la concejal de Movilidad, los contratos para la puesta en marcha de esta medida ya estaban en licitación con cargo a fondos Next Generation y este ha sido de los primeros en salir, por lo que ya se están instalando. Ahora, una vez instaladas, se someterán a un periodo de prueba pero no comenzarán a funcionar hasta que no se implante definitivamente la Zona de Bajas Emisiones.

El proyecto que ya se aprobó en comisión de movilidad en el Ayuntamiento en época del bipartito Cs-PP contempla instalar 18 cámaras para vigilar los acceso a la ZBE, otras 13 para controlar el uso de los carriles reservados y se aumentarán los semáforos. Todo eso hará una red de control por cámara y semáforos que aplicará la medida, que desde el 1 de enero de 2023 ya se podía aplicar y que en Granada llegará en unos meses in fecha concreta.

Estas cámaras leerán las matrículas y serán capaces de identificar la etiqueta ambiental de los vehículos, que es como se controlarán los accesos, exceptuando residentes y autorizados. Estarán repartidas por todo el perímetro y garantizarían, según los sentidos actuales de la circulación de las calles, y se ubicarán en Carril del Picón, Misericordia, San Jerónimo, Lavadero de la Cruz, Gran Vía, Capitán Moreno, Pagés, Cruz de Piedra, Antequeruela Baja, Camino Nuevo del Cementerio, Paseo de la Bomba, Humilladero, San Antón, Agustina de Aragón, Alhamar, Recogidas, Plaza de Gracia y Sócrates.

Para la visualización de esas cámaras ya se mejoró también la sala de control de tráfico existente en Mondragones, que se dotó de nuevas pantallas que la convierten en la sala de control más moderna del país, un primer paso para la implantación de la ZBE.

En toda la ZBE actualmente el sistema de Cámaras de Tráfico está formado por un total de 154 cámaras entre cámaras de control de tráfico, de accesos y cámaras de Control Foto Rojo y Carriles Especialmente Reservados. Las cámaras de tipo perimetral serán 36, las de tipo domo serán 23 y las 360 grados serán 9.

Límites de la 'almendra central'

La ZBE queda enmarcada dentro de los siguientes límites del municipio de Granada: límite sur por el eje Paseo del Violón, Paseo de los Basilios y Carretera de la Sierra; límite este por Camino de la Silla del Moro, Sacromonte y Albaicín; límite norte por Camino de la Ermita, calle Fajalauza, Pagés y Capitán Moreno y límite oeste por Gran Capitán–Pedro Antonio de Alarcón. En total, una superficie de 3.567.680 metros cuadrados englobando una población estimada de 58.245 habitantes.

¿Y cuál será el procedimiento? Movilidad ya ha indicado que dada la complejidad en el control del área que engloba las medidas de restricción del tráfico, se hace necesario establecer un sistema de control de accesos mediante cámaras, con el objetivo de poder gestionar la limitación gradual de acceso a los vehículos que no cumplan las condiciones medioambientales establecidas para la preestablecida ZBE. Esa limitación de acceso será según reglas establecidas por el Ayuntamiento de Granada. Y no se limitará solo el acceso y circulación sino también el estacionamiento de los vehículos no autorizados.

La gestión inicial de autorizaciones de acceso a la ZBE se presentará por los propios interesados según establezca el Ayuntamiento, que hará una autorización general en función de la etiqueta ambiental del vehículo. También habrá autorizaciones a diferentes agentes externos como ciudadanos, empresas y otras entidades. El sistema de las 18 cámaras recogerá las imágenes de todos los vehículos que acceden a la ZBE y enviará la información al CGIM, que analizará la lista de matrículas identificadas para detectar qué vehículos cumplen o no los requerimientos para el acceso a la ZBE, a partir de las listas de autorizaciones y de la comprobación online de la lista de etiquetas ambientales y categoría de homologación facilitada por la DGT, en función de las lógicas requeridas. "El proceso automático de chequeo de reglas identifica los tránsitos sin permiso y genera las propuestas de sanción", recoge el proyecto. Finalmente, se da acceso a Policía Local o funcionarios municipales para validación, modificación o anulación de sanciones.