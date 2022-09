Así será la Zona de Bajas Emisiones de Granada: 18 nuevas cámaras vigilarán que no entren coches al Centro

Este nuevo curso, la implantación en la ciudad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es decir, la restricción de la circulación en todo el Centro de la ciudad, es un reto para la ciudad. El proyecto ha conseguido fondos europeos para su puesta en marcha a través de los Next Generation y toca ponerlo en marcha, lo que supondrá un cambio sustancial en la movilidad en Granada, que atenderá a las directrices nacionales y europeas para reducir el tráfico rodado en las ciudades y mejorar la calidad del aire. De hecho, es la Ley de Cambio Climático la que obliga a los municipios de 50.000 habitantes a tener implantada una zona de Bajas Emisiones antes de finales del año 2023. Y en Granada, una de las más contaminadas, es vital para su futuro ambiental y de calidad de vida. Y una línea de ayudas específicas a financiar con Next Generation era precisamente para la implantación de esta medida, junto a la transformación del transporte urbano y metropolitano, en la que Granada también está inmersa.

Pero, más allá de conocer que la ZBE va a suponer la restricción del acceso de los vehículos privados a lo que se ha denominado la "almendra central" de la ciudad (con la excepción de residentes y autorizados), ¿cómo se va a aplicar la zona? ¿cómo se controlarán los accesos? ¿quién podrá entrar? ¿cómo cambiará la ciudad? Una ciudad que es una de las 50 con mayores medias anuales de partículas en suspensión de Europa, según la OMS, y donde según la Agenda 21 de Granada, el transporte es la mayor fuente de consumo de energía, suponiendo más del 60% del consumo total y el 51% de las emisiones de CO2 de la ciudad.

El proyecto presentado en mayo de este año recoge cómo será su implantación. Consultado por Granada Hoy, contempla instalar 18 cámaras para vigilar los acceso a la ZBE, otras 13 para controlar el uso de los carriles reservados y se aumentarán los semáforos. Todo eso hará una red de control por cámara y semáforos que aplicará la medida en unos meses.

Los límites de la ZBE

¿Cuál será esa almendra central? La ZBE queda enmarcada dentro de los siguientes límites del municipio de Granada: límite sur por el eje Paseo del Violón, Paseo de los Basilios y Carretera de la Sierra; límite este por Camino de la Silla del Moro, Sacromonte y Albaicín; límite norte por Camino de la Ermita, calle Fajalauza, Pagés y Capitán Moreno y límite oeste por Gran Capitán–Pedro Antonio de Alarcón. En total, una superficie de 3.567.680 metros cuadrados englobando una población estimada de 58.245 habitantes.

Según el proyecto, tendrá la "finalidad de mitigar los principales problemáticas relacionados con la contaminación asociados a elevados niveles de emisión de partículas (PM), óxidos de nitrógeno (NO2) y ozono (O3), cuyos niveles son reiteradamente elevados como consecuencia de las circunstancias climatológica existentes, las características orográficas intrínsecas, la estabilidad atmosférica, la bajas precipitaciones y la proximidad del continente africano". Además, "trata de lograr una mejora en la seguridad vial y fluidez del tráfico, la accesibilidad universal y los derechos de las personas con movilidad reducida, los modos de movilidad activa con el fin de alcanzar la armonización de los distintos usos de las vías y los espacios públicos urbanos, para hacerlos equilibradamente compatibles con la garantía de la salud de las personas, la mejora de la calidad del aire y la protección del medio ambiente y la integridad del patrimonio histórico, así como la ordenación de la distribución urbanas de mercancías".

18 cámaras de control de matrículas

Para el control de la zona se prevén "18 puntos de control mediante cámaras de lectura de matrículas, capaces de identificar la etiqueta ambiental de los vehículos". Estarán repartidas por todo el perímetro y garantizarían, según los sentidos actuales de la circulación de las calles, el control de todos los posibles accesos. Estas cámaras estarán en:

Carril del Picón Misericordia San Jerónimo Lavadero de la Cruz Gran Vía Capitán Moreno Pagés Cruz de Piedra Antequeruela Baja Camino Nuevo del Cementerio Paseo de la Bomba Humilladero San Antón Agustina de Aragón Alhamar Recogidas Plaza de Gracia Sócrates

¿Y cuál será el procedimiento? Movilidad indica que "dada la complejidad en el control del área que engloba las medidas de restricción del tráfico, se hace necesario establecer un sistema de control de accesos mediante cámaras, con el objetivo de poder gestionar la limitación gradual de acceso a los vehículos que no cumplan las condiciones medioambientales establecidas para la preestablecida ZBE". Esa limitación de acceso será según reglas establecidas por el Ayuntamiento de Granada. Y no se limitará solo el acceso y circulación sino también el estacionamiento de los vehículos no autorizados.

A nivel funcional el diseño del sistema será por capas: Capa Captación (cámaras/LPR), Capa Gestión y Movilidad y Capa Validación de Sanción. Así, una vez captado el vehículo por las cámaras de los puntos de control, se reconoce la matrícula, se pasa por el centro de control y se valida la posible sanción, por lo que también habrá conexión con la entidad tramitadora de sanciones. Todas las cámaras se deberán conectar a la red de fibra óptica existente en la ciudad, por lo que será necesaria la instalación de los equipos de comunicaciones adecuados para la transmisión de datos hasta el CGIM, el centro de gestión integral de la movilidad de Granada.

La gestión inicial de autorizaciones de acceso a la ZBE se presentará por los propios interesados según establezca el Ayuntamiento, que hará una autorización general en función de la etiqueta ambiental del vehículo. También habrá autorizaciones a diferentes agentes externos como ciudadanos, empresas y otras entidades. El sistema de las 18 cámaras recogerá las imágenes de todos los vehículos que acceden a la ZBE y enviará la información al CGIM, que analizará la lista de matrículas identificadas para detectar qué vehículos cumplen o no los requerimientos para el acceso a la ZBE, a partir de las listas de autorizaciones y de la comprobación online de la lista de etiquetas ambientales y categoría de homologación facilitada por la DGT, en función de las lógicas requeridas. "El proceso automático de chequeo de reglas identifica los tránsitos sin permiso y genera las propuestas de sanción", recoge el proyecto. Finalmente, se da acceso a Policía Local o funcionarios municipales para validación, modificación o anulación de sanciones.

Otro tipo de cámaras de control

Con el fin de priorizar el uso del Transporte Público dentro de la ZBE como alternativa de movilidad, y en las zonas de influencia de la misma, se implantarán 13 puntos de control de carriles especialmente reservados mediante cámaras de lecturas de matrículas. Las ubicaciones serán:

Gran Vía,59 Gran Vía, 9 Reyes Católicos, 2 Acera del Darro, frente 80 Albert Einstein (Mendez Nuñez nº2) Reyes Católicos, 31 Constitución, 36 (Iglesia S.J Letrán) Constitución, frente 20 (parque Fuente Nueva) Avda. del Hospicio, frente 6 Avda. Pulianas, S/N (parque Eras de Cristo) Ancha de Capuchinos, S/N (esq. Avda. del Hospicio) Paseo del Violón esq. Gonzalo Jiménez de Quesada Paseo del Violón, frente nº 16 (esq. Gonzalo Jiménez de Quesada)

En toda la ZBE actualmente el sistema de Cámaras de Tráfico está formado por un total de 154 cámaras entre cámaras de control de tráfico, de accesos y cámaras de Control Foto Rojo y Carriles Especialmente Reservados. Las cámaras de tipo perimetral serán 36, las de tipo domo serán 23 y las 360º serán 9.

"De manera complementaria a la implantación del control de accesos a la ZBE, es necesario mejorar el Sistema de Regulación del Tráfico, debido principalmente a que se va a producir una reordenación global de la movilidad en la ciudad, obligando a importantes cambios en la planificación del Tráfico, que necesita por tanto de una mejora tecnológica en el equipamiento de regulación, principalmente en los reguladores semafóricos y en los puntos de medida". Así, se contempla la mejora y renovación de 38 reguladores semafóricos nuevos, ubicados en los siguientes cruces: Puerta Real, Isabel la Católica, Plaza del Triunfo, Cruz Blanca, Camino de Ronda con Ribera del Violón, Puente Blanco, Gran Vía con Cárcel Baja, Gran Vía con Marqués de Falces, Gran Vía con Azacayas, Gran Vía con Tinajillas, Avenida de Murcia con Carretera de Murcia, Paseo de la Bomba con Puente Verde, Avenida de Cervantes con PR. Albareda, Manuel de Góngora con Andrés Segovia, Elvira-Plaza Nueva-Gomérez, Recogidas con San Antón, Gran Vía con Álvaro de Bazán, Acera del Darro con San Juan Baja, Avenida del Hospicio con Ancha de Capuchinos, Manuel de Góngora con SOS del Rey Católico, Acera del Darro con Puente de Castañeda, Acera del Darro con Humilladero, Plaza de San Isidro, Plaza del Ángel, Violón con Tierno Galván (Congresos), Violón con Bomberos, Carretera de Murcia con Camino San Antonio, Carretera de Murcia con Pagés, Carretera de Murcia con Fajalauza, Ribera del Genil con San Antón, Ronda con Agustina de Aragón, Cuesta del Chapiz con Camino Sacromonte, Cuesta del Caidero con Antequeruela Baja, Acera del Darro con Verónica de la Virgen, Molinos con Caidero, Gran Vía con Cedrán, Constitución con Divina Pastora y Tomasas con Carril de San Agustín.

Por otro lado, se instalarán 34 nuevos puntos de medida para la recogida de datos a nivel estadístico de tráfico de vehículos y peatones que estarán situados en las siguientes ubicaciones: Plaza Duque de San Pedro de Galatino (2), Alhamar, Pedro Antonio de Alarcón, Emperatriz Eugenia, Obispo Hurtado, San Juan de Dios, Rector López Argüeta, Avd. del Hospicio, Avd. Constitución (2), Fuentenueva, Severo Ochoa, Acera del Darro, Gran Vía, San Antón, Paseo del Violón, Humilladero, Poeta Manuel de Góngora, Vistillas de los Angeles, Recogidas, Neptuno, Camino de Purchil, Plaza Guitarrista Manuel Cano (2), Méndez Núñez (2), Constitución (2), Avda. de Pulianas, Plaza Nueva, Pavaneras, Real de Cartuja y Tinajillas.

Para conectar todas las cámaras y permitir su buen funcionamiento se desplegarán nuevos tramos de fibra óptica en 24 puntos de la ciudad.

El Presupuesto Base de Licitación del contrato para la implantación de la ZBE de Granada asciende a 2,2 millones de euros IVA incluido y el plazo de ejecución será de 12 meses una vez adjudicado.