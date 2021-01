Granada lanza una campaña contra la hipersexualización de las niñas

El Ayuntamiento de Granada ha lanzado una novedosa campaña contra la Hipersexualización de las niñas; una iniciativa municipal que, en palabras del edil de Igualdad, José Antonio Huertas, “vuelve a mostrar la apuesta decidida del Consistorio granadino por la Igualdad en todas sus vertientes y contra la violencia de género en sus distintas manifestaciones dado el abanico de efectos perjudiciales que esta realidad tienen en muchos aspectos de la vida de las menores".

El concejal ha indicado que, con este proyecto, “el gobierno local persigue prevenir, evitar y contrarrestar la imposición de una sexualidad adulta a las niñas -y también a los niños, pues puede afectar a ambos sexos- cuando aún no están preparados ni física, ni emocional ni psicológicamente para ello” y ha asegurado que la hipersexualización “es una forma de violencia de género muy normalizada y es preciso proteger a la infancia y adolescencia”.

En la misma línea, la responsable del IAM, Ruth Martos, ha valorado la importancia de “partir desde edades tempranas y desde la coeducación” así como desde la sensibilización, puesto que “tenemos mucho sobre lo que concienciar en el camino hacia la igualdad real y efectiva, y en este sentido, es necesario trabajar la imagen de las mujeres en el imaginario colectivo”.Según Ruth Martos “en todos los ámbitos en los que se pueda luchar contra la violencia de género, ahí estará el IAM” y se ha referido al compromiso de este organismo “que no queda en palabras, sino que se concreta en hechos como la inversión récord de 24 millones de euros en la atención a mujeres a través de las entidades locales, entre otras actuaciones”.Durante la presentación informativa, el edil de Igualdad ha detallado algunos de los variados efectos que esta realidad puede tener sobre las vidas de las menores: “puede llegar a afectar a su autoestima, su capacidad para establecer relaciones saludables; puede limitar sus aspiraciones; hacerlas vulnerables a conductas sexuales prematuras o prácticas de riesgo; desencadenar trastornos de alimentación; o que crezcan pensando que el éxito social está vinculado a la imagen”.

También el edil ha agradecido al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que subvenciona la campaña “por la calidad del trabajo realizado y el apoyo permanente”; y ha apuntado que “la colaboración y el apoyo mutuo seguirá siendo la línea de trabajo”.

Al referirse al “valor que sensibilizar tiene para el equipo de gobierno” Huertas ha recordado algunas campañas del área de Igualdad como la realizada el 25-N de 2019 para promover la seguridad de las mujeres `La ciudad es nuestra de día y de noche´; la impulsada en el verano pasado para pedir la colaboración ciudadana contra signos de maltrato `No esperes a no oír nada´ o la más reciente del 25 de noviembre pasado que, bajo el lema `Hay golpes que no se ven´, advertía de otros riesgos y daños invisibles contra las mujeres.

“A lo largo de 2021 arrancamos con esta primera propuesta, si bien está previsto impulsar otras iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades plena y efectiva y prevengan cualquier forma de violencia contra las mujeres”.

En cuanto a la difusión, la campaña llegará a las AMPAS, centros educativos y centros municipales de servicios sociales a través de cartelería y folletos; “y a toda la población mediante anuncios en prensa y en diarios digitales; cuñas de radio y la emisión de un spot de televisión en TG7 y en redes sociales, entre otros soportes como el mobiliario urbano”.