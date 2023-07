Denunciado en Granada por colgar del cuello con una cuerda a una cachorra delante de la Policía Local

Un hombre de 67 años ha sido denunciado por presuntamente maltratar a una cachorra en plena calle. El individuo fue recriminado primero por un joven con el que se encaró y, tras presentarse en el lugar de los hechos la Policía Local, el hombre mostró al animal colgado de una cuerda por el cuello, según indica el cuerpo policial a través de sus redes sociales, en las que muestra imágenes de la perra.

El suceso se produjo este jueves por la tarde en pleno centro de Granada. Según indica la Policía Local en redes, "ayer tarde, antes de las 17:00 horas, un joven nos llamó porque vio como en calle Marqués de Gerona un hombre estaba maltratando a una cachorra de escasos meses de vida. La trasladaba en peso muerto, arrastrándola por el suelo y colgándola con una cuerda que le estrangulaba".

El joven, según la versión policial, recriminó este comportamiento al hombre de 67 años de edad. Éste, "lejos de dejar de tratar así a la perrita, se encaró al joven y lo amenazó. Minutos después, se personó una unidad de paisano y la unidad Albayzín 20 para intentar localizar al maltratador", prosigue el comunicado.

El joven ya no estaba en el lugar y las dos unidades iniciaron la búsqueda del individuo. A los pocos minutos, la unidad uniformada localizó al hombre dentro de un bar. "Lo reconoció por la descripción facilitada, pero no vio al can, que estaba oculta en la entrada del establecimiento", señala la Local.