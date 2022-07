Granada abre a la participación ciudadana la creación del Consejo de Comercio y Consumo local

El Ayuntamiento de Granada ha abierto el proceso de participación que desembocará en el futuro con la constitución del Consejo Municipal del Comercio Local y del Consumo de Granada, proyecto que marcará las líneas seguir en el presente y el futuro de los comercios de la ciudad. Este paso es calificado como "decisivo" y permitirá, por primera vez, contar con la participación de la ciudadanía, las organizaciones que agrupan y representan a los comerciantes de la ciudad y todos los grupos políticos municipales para este fin.

"Consideramos esencial contar con la participación de los agentes relacionados con el sector comercial de Granada para consensuar las medidas, proyectos y planes necesarios para garantizar que los comercios que abren cada día su persiana no se vean obligados a cerrarla", ha señalado el concejal de Participación Ciudadana, Juventud, Turismo, Comercio y Fomento de la Actividad Empresarial, Eduardo Castillo.

El edil ha incidido en que la creación de este Consejo Municipal es, junto a la elaboración del Plan Estratégico de Comercio que también está ya en marcha, "un hito" tremendamente importante para algo que este equipo de gobierno considera una prioridad como es "impulsar el comercio en esta ciudad y desarrollar una estrategia consensuada que permita trazar el camino de actuaciones necesarias para volcarnos en una ayuda eficaz a uno de los sectores más afectados por la crisis originada por la pandemia y que ha demostrado con creces su capacidad de resistencia y resiliencia".

Castillo ha incidido en la agilidad con la que se ha trabajado el borrador del reglamento al tratarse no solo de "un compromiso del equipo de gobierno con el comercio de proximidad y de cercanía de la ciudad", sino al encontrarse en una "oportunidad única" ante la llegada de cuantiosas ayudas procedentes de los fondos Next Generation para las que opta el Ayuntamiento a través de proyectos relacionados con los mercados de abastos, los centros comerciales abiertos o los comercios en zonas turísticas. "Optamos a todos los fondos porque no nos podemos permitir perder ni un euro si se trata de que el comercio de nuestra ciudad no se quede atrás", ha añadido el concejal, quien ha tildado el camino que comienza como "apasionante para el futuro del sector del comercio en esta ciudad".

Y es que el Consejo Municipal del Comercio Local y del Consumo de Granada que se constituirá por primera vez en la ciudad es un proyecto largamente reivindicado por todo el sector y que podrá estar en funcionamiento a principios de otoño tras la publicación mañana mismo del borrador del reglamento en la página web Granada Decide para recibir todas aquellas aportaciones que realicen las personas vinculadas con el sector o los granadinos que quieran sumar al proceso.

Transcurrido el plazo de publicación, se celebrará la audiencia de las organizaciones o asociaciones del sector para presentar las propuestas recogidas en el proceso participativo, consensuando y acordando incorporar al borrador del reglamento del Consejo aquellas que se consideren apropiadas para trabajar después el texto a nivel político en el seno de la Comisión Municipal de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio. Tras su aprobación, el expediente se elevará a Junta de Gobierno Local, para aprobar el proyecto de reglamento por el Pleno y por mayoría absoluta -al tratarse de un reglamento de carácter orgánico- y publicar el texto íntegro en el BOP y entrar en vigor una vez transcurran los plazos legales.

El edil ha estado acompañado en la presentación de este proceso por numerosos representantes de asociaciones de comerciantes de la ciudad, quienes han coincidido en su agradecimiento al Consistorio por una iniciativa "muy necesaria". Así, el presidente del Centro Comercial Abierto de Granada, Ángel Rodríguez, ha remarcado la importancia de "comenzar a definir las necesidades y prioridades del sector"; mientras que el presidente de la Asociación de Comerciantes de Zaidín-Vergeles-PTS, Francisco Prados, ha destacado que el futuro Consejo será "una herramienta muy positiva para que el sector comercial de la ciudad se desarrolle a través de miembros cualificados".

Con este proceso, este equipo de gobierno materializa su apuesta por el gobierno abierto y por la participación ciudadana sumando un nuevo Consejo sectorial que se suma a los ya existentes en el entramado orgánico municipal (de la Mujer, de Personas Mayores, de la Infancia y Adolescencia, de Juventud, de Migraciones, de Cooperación Internacional, de Personas con Discapacidad, entre otros) y con el que amplía la participación institucional a diferentes sectores de la sociedad y de la actividad económica y empresarial.