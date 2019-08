Granada se sube al boom del patinete de alquiler y negocia su implantación

Si hace apenas unos meses el boom eran las bicicletas de alquiler, estas ya han pasado a un segundo plano y ahora son los patinetes eléctricos los que viven el sueño dorado de mejorar la movilidad de las ciudades. Y son muchas las que ya apuestan por este sistema de transporte, que se multiplica también a nivel privado por su agilidad, facilidad y economía.

Tanto es así que el Ayuntamiento de Granada ya trabaja con la idea de implantar un sistema de patinetes eléctricos de uso compartido en la ciudad. Dejando atrás el fiasco que supuso el alquiler de bicicletas, con la salida de las dos empresas que lo prestaban y los desperfectos y robos a cientos de bicis, ahora se va probar con los patinetes eléctricos, pero aprendiendo de los errores pasados para que el sistema funcione y pueda perdurar en el tiempo facilitando los desplazamientos a granadinos y turistas.

Según ha confirmado a este periódico el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, no se ha encontrado ninguna petición de empresa encima de la mesa pero el departamento sí está ya “contactando” con empresas y conociendo modelos de éxito en otras ciudades para poder “exportar el modelo” de alquiler de los patinetes.

Así, quieren que sea “con una empresa seria” que ofrezca un servicio y como ocurre en otras ciudades, por ejemplo, se encarguen del cuidado de los patinetes recogiéndolos por la noche de sus ubicaciones y depositándolos en los puntos de recogida.

Pero no sólo hay que seleccionar la empresa. “También vamos a hacer una ordenanza propia” que recoja todos los detalles de la circulación de los patinetes por la ciudad, la regulación que tendrán y las obligaciones para prestar el servicio.

La regulación es importante porque por ahora no está clara su calificación como vehículo de forma que al no tener matrícula hay dudas sobre si tiene que circular por la calzada o por la acera, si obligar al uso del casco, el límite de velocidad, las multas... Y todo eso se quiere regular en esa ordenanza específica. Incluso la DGT se ha visto obligada a elaborar una normativa, pero aún no está lista.

Sería la tercera capital andaluza en implantar el modelo de patinete compartido tras Málaga y Sevilla

Granada se sumará así a una red de ciudades que ya han hecho del patinete un elemento de movilidad muy extendido. En Andalucía, es Málaga la que más implantado lo tiene con hasta ocho empresas prestando este servicio y una oferta de más de 2.000 patinetes diarios. Este pasado mes de agosto ha comenzado a funcionar en Sevilla.

El sistema de alquiler consiste en que una empresa dispensa los patinetes en un número determinado por varias zonas, principalmente del centro de las ciudades y zonas turísticas. En caso de querer utilizarlo, lo habitual es que haya que descargarse una app en el móvil con la vinculación a una tarjeta de crédito y escanear los códigos que llevan los patinetes. El cobro varía y se hace por minutos o el uso diario. También se suele cobrar por desbloquear el patinete, generalmente un euro.

Hasta ahora era habitual que los patinetes se pudieran coger y dejar en cualquier sitio, pero ya son más las empresas que crean ‘aparcamientos’ o puntos de dispensación para depositar los patinetes y evitar su dispersión por la ciudad. Respecto al modelo de los patinetes, también hay variedad. Hay marcas que tienen sus propios diseños, otras utilizan los modelos estándar, los hay con más mandos, con asiento,...

Las compañías dedicadas a prestar este servicio son también variadas y en España hay implantado un gran abanico. Incluso Uber, compañía de vehículos VTC, también ha creado su propia marca para patinetes (Jump) con la que opera en Madrid y Málaga.