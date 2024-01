Granada pierde cerca de 2.000 citas médicas al día en plena crisis de las listas de espera

¿Cuántas veces en los últimos meses, por no decir año, ustedes se han quejado de que no hay citas médicas disponibles cuando hacen falta, o les emplazan a una fecha con mucho retraso? El sistema falla con el problema de las eternas listas de espera, pero no es menos cierto que las cifras de absentismo también son bastante llamativas. En Granada, una media de 1.856,6 personas al día dejan de acudir a su cita con la medicina, ya sea en atención primaria como en consultas externas, según los datos facilitados por la Consejería de Salud a este diario. En total, 677.664 citas médicas dejaron de ser atendidas en toda la provincia durante el año 2023 sin que los pacientes avisaran de que no iban a ir para dejar sitio a otro paciente.

La cifra sale de la suma de citas no atendidas en medicina de familia y consultas externas, 332.073 de un lado y 345.591 del otro. Esto arroja que cada día 909,78 personas no acuden a su compromiso con su centros de salud sin anularlo por las vías establecidas, mientras que algo más, 946,82 dejan de ir a los hospitales de referencia de la provincia para su consulta con los facultativos de cada especialidad. En total, 1.856,6 personas al día deciden dejar de acudir a la medicina para saber qué les pasa.

La raíz del problema no queda definida. Si es consecuencia de las listas de espera, al asignarse citas que luego no se realizan puesto que el problema de salud ya ha pasado por la demora de días, si es incivismo de los pacientes que piden citas innecesarias y que luego no las anulan, o si directamente los ciudadanos desconocen que si no van a acudir al médico tienen que anular la cita para que otra persona ocupe su lugar. Sea como fuere, esto último se hiciera el problema de las listas de espera se reduciría y mucho. Con los últimos datos públicos de la Consejería de Salud, tomados hasta junio de 2023, 84.884 granadinos esperaban para su primera cita con el especialista. Eso solo en seis meses. En todo el año 345.591 personas fueron las que no acudieron a su cita en consultas externas, sin distinguir si son primeras consultas o revisiones. Una diferencia muy significativa.

La situación no es nueva en Granada. De hecho, en los últimos cuatro años el porcentaje de absentismo en citas para consultas con especialistas ha subido un 2,07% con datos similares a 2019. Si en aquel año la gente que no se presentó a su cita fueron 338.588, el año pasado fueron 345.591. Un dato bastante por debajo de la media andaluza, que es del 9,56% empujada al alza por la situación de Sevilla, Cádiz y Huelva, donde esas tasas de absentismo son muy grandes en la comparativa de los últimos cuatro años, por encima todas ellas del 20%, en la primera casi del 30 (27,6%).

Atención primaria

En cuanto a medicina de familia, durante el año 2023 un total de 4.781.976 granadinos pidieron cita para ser atendidos de forma primaria en su centro de salud o consultorio correspondiente, de los cuales se ausentaron sin dar parte 332.073. El porcentaje de absentismo se sitúa en un 6,94% de citas no atendidas por falta del paciente. No es de las peores de Andalucía.

En su conjunto, la comunidad perdió en 2023 un total de 2,8 millones de citas en Atención Primaria. Las diferencias de absentismo entre provincias se mantienen en la media andaluza, que se sitúa en el 7,15%. Destaca Cádiz, por superar el 8% y Huelva, que se queda por debajo del 6%. Esto es, en los centros de salud gaditanos se programaron el año pasado 672.567 consultas a las que faltaron 47.104 pacientes; y en los de la provincia de Huelva fueron 138.730 las citas que perdieron los onubenses en sus centros de salud, en los que se agendaron 2.462.567 citas. Granada ocupa el quinto lugar.

La Administración andaluza del ramo también ha facilitado los datos por distritos sanitarios, donde destaca que es en el distrito Sur, que engloba las comarcas de la Costa Tropical y la Alpujarra, es en el que más personas deciden no acudir a sus citas con el médico de cabecera a pesar de tenerlas ya cerradas, y además no lo comunican. De 702.823 señalamientos asignados, no se acudió en 54.389, lo que supone una tasa de ausencia casi un punto por encima de la media provincial (7,74%). Le sigue el distrito Granada, que engloba la capital y tres municipios vecinos, con un promedio de absentismo del 7,03%: de un total de 1.251.923 citas, 88.043 no se atendieron. Por debajo de la media provincia están los distritos Nordeste y Metropolitano, con la misma tasa del 6,71% de citaciones no atendidas por falta. En el primero no acudieron 41.115 personas (de 613.014 avisos) y en el más numeroso de la provincia, 148.526 faltaron a su compromiso de un total de 2.214.216 asignaciones.

Datos escandalosos

Con todo ello, los totales arrojan cifras casi escandalosas. Sumando las faltas en Primaria y consultas externas, en Granada se pierden 677.664 citas médicas al año, muy por encima del medio millón. Lidera con mucha claridad y destaca por su incivismo Sevilla, que deja 'colgadas' 1.326.955 citas médicas al año. Le siguen Málaga (987.353) y Cádiz (864.072), mientras que por debajo de Granada están Córdoba (554.571), Jaén (514.414), Almería (416.317) y Huelva (283.054). En total, los andaluces dejan de ir a las consultas médicas 5.624.400 de veces en todo el año. De ellas, 2,8 millones son en Primaria. Granada supone un 12,04% de ese global.

Cómo anular citas

Por todo ello, la Consejería de Salud ha llamado a la responsabilidad para que el buen funcionamiento de la sanidad sea cuestión de todos. Lo hizo esta semana a través de sus redes sociales con un mensaje en el que se pedía a la ciudadanía la anulación de las citas médicas que finalmente no vayan a utilizarse. "Si no vas a acudir a tu cita, anúlala. Otro paciente lo agradecerá. Recuerda, mañana puedes ser tú el que necesite esa cita", recoge el escrito publicado en la red social X.

Con todo, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anuncian que ya se está trabajando en la adaptación para la Atención Primaria del sistema de notificaciones AviSAS que se puso en marcha el pasado verano en atención hospitalaria y que supone el envío, previa suscripción del usuario, de un mensaje a su propio teléfono móvil en el que se recuerdan las citas asignadas para consultas o pruebas diagnósticas cuando se acerca la fecha al tiempo que se informa sobre posibles anulaciones o cambios.

Por su parte, las mismas fuentes recuerdan que existen varias opciones para anular las citas asignadas. A través de la aplicación Salud Responde, mediante el teléfono 955 54 50 69, en la página web ClicSalud+ o directamente en el centro de salud. En este último caso, el centro de atención telefónica Salud Responde (955 54 50 60), una vez acreditada la identidad de la persona interesada, se puede facilitar información sobre citas pendientes y realizar gestiones (solicitud de cambio de fecha o anulación).

Si se ha utilizado la aplicación, para cancelar la visita sólo hay que consultar la sección Agenda sanitaria/Mis citas de ClicSalud+ que muestra las citas pendiente, que aparecen ordenadas por orden cronológico. En ese caso se facilita una copia del resguardo de la cita en PDF, que se puede descargar e imprimir. También en este apartado se puede solicitar cambio de fecha y, de manera evidente, anular la cita.