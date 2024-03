Así es el nuevo plan de Granada frente a fenómenos meteorológicos adversos: calima, calor, tormentas y vientos fuertes

El Ayuntamiento de Granada aprobó el lunes en Junta de Seguridad el nuevo Plan de Actuación Local ante Fenómenos Meteorológicos Adversos de Granada. Un plan que se pondrá en marcha ya para la Semana Santa y formará parte de los planes de actuación y coordinación de la ciudad a partir de ahora máxime cuando aumentan estos fenómenos debido al cambio climático como vientos fuertes.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, desarrolla el procedimiento que gestiona los avisos, alertas y alarmas por fenómenos meteorológicos adversos en la ciudad así como la información al ciudadano de manera preventiva.

Desde la protección civil se considera fenómeno meteorológico adverso "a todo evento atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas o daños materiales de consideración". También el susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa. En definitiva, valores extremos. Las lluvias intensas no se contemplan en el procedimiento porque el Ayuntamiento a través de Protección Civil ya contempla actuación específica de emergencias para inundaciones fluviales y pluviales a través del Plan de Riesgo de Inundaciones Plamigra y el protocolo ante inundaciones localizadas.

Así, se contempla en el plan como fenómenos adversos las nevadas, vientos, tormentas, temperaturas máximas y mínimas y polvo en suspensión (calima).

Para cada situación o variable se establecen tres umbrales específicos dando lugar a cuatro niveles definidos por colores: verde o no existencia de la situación adversa, amarillo o llamada de atención, naranja y rojo de alerta y alarma. Los umbrales de cada variable están zonificados en áreas.

Así, los umbrales previstos en cuanto a temperaturas máximas son 38 grados nivel amarillo, 40 nivel naranja y 44 nivel rojo. Para temperaturas mínimas serán -4 grados amarillo, -8 naranja y -12 rojo. En cuanto al viento, las rachas máximas de 70 kilómetros hora serán aviso amarillo, de 90 naranja y de 130 rojo. La nieve en 24 horas serán 2 cm amarillo, 5 naranja y 20 rojo.

Con todo, el plan no tiene como objeto la emisión de avisos, alertas y alarmas por la mera superación de los umbrales establecidos, sino por la consideración del riesgo asociado al impacto que puedan generar, lo que añade dificultad a la previsión. No obstante, se aclara que todas las instituciones y organismos que no sean servicios de emergencias, deben incorporar las medidas a su plan de autoprotección para reducir riesgos según su actividad.

¿Cómo se comunicaran y difundirán los avisos? La Agencia Estatal de Meteorología Aemet envía los boletines de predicción de estos fenómenos a los centros provinciales del 112, que los deberán reenviar a su listado de organismos e instituciones. En el caso de fenómenos veloces con desarrollo y explosividad rápida, como los vientos fuertes, se tendrán que comunicar en tiempo real por redes sociales, mensajes o llamadas telefónicas.

En el caso del aviso a la población general a partir de avisos nivel rojo, el 112 deberá usar la herramienta Es-Alert (112 inverso) para dar aviso general a la población afectada.

De igual forma, los servicios de emergencias municipales (Protección Civil, Bomberos y Policía Local), establecerán un sistema de avisos redundante al el 112 a través de sus redes sociales con avisos y recomendaciones genéricas de autoprotección para cada fenómeno meteorológico adverso. El plan recoge que es importante consensuar un solo tipo de recomendaciones (al menos a nivel municipal) para homogeneizar las medidas.

Por último, los responsables de seguridad de instituciones que puedan verse afectadas por los fenómenos también tienen la responsabilidad de conocer el nivel de alerta y pueden hacerlo con 72 horas de antelación en la web de predicción de la Aemet de forma abierta.

La fase de emergencia se iniciará a partir del aviso por alerta naranja y se prolongará durante el desarrollo del fenómeno hasta que no se hayan restablecido los servicios básicos en la zona afectada. Esta fase de emergencia tiene tres situaciones, de la O a la 3. La situación 0 empieza cuando meteoalerta notifica un aviso de alerta naranja. Esta alerta permitirá prever la inminencia de situaciones de emergencia en el el término municipal de Granada, con peligro para personas y bienes, que obligarán a tomar medidas preventivas.

La situación 1 se alcanza con aviso de alerta roja por fenómenos o situaciones de emergencia cuya atención demanda medios y recursos disponibles públicos (grupo de acción).

En nivel amarillo el peligro es bajo y se puede repetir varias veces al año. Es un nivel de aviso, no de alerta. Las recomendaciones es estar atento, mantenerse informado de la predicción meteorológica y difundir las recomendaciones.

En nivel naranja el peligro es importante y se dan muy pocas veces al año, normalmente una. Los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. Las recomendaciones es estar preparado, estar informado de las predicciones, difundirlas, activar el plan de autoprotección y preactivar a todos los equipos de emergencia previstos. Hay que meditar la conveniencia de de realizar acciones concretas que limiten la actividad de forma parcial como prohibir accesos a zonas de especial riesgo.

En nivel rojo se activa la situación 1. El peligro es extraordinario. Se da con una frecuencia de cada varios años. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. La recomendación es tomar medidas preventivas y actuar de acuerdo a las medidas de actuación propuestas. Hay que valorar la conveniencia de paralizar completamente la actividad.

Los grupos operativos en el plan son grupos de intervención, grupo técnico, grupo sanitario, grupo de seguridad y grupo de apoyo logístico y acción social.

Como medidas de protección a la población se incluyen avisos (por redes sociales, medios de comunicación, sirenas, megafonía y medios de comunicación); alejamiento, evacuación y confinamiento. Como medida preferente se utilizará el confinamiento en el interior de edificios o recintos próximos. Se dispondrá de lugares de seguridad previamente definidos y evacuación a zonas distantes. Es responsable el grupo de seguridad.

También habrá control de accesos a las zonas siniestradas tanto de personas como de vehículos para evitar accidentes secundarios y no entorpecer los trabajos de los grupos y se señalizarán accesos disponibles y afectados.

Se valorará el impacto en edificaciones e infraestructuras y en asistencia sanitaria se definirán zonas de traslado o grupos vulnerables.

También se incluyen medidas de protección a los bienes de interés analizando el rescate o salvaguarda de los bienes culturales de mayor importancia como Monumentos, archivos, museos o blibliotecas. También se analizará el control y salvaguarda de los bienes ante el desvalijamiento, asaltos y pillajes y se protegerá las instalaciones singulares en la prestación de servicios.

Otras medidas son combatir los sucesos, el control de accesos y regulación del tráfico, primeros auxilios.

Si hay daños en servicios también se incluyen medidas para normalizar y restablecer servicios valorando los daños por parte de los técnicos y actuando directamente. También hay medidas de protección del medio ambiente, medidas de ingeniería civil y medidas preventivas en medio ambiente y obras públicas.