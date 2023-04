Granada se vuelca con su primera Noche en Blanco tras la pandemia

Después de tres años sin Noche en Blanco, la ciudad se ha llenado de actividades culturales este sábado con todo tipo de propuestas para los públicos de todas las edades y casi todos los gustos, aunque con el eje vertebrador de la literatura como protagonista fundamental. Aunque la inauguración institucional fue a las 20:00 horas en la Plaza de las Pasiegas, horas antes ya se podía participar en las visitas guiadas que parten de distintos puntos de la ciudad, algunos conciertos o incluso actividades deportivas.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, era el encargado de dar el pistoletazo de salida a un día muy importante para la población, más aún tras el obligado parón pandémico. El edil incitaba a los espectadores a "sentirnos orgullosos de Granada, ya que es un lujo poder disfrutar de este evento, que no solo es para los ciudadanos si no que permite colocar a Granada como ejemplo de cultura. Hay más de 300 actividades a lo largo del fin de semana, lo que va a generar una oportunidad para mantener vivos nuestros barrios, nuestros comercios y a aquellos pequeños negocios que siempre han estado de nuestro lado". "No solo la Noche en Blanco, sino todo el año, debemos apoyar al comercio local para dejar a la gente joven una Granada mejor y con más opciones", concluía.

Además, buena parte de los museos estuvieron abiertos hasta las 22:00 y la Feria del Libro alargó su jornada hasta las doce de la noche, debido a la gran afluencia de personas. Una propuesta a la que se sumaron muchos pequeños negocios, así como al resto de actividades culturales de la provincia.

Suspendida desde 2019, esta octava edición se ha celebrado cuando se cumplen cumple diez años desde su estreno y coincidiendo con la Feria del Libro, la temática de este 2023 fue la literatura.

En esta ocasión también se ofrecieron más de 300 actividades de danza, música, flamenco, ciencia, museos, medio ambiente, deporte o gastronomía conforman la programación, que incluyó la apertura gratuita de 30 monumentos o museos y actuaciones en una veintena de plazas y espacios públicos de la ciudad, según detalló Cuenca: "Granada volverá a convertirse en un gran escenario abierto de par en par en esta noche de primavera".

Destacaron los conciertos de Xoel López, Las Dianas y Virginia Díaz Dj, que coincidieron este sábado con la Noche en Blanco dentro del ciclo Granada Distrito Sonoro, además de coros y danzas en Plaza Nueva, rutas turísticas como la de Los lugares de Federico García Lorca en Granada o una lectura poética en homenaje a Andrés Manjón en el Ayuntamiento, entre otras.

Uno de los centros neurálgicos fue Las Pasiegas, que además de acoger la inauguración oficial contó con la animación musical a cargo de Batukada Sambiosis, un concierto de la Banda Municipal del Ayuntamiento de Granada, que hacía un homenaje a un granadino ilustre, Federico García Lorca, y repasaba la banda sonora de numerosos clásicos del cine. Sin duda, el concierto ha sido uno de los platos fuertes, ya que una gran afluencia de granadinos llenaba los asientos de Las Pasiegas, donde más de 600 personas han podido escuchar de primera mano a la Banda Municipal. Asimismo, muchos vecinos desde sus balcones disfrutaban de una música de calidad y en directo que los teletransportaba al cine o al sillón de sus casas, gracias a los grandes clásicos interpretados por los músicos, tales como Moby Dick, La Guerra de las Galaxias, Los Goonies o los Viajes de Gulliver. Por otro lado, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo original de nuestra tierra, por parte de la Escuela Municipal de Flamenco del Ayuntamiento de Granada.

Como no podía ser de otra forma, en un fin de semana clave para la próxima temporada donde el equipo se juega mucho contra el Racing de Santander, el Granada CF también participaba en la Noche en Blanco, y es que organizaba un espectáculo en su tienda de Puerta Real mucho más actual en comparación con otros grandes clásicos de la cultura, tratándose de una sesión de música exterior con DJs para que los más jóvenes, y cualquier interesado, también disfruten de este importante día granadino.

En la Plaza Bib-Rambla se ofrecieron numerosos eventos, principalmente diseñados para que los más pequeños también disfrutaran, tales como un espectáculo de títeres con las obras La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. El montaje de la misma, original del célebre Federico García Lorca, corrió a cargo de la Compañía Bambino Teatro. También se habilitó una pequeña cancha de baloncesto para que los niños y niñas pudieran hacer deporte y jugar entre ellos y con sus familias, aportando dosis de diversión y un descanso necesario para los padres.

La Plaza del Lino acogió una actuación del dúo formado Toni Jiménez y Andrés Galán y Plaza Nueva contó con la actuación de los alumnos del Conservatorio de Danza, del Coro Nuevas Voces con la dirección de Victoria Orti Bustos, de la Coral Lauda o de los Coros de la Facultad de Ciencias y Ciudad de Granada.

Museos abiertos

Abrieron con horario especial varios museos: La Casa de Zafra, el Cuarto Real de Santo Domingo. Ayuntamiento de Granada; el Centro Lorca, con la Exposición los títeres de Federico, Lanz y Falla; El Museo Casa de los Tiros abrió sus puertas con horario y actividades especiales, pues ofreció una jornada de puertas abiertas en la que se celebró un escape room, una actividad atípica dentro de un evento como este, así como un concierto de Pablo Martos. También se pudo visitar las dos exposiciones temporales abiertas en la actualidad. El Palacio de Carlos V también amplió su horario para ver la exposición de Henry Clarke que alberga aún, y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra.

La Plaza del Carmen acogió diferentes actividades deportivas que completaron las actuaciones itinerantes de bailes regionales en la Plaza Isabel la Católica, Plaza de la Trinidad; Plaza de Campo Verde y la puerta del Teatro Isabel la Católica.

Por su parte la Universidad de Granada también tomaba cartas en la Noche en Blanco, ya que ofreció por la mañana actividades para niños de ciencia y literatura y por la tarde, la Facultad de Derecho acogió lecturas poéticas. El Hospital Real ofreció un recital de música y la Madraza, actuaciones musicales desde sus balcones, entre otras sedes como la Facultad de Arquitectura y la Corrala de Santiago.