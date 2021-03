Granada tendrá que prolongar 2 años más el contrato con Inagra por la "imprevisión" con el nuevo contrato

El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes ha denunciado que la ciudad de Granada pagará tres veces más que la media nacional y durante, al menos, los dos siguientes años por el servicio de recogida de basura y limpieza. El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, informa de que estos datos se sustraen de un informe de Contratación, donde su directora, Mercedes Robles, reconoce que “no se ha procedido a la reversión de la concesión que debiera haberse producido el 1 de enero de 2021” y, en el mismo documento, Robles señala que esto se ha producido “fruto de la imprevisión” aunque, “sin duda no es achacable solo y exclusivamente al presente año”.

Para Cambril, la información de este documento es “gravísima” ya que constata que “ni este equipo de Gobierno ni el que lo precedió han sido capaces de prepararlo todo para que la empresa que sustituiría a Inagra, empezara el trabajar el 1 de enero”. El concejal recuerda que “una ciudad arruinada como esta va a tener que pagar 39 millones de euros anuales, con un beneficio del 9% para la empresa durante los dos próximos años, cuando en la media de ciudades españolas es de un 3%”.

“Para colmo, como sostiene Robles, tampoco se ha producido la reversión de los bienes de la empresa al Ayuntamiento”, explica el edil, ya que “según el contrato, cuando se cumplieran la concesión de 50 años, la empresa debería devolver instalaciones, vehículos o material de todo tipo, y nada de eso se ha producido, de tal manera que Inagra seguirá usando unos recursos que deberían ser del Ayuntamiento y éste cobrarles un alquiler”.

Cambril informa, además, de que el Ayuntamiento ya ha contactado con seis empresas multinacionales (Cespa, Urbaser, Valoriza, Ferrocarriles y Contratas, OHL y Acciona) a las que ha solicitado una estructura de costes, es decir, el precio de los distintos capítulos de gasto en el servicio de basura y limpieza. “Lo escandaloso en este punto”, señala el portavoz, “es que la estructura de costes que consta en la memoria realizada por los técnicos del Ayuntamiento sitúa los precios muy por encima de lo que lo hacen las empresas”. “Esto quiere decir que el Ayuntamiento está dispuesto a desembolsar más que las propias multinacionales consideran que se debe pagar”, mantiene.

La formación lamenta que este tipo de hechos no encuentren fin en una ciudad con más de 300 millones de euros de deuda, lo que provoca que, el Ayuntamiento sea incapaz de invertir en los granadinos y sobre todo, en las familias más vulnerables. “Es terrrible que este tipo de cosas no paren de suceder con los grandes contratos del Ayuntamiento, y además, que hechos tan incomprensibles como los expuestos no sean explicados por el equipo de Gobierno”, sentencia el portavoz.